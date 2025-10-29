MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Go out 29.10.2025

Ejekt Festival: Οι Cure επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα  

6 χρόνια μετά τη θρυλική συναυλία τους, οι Cure επιστρέφουν για μία μεγάλη συναυλία στο Telekom Center Athens στις 15 Ιουλίου
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Έξι χρόνια μετά την τελευταία τους εμφάνιση στην Ελλάδα, οι Cure ετοιμάζονται να επιστρέψουν εκεί όπου άφησαν το στίγμα τους: στη σκηνή του Ejekt Festival. Το 2019, ο Robert Smith και η παρέα του είχαν χαρίσει στο κοινό της Αθήνας ένα τρίωρο μουσικό ταξίδι γεμάτο συγκίνηση, σκοτεινή ποίηση και διαχρονικές επιτυχίες. Τώρα, το φεστιβάλ που τους φιλοξένησε τότε τους καλεί ξανά, υποσχόμενο μία από τις πιο πολυαναμενόμενες συναυλίες του καλοκαιριού.

Η επίσημη ανακοίνωση του Ejekt Festival επιβεβαιώνει ότι οι Cure θα εμφανιστούν την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2026 στο Telekom Center Athens, σε μια συναυλία που αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες θεατές. Η είδηση έχει ήδη προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους της alternative rock, που περιμένουν να ξαναδούν από κοντά τον Robert Smith, μια από τις πιο εμβληματικές φιγούρες της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ανάρπαστα τα εισιτήρια για τους οι Gorillaz – Sold out η συναυλία στην Πλατεία Νερού

Η επιστροφή των The Cure στην Αθήνα δεν αποκλείεται να συνοδευτεί από νέα μουσική. Όπως αποκάλυψε πρόσφατα το περιοδικό NME, το συγκρότημα έχει ήδη έτοιμο υλικό για νέο στούντιο άλμπουμ, ενώ τον ερχόμενο Ιούνιο αναμένεται να κυκλοφορήσει το «Mixes of a Lost World», μια συλλογή με remixes από το τελευταίο τους άλμπουμ, «Songs of a Lost World» (2024). Η είδηση αυτή ενισχύει τις φήμες πως το φετινό set list των Cure θα περιλαμβάνει όχι μόνο αγαπημένα κομμάτια όπως το «Lovesong» και το «Just Like Heaven», αλλά και νέες, ανέκδοτες συνθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία των The Cure στο Ejekt Festival θα ξεκινήσει την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 11:00 το πρωί, ενώ οι τιμές των εισιτηρίων θα ανακοινωθούν σύντομα μέσω των επίσημων καναλιών του φεστιβάλ.

Η επιστροφή των The Cure στην Αθήνα δεν είναι απλώς μια ακόμα συναυλία. Είναι μια επανένωση με το κοινό που τους λατρεύει, ένα ραντεβού ανάμεσα στη μελαγχολία και τη μαγεία της μουσικής τους, εκεί όπου κάθε νότα του Robert Smith εξακολουθεί να θυμίζει πως, κάποιες μπάντες, δεν παλιώνουν ποτέ.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Power metal υπερθέαμα στο Release Athens 2026 με Helloween, Sabaton, Savatage και Epica στην Πλατεία Νερού

Δες κι αυτό…

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

CURE Ejekt Festival Robert Smith ΣΥΝΑΥΛΙΑ Φεστιβάλ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Μποφίλιου και Χαρούλης σε παγκόσμια περιοδεία με αφιέρωμα σε Θεοδωράκη – Χατζιδάκι

Μποφίλιου και Χαρούλης σε παγκόσμια περιοδεία με αφιέρωμα σε Θεοδωράκη – Χατζιδάκι

29.10.2025
Επόμενο
Ο Δημήτρης Πέτρου στο MadWalk TV: «Ένα ρούχο πρέπει να μπορεί να φορεθεί ξανά και ξανά»

Ο Δημήτρης Πέτρου στο MadWalk TV: «Ένα ρούχο πρέπει να μπορεί να φορεθεί ξανά και ξανά»

29.10.2025

Δες επίσης

Νίνα Μαζάνη: Επιστρέφει δυναμικά στο club του Σταυρού του Νότου!
City Guide

Νίνα Μαζάνη: Επιστρέφει δυναμικά στο club του Σταυρού του Νότου!

29.10.2025
Power metal υπερθέαμα στο Release Athens 2026 με Helloween, Sabaton, Savatage και Epica στην Πλατεία Νερού
City Guide

Power metal υπερθέαμα στο Release Athens 2026 με Helloween, Sabaton, Savatage και Epica στην Πλατεία Νερού

28.10.2025
Ανάρπαστα τα εισιτήρια για τους οι Gorillaz – Sold out η συναυλία στην Πλατεία Νερού
City Guide

Ανάρπαστα τα εισιτήρια για τους οι Gorillaz – Sold out η συναυλία στην Πλατεία Νερού

28.10.2025
Οι κακοί της Disney υπό περιορισμό; Οι επισκέπτες αντιδρούν
City Guide

Οι κακοί της Disney υπό περιορισμό; Οι επισκέπτες αντιδρούν

27.10.2025
 «Δρόμοι Παλιοί, Δρόμοι Καινούργιοι»: Ο Αντώνης Ρέμος ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη
City Guide

 «Δρόμοι Παλιοί, Δρόμοι Καινούργιοι»: Ο Αντώνης Ρέμος ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη

24.10.2025
Πιάσε popcorn! Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει – Δες όλες τις ταινίες με 2€
City Guide

Πιάσε popcorn! Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει – Δες όλες τις ταινίες με 2€

24.10.2025
Πειραματική Σκηνή – Σκίτσο 1: Οδοιπορικό στη Σατίλα
City Guide

Πειραματική Σκηνή – Σκίτσο 1: Οδοιπορικό στη Σατίλα

23.10.2025
Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Virginia Giuffre και η μοναρχία κλονίζεται
City Guide

Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Virginia Giuffre και η μοναρχία κλονίζεται

22.10.2025
Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Το νέο πρόγραμμα είναι εδώ — γεμάτο εκπλήξεις!
Cinema

Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας: Το νέο πρόγραμμα είναι εδώ — γεμάτο εκπλήξεις!

21.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση