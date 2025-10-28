MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 28.10.2025

Η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου σπάει ταμεία πριν καν βγει στις αίθουσες

Η Bugonia  έκανε εντυπωσιακό άνοιγμα στο αμερικανικό box office, αποτελώντας μια από τις πιο ισχυρές πρεμιέρες της χρονιάς για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου με την Emma Stone σημείωσε εντυπωσιακή έναρξη στο Αμερικανικό box office, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του σκηνοθέτη στην παγκόσμια κινηματογραφική σκηνή. Το «Bugonia», η νέα πολυαναμενόμενη ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, έκανε εντυπωσιακό άνοιγμα στο αμερικανικό box office, αποτελώντας μια από τις πιο ισχυρές πρεμιέρες της χρονιάς για τον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Το φιλμ συγκέντρωσε 690.000 δολάρια σε μόλις 17 αίθουσες σε οκτώ αγορές, πετυχαίνοντας έναν εξαιρετικό μέσο όρο 40.600 δολαρίων ανά κινηματογράφο. Η ευρύτερη διανομή του προγραμματίζεται για το επόμενο Σαββατοκύριακο. Με αυτή την επίδοση, το «Bugonia» κατατάσσεται στην πέμπτη θέση των καλύτερων εισπράξεων ανά οθόνη για το 2025, ακολουθώντας το «The Phoenician Scheme» (95.000 δολάρια ανά οθόνη, επίσης από τη Focus Features), αλλά και τις ταινίες «The Encampments», «Friendship and Love» και «Brooklyn».

Η ταινία αποτελεί τη νέα συνεργασία του Λάνθιμου με την Emma Stone, μετά το πολυβραβευμένο «Poor Things» του 2023 και το «Kinds of Kindness» του 2024. Το «Bugonia» είναι ένα θρίλερ επιστημονικής φαντασίας με στοιχεία σάτιρας, όπου η Emma Stone υποδύεται μια ισχυρή διευθύνουσα σύμβουλο που απάγεται από δύο νεαρούς άνδρες πεπεισμένους πως είναι εξωγήινη που σχεδιάζει την καταστροφή της Γης. Πλάι στην Emma Stone πρωταγωνιστούν οι Jesse Plemons, Alicia Silverstone, Stavros Halkias και Aidan Delbis, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Will Tracy.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η υποδοχή της ταινίας υπήρξε ιδιαίτερα θερμή, ενισχύοντας τη θέση του Γιώργου Λάνθιμου ως ενός από τους πιο δημιουργικούς και τολμηρούς σκηνοθέτες της εποχής. Η Focus Features αναμένεται να επεκτείνει άμεσα τη διανομή της, ενόψει και της επερχόμενης περιόδου των κινηματογραφικών βραβείων.

Παράλληλα, άλλες ταινίες του ανεξάρτητου box office σημείωσαν επίσης αξιοσημείωτες επιδόσεις. Το «Thamma» του Aditya Sarpotdar συγκέντρωσε 568.000 δολάρια σε 405 αίθουσες, ενώ το «Queens of the Dead» της Tina Romero έκανε ντεμπούτο με 66.600 δολάρια σε 150 αίθουσες. Το «It Was Just An Accident» του Ιρανού δημιουργού Jafar Panahi, που κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, συνέχισε την ανοδική του πορεία με 102.600 δολάρια αυτό το Σαββατοκύριακο.

Το «Bugonia», όμως, φαίνεται να ξεχωρίζει ήδη ως ένα από τα πιο συζητημένα φιλμ της χρονιάς, τόσο για την εμπορική του δυναμική όσο και για τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιώργου Λάνθιμου, ο οποίος για ακόμη μία φορά συνδυάζει το σουρεαλιστικό με το πολιτικό σχόλιο, δημιουργώντας μια εμπειρία που δύσκολα αφήνει κανέναν αδιάφορο.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

box office BUGONIA Γιώργος Λάνθιμος
