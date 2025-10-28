MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 28.10.2025

Πέθανε ο Björn Andrésen, «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο»

Ο Σουηδός ηθοποιός Björn Andrésen, που καθιερώθηκε μέσα από την ταινία του Luchino Visconti «Ο Θάνατος στη Βενετία» και αργότερα έγινε μουσικός, έφυγε από τη ζωή
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Björn Andrésen, ο Σουηδός ηθοποιός που έμεινε στην ιστορία για τον ρόλο του στην ταινία του Luchino Visconti «Ο Θάνατος στη Βενετία» το 1971, πέθανε σε ηλικία 70 ετών. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν οι σκηνοθέτες Kristian Petri και Kristina Lindström, δημιουργοί του ντοκιμαντέρ «The Most Beautiful Boy in the World» που κυκλοφόρησε το 2021 και ήταν αφιερωμένο στη ζωή του. Η Kristina Lindström τον περιέγραψε ως «έναν γενναίο άνθρωπο». Τα αίτια του θανάτου του δεν έγιναν γνωστά.

Ο Björn Andrésen γεννήθηκε στη Στοκχόλμη το 1955. Μεγάλωσε με τη γιαγιά του, μετά την αυτοκτονία της μητέρας του όταν ήταν μόλις δέκα ετών. Η γιαγιά του, όπως είχε δηλώσει αργότερα ο ίδιος, τον ώθησε στην υποκριτική και το μόντελινγκ γιατί «ήθελε να έχει έναν διάσημο στην οικογένεια».

Σε ηλικία μόλις 15 ετών, ο Björn Andrésen επιλέχθηκε από τον Luchino Visconti για τον ρόλο του Tadzio στην ταινία «Ο Θάνατος στη Βενετία», βασισμένη στη νουβέλα του Thomas Mann. Εκεί υποδύθηκε τον νεαρό που γίνεται αντικείμενο εμμονής ενός μεγαλύτερου άνδρα, τον οποίο υποδύθηκε ο Dirk Bogarde.

Η ταινία σημείωσε τεράστια επιτυχία, αλλά η εμπειρία αποδείχθηκε τραυματική για τον Björn Andrésen. Ο Luchino Visconti τον αποκάλεσε δημόσια «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο», έναν χαρακτηρισμό που θα τον ακολουθούσε για πάντα. Ο ίδιος αργότερα είχε πει πως ο τίτλος αυτός τον στοίχειωσε, «του χάρισε φήμη, αλλά του στέρησε την ελευθερία».

Σε συνέντευξή του στον Guardian το 2003, ο Björn Andrésen είχε δηλώσει: «Ένιωθα σαν ένα εξωτικό ζώο μέσα σε κλουβί». Και σε μια νεότερη του συνέντευξη το 2021, πρόσθεσε: «Η ταινία αυτή κατέστρεψε τη ζωή μου με αρκετά αξιοπρεπή τρόπο».

Αργότερα, ο Björn Andrésen είχε δηλώσει πως αν ο Luchino Visconti ζούσε, θα του έλεγε «να πάει στο διάβολο», περιγράφοντάς τον ως «πολιτισμικό αρπακτικό που θα θυσίαζε τα πάντα και τους πάντες για την τέχνη».

Μετά την επιτυχία του «Θανάτου στη Βενετία», ο Björn Andrésen ταξίδεψε στην Ιαπωνία, όπου η ταινία είχε σημειώσει τεράστια απήχηση. Εκεί έγινε ποπ σταρ και μοντέλο, πρωταγωνίστησε σε διαφημίσεις και απέκτησε τεράστιο κοινό. «Έχετε δει τα βίντεο με την υστερία των Beatles στην Αμερική; Έτσι ήταν κι εκεί. Υπήρχε υστερία» είχε πει. Παρά τη φήμη του, ο Björn Andrésen ενδιαφερόταν περισσότερο για τη μουσική. Έγινε επιτυχημένος πιανίστας και συνέχισε να εργάζεται ως ηθοποιός, συμμετέχοντας σε περισσότερες από τριάντα ταινίες και τηλεοπτικές σειρές, κυρίως στη Σουηδία. «Η καριέρα μου είναι ένα χάος» είχε πει κάποτε.

Ο Björn Andrésen είχε δύο παιδιά με την πρώην σύζυγό του, την ποιήτρια Suzanna Roman: τη Robine και τον Elvin, ο οποίος πέθανε από σύνδρομο αιφνίδιου βρεφικού θανάτου στους εννέα μήνες.

