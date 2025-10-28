MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Go out 28.10.2025

Power metal υπερθέαμα στο Release Athens 2026 με Helloween, Sabaton, Savatage και Epica στην Πλατεία Νερού

Το Release Athens Festival συμπληρώνει 10 χρόνια δυναμικής παρουσίας στα μουσικά δρώμενα και ετοιμάζεται να τιμήσει την επέτειό του με ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στον σκληρό ήχο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το Release Athens Festival συμπληρώνει 10 χρόνια και ετοιμάζεται να βάλει φωτιά στο stage. Το φεστιβάλ, που πλέον αποτελεί θεσμό θα φιλοξενήσει δύο μεγάλες βραδιές αφιερωμένες στο power metal (και όχι μόνο). Οι Helloween, ένα από τα συγκροτήματα που καθόρισαν το ευρωπαϊκό power metal και διαμόρφωσαν τον ήχο μιας ολόκληρης γενιάς θα ηγηθούν του lineup την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στην Πλατεία Νερού. Μετά την εντυπωσιακή εμφάνισή τους στο ίδιο φεστιβάλ το 2023, οι Γερμανοί προτομάστορες του είδους θα ανεβούν ξανά στη σκηνή για ένα show γεμάτο ενέργεια και διαχρονικές επιτυχίες.

Με Sabaton το επικό φινάλε του φεστιβάλ

Το Σάββατο 25 Ιουλίου, οι Sabaton, τέσσερα χρόνια μετά την πρώτη τους εμφάνιση στο  φεστιβάλ, έχουν αναλάβει να ρίξουν την αυλαία του Release Athens 2026 με το γνωστό τους πολεμικό πάθος και τα επικά τους concept.

Μαζί τους, οι Savatage, οι οποίοι επιστρέφουν στην Αθήνα μετά από πολλά χρόνια, ως ιδανικοί co-headliners, σε ένα lineup που συμπληρώνουν οι -τόσο αγαπημένοι στη χώρα μας- εκπρόσωποι του symphonic metal, Epica.

Helloween, οι αρχιτέκτονες του power metal

Οι Helloween αποτελούν ένα από τα πιο καθοριστικά σχήματα που αναδείχθηκαν στο περιβόητο «metal boom» των 80s. Το συγκρότημα από το Αμβούργο εξελίχθηκε γρήγορα σε μια από τις κορυφαίες δυνάμεις του είδους, με τα θρυλικά «Keeper of the Seven Keys Part I and Part II» να διαμορφώνουν το καλούπι του ευρωπαϊκού power metal και να εδραιώνουν τη θέση της μπάντας στη συνείδηση των metalheads σε όλον τον κόσμο.

Η συνέχεια ήταν το ίδιο εντυπωσιακή. Με 15 χρυσούς και 6 πλατινένιους δίσκους και πάνω από δέκα εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, οι Helloween διατηρούνται στην πρώτη γραμμή του metal εδώ και δεκαετίες. Με την πολυπόθητη επιστροφή των Michael Kiske και Kai Hansen στο γκρουπ και τη σταθερή παρουσία των Weikath και Grosskopf, το συγκρότημα άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο με την κυκλοφορία του ομώνυμου δίσκου το 2021, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στα charts.

Πέρσι, οι θρύλοι γιόρτασαν την 40ή επέτειό τους με τον διάδοχο του επιτυχημένου εκείνου album. Το «Giants & Monsters» είναι ο δεύτερος δίσκος μετά την επανένωση του γκρουπ και υπενθύμισε, για μία ακόμη φορά, γιατί θεωρούνται Masters of Power Metal.

Sabaton, οι πολεμιστές του σύγχρονου metal

Στα περισσότερα από 25 χρόνια από την ίδρυσή τους, οι Sabaton έχουν πρωταγωνιστήσει σε μεγάλα φεστιβάλ, έχουν γεμίσει στάδια και έχουν αποκτήσει μια λεγεώνα πιστών οπαδών σε όλο τον κόσμο.

Από το ντεμπούτο άλμπουμ τους το 2005 μέχρι σήμερα, έχουν κυκλοφορήσει μια σειρά από σπουδαίους δίσκους που έχουν κατακτήσει τα charts σε διάφορες χώρες, έχουν πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα και έχουν αποδείξει ότι το power metal μπορεί να είναι τόσο εκπαιδευτικό όσο και συναρπαστικό, μετατρέποντας ιστορικές μάχες και ηρωικές στιγμές σε metal anthems.

Τώρα, ετοιμάζονται για μια ακόμα τεράστια περιοδεία, έχοντας μόλις κυκλοφορήσει το «Legends», τον 11ο δίσκο της καριέρας τους, και με αυτές τις ιστορίες θα επιστρέψουν στην Πλατεία Νερού για ένα ακόμα εκρηκτικό ταξίδι στο χρόνο.

Savatage, η επιστροφή των πρωτοπόρων

Οι Savatage ανήκουν στα πιο καινοτόμα και επιδραστικά συγκροτήματα της αμερικανικής metal σκηνής. Ξεκινώντας από τη Φλόριντα, στις αρχές της δεκαετίας του ’80, οι αδελφοί Jon και Criss Oliva δημιούργησαν μια μπάντα που θα επαναπροσδιόριζε τα όρια του σκληρού ήχου. Με αξεπέραστους δίσκους όπως τα «Hall of the Mountain King», «Gutter Ballet» και «Streets: A Rock Opera«», πραγματικά καθόρισαν τη σκηνή του progressive metal.

Η τραγική απώλεια του Criss Oliva, το 1993, δεν σταμάτησε τη δημιουργική πορεία της μπάντας, η οποία συνέχισε να παράγει αριστουργήματα, όπως το «Dead Winter Dead» και «The Wake of Magellan», αφήνοντας έτσι μια πλούσια κληρονομιά που αποτέλεσε καθοριστική επιρροή για αμέτρητα συγκροτήματα.

Epica, συμφωνικό μεγαλείο και γοητεία

Οι Epica αποτελούν μια από τις πιο σημαντικές μπάντες του σύγχρονου symphonic metal. Από την ίδρυσή τους, το 2002, από τον κιθαρίστα Mark Jansen, το ολλανδικό συγκρότημα έχει καταφέρει να συνδυάσει τις εντυπωσιακές και πολύπλοκες ενορχηστρώσεις με τον μαγικό κόσμο του σκληρού ήχου.

Με την Simone Simons στα φωνητικά, οι Epica έχουν κυκλοφορήσει μια σειρά από σπουδαία άλμπουμ – όπως τα «The Divine Conspiracy», «Design Your Universe» και «The Holographic Principle» – και έχουν καθιερωθεί ως μια από τις πιο σημαντικές μπάντες της metal σκηνής.

Φέτος, κυκλοφόρησαν έναν ακόμα υπέροχο δίσκο, το «Aspiral», το οποίο αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς, αποδεικνύοντας ότι βρίσκονται στην πιο δημιουργική περίοδο της ιστορίας τους.

Διάθεση εισιτηρίων

Η διάθεση των εισιτηρίων και για τις δύο ημέρες ξεκινάει την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στις 12:00.

Τηλεφωνικά στο 211770000Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Epica Helloween release athens festival Sabaton Savatage Φεστιβάλ
