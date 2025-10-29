Ejekt Festival: Οι Cure επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα  

6 χρόνια μετά τη θρυλική συναυλία τους, οι Cure επιστρέφουν για μία μεγάλη συναυλία στο Telekom Center Athens στις 15 Ιουλίου

Έξι χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στην Ελλάδα, οι Cure ετοιμάζονται να επιστρέψουν εκεί όπου άφησαν το στίγμα τους: στη σκηνή του Ejekt Festival. Το 2019, ο Robert Smith και η παρέα του είχαν χαρίσει στο κοινό της Αθήνας ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση, σκοτεινή ποίηση και διαχρονικές επιτυχίες. Τώρα, το φεστιβάλ που τους φιλοξένησε τότε τους καλεί ξανά, υποσχόμενο μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες του καλοκαιριού.

Η επίσημη ανακοίνωση του Ejekt Festival επιβεβαιώνει ότι οι Cure θα εμφανιστούν την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στο Telekom Center Athens, σε μια συναυλία που αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες θεατές. Η είδηση έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους της alternative rock, που περιμένουν να ξαναδούν από κοντά τον Robert Smith, μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Η επιστροφή των The Cure στην Αθήνα δεν αποκλείεται να συνοδευτεί από νέα μουσική. Όπως αποκάλυψε πρόσφατα το περιοδικό NME, το συγκρότημα έχει ήδη έτοιμο υλικό για νέο στούντιο άλμπουμ, ενώ τον ερχόμενο Ιούνιο αναμένεται να κυκλοφορήσει το «Mixes of a Lost World», μια συλλογή με remixes από το τελευταίο τους άλμπουμ, «Songs of a Lost World» (2024). Η είδηση αυτή ενισχύει τις φήμες πως το φετινό set list των Cure θα περιλαμβάνει όχι μόνο αγαπημένα κομμάτια όπως το «Lovesong» και το «Just Like Heaven», αλλά και νέες, ανέκδοτες συνθέσεις.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία των The Cure στο Ejekt Festival θα ξεκινήσει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί, ενώ οι τιμές των εισιτηρίων θα ανακοινωθούν σύντομα μέσω των επίσημων καναλιών του φεστιβάλ.

Η επιστροφή των The Cure στην Αθήνα δεν είναι απλώς μια ακόμα συναυλία. Είναι μια επανένωση με το κοινό που τους λατρεύει, ένα ραντεβού ανάμεσα στη μελαγχολία και τη μαγεία της μουσικής τους, εκεί όπου κάθε νότα του Robert Smith εξακολουθεί να θυμίζει πως, κάποιες μπάντες, δεν παλιώνουν ποτέ.

