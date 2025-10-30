MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Streaming News 30.10.2025

O νέος κύκλος του Grey's Anatomy κάνει πρεμιέρα στο FX Life

Το «Grey's Anatomy» επιστρέφει δυναμικά με τον 22ο κύκλο επεισοδίων στο FX Life κάθε Πέμπτη στις 21.00 - Πρεμιέρα την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου στις 21.00
Mad.gr

Ύστερα από δύο δεκαετίες τηλεοπτικής επιτυχίας και εκατομμύρια φανατικούς θεατές σε όλο τον κόσμο, το «Grey’s Anatomy» επιστρέφει δυναμικά με τον 22ο κύκλο επεισοδίων. Η σειρά–φαινόμενο που άλλαξε τα δεδομένα των ιατρικών δραματικών παραγωγών συνεχίζει να εξερευνά με ευαισθησία και ένταση τις ανθρώπινες σχέσεις, τα ηθικά διλήμματα και τα όρια της επιστήμης.

Ο νέος κύκλος κάνει πρεμιέρα απόψε, Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου στις 21.00 στο FX Life, με τα νέα επεισόδια να προβάλλονται κάθε Πέμπτη στις 21.00. Το FX Life είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV. Tα νέα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα και στο Disney+, μαζί με όλους τους προηγούμενους κύκλους που είναι επίσης διαθέσιμοι. Μάθετε περισσότερα στο www.fxchannel.gr και στο www.disneyplus.com.

Ο νέος κύκλος του «Grey’s Anatomy» ακολουθεί τη Δρ. Meredith Grey (Ellen Pompeo) και τους γιατρούς του Grey Sloan Memorial, που καλούνται καθημερινά να παίρνουν αποφάσεις ζωής και θανάτου. Αναζητούν στήριξη ο ένας από τον άλλον, ξεπερνώντας συχνά τα όρια της φιλίας και ανακαλύπτουν πως η ιατρική, όπως και οι ανθρώπινες σχέσεις δεν είναι άσπρο ή μαύρο.

Με τη χαρακτηριστική συναισθηματική ένταση, το ρεαλισμό και τις δυνατές ερμηνείες που την καθιέρωσαν, η μακροβιότερη ιατρική σειρά στην ιστορία της τηλεόρασης επιστρέφει για να θυμίσει γιατί το «Grey’s Anatomy» παραμένει μια από τις πιο αγαπημένες και διαχρονικές ιστορίες της μικρής οθόνης.

Δες το τρέιλερ του «Grey’s Anatomy»:

