MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Σχέσεις 28.10.2025

Πώς να επιβιώσεις από ένα awkward πρώτο ραντεβού (χωρίς να εξαφανιστείς)

Πώς να επιβιώσεις από ένα awkward πρώτο ραντεβού (χωρίς να εξαφανιστείς)
Για εκείνες τις στιγμές που θες να ανοίξει η γη να σε καταπιεί… ή τουλάχιστον το πάτωμα του μαγαζιού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το φως του μαγαζιού είναι λίγο πιο έντονο απ’ ό,τι θα ήθελες, το ποτό σου έχει τελειώσει πολύ νωρίς, κι εσύ προσπαθείς να βρεις κάτι να πεις μετά το τρίτο «χαχα, ναι!». Τα πρώτα ραντεβού είναι ένα μείγμα προσμονής, άγχους και… κοινωνικής αμηχανίας.

Και ναι, ακόμα κι αν δεν πάνε τέλεια, δεν χρειάζεται να το βάλεις στα πόδια (ούτε να κάνεις ghosting μετά).

Αυτά είναι τα 3 πιο παρεξηγημένα ζώδια στον έρωτα
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Σχέσεις με ημερομηνία λήξης; Το zip coding ήρθε για να σε μπερδέψει

1. Θυμήσου: δεν είναι συνέντευξη

Πολλοί μπαίνουμε στο πρώτο ραντεβού με τη λογική «πρέπει να εντυπωσιάσω». Χαλάρωσε, δεν σε αξιολογεί κανείς. Μίλα αυθόρμητα, ρώτα πράγματα που σε ενδιαφέρουν όντως και μην πιέζεσαι να είσαι cool. Η αυθεντικότητα είναι πάντα πιο ελκυστική από ένα καλά στημένο προφίλ.

2. Γέλα με την αμηχανία

Αν κάτι πάει στραβά – χύθηκε το ποτό, είπατε την ίδια ατάκα ταυτόχρονα ή έχει πέσει μια μικρή σιωπή – απλώς γέλα. Το χιούμορ λύνει τα πιο σφιχτά δεσίματα. Το awkward γίνεται συμπαθητικό όταν το αναγνωρίζεις αντί να το αγνοείς.

Πώς να επιβιώσεις από ένα awkward πρώτο ραντεβού (χωρίς να εξαφανιστείς)
Pinterest.com

3. Μην ανοίξεις βαριές κουβέντες

Πρώτο ραντεβού και μιλάτε για πρώην, πολιτικά ή υπαρξιακά θέματα; Σώπα και πιες λίγο νερό. Κράτα τη συζήτηση ελαφριά – λίγο για μουσική, ταξίδια, φαγητό, ή ακόμα και cringe στιγμές (όλοι έχουν). Δεν χρειάζεται να αποδείξεις συμβατότητα από το πρώτο ποτό.

4. Δώσε του/της μια δεύτερη ευκαιρία

Μερικές φορές το άβολο ραντεβού δεν σημαίνει έλλειψη χημείας, απλώς νευρικότητα. Αν πέρασες οκ και είδες έστω μια σπίθα, δώσε άλλο ένα ραντεβού. Οι άνθρωποι ξεδιπλώνονται, όχι απλώς συστήνονται.

Πώς να επιβιώσεις από ένα awkward πρώτο ραντεβού (χωρίς να εξαφανιστείς)

5. Κι αν όντως δεν ταιριάζετε… πες το ευγενικά

Αν το vibe δεν κουμπώνει, δεν χρειάζεται εξαφάνιση. Ένα ευγενικό μήνυμα είναι πάντα πιο ώριμο και αφήνει την πόρτα της αξιοπρέπειας ανοιχτή. Εξάλλου, το να κλείνεις όμορφα κάτι, είναι πάντα πιο ελκυστικό από το να εξαφανίζεσαι.

Τελικά, τα αμήχανα ραντεβού είναι μέρος του παιχνιδιού. Ίσως να μην καταλήξεις σε love story, αλλά θα έχεις μια ακόμα ιστορία να πεις στους φίλους σου και την επόμενη φορά, θα μπεις με λιγότερο άγχος και περισσότερη αυτοπεποίθηση.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 5 σημάδια που δείχνουν ότι είσαι κολλημένος στο friendzone

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ραντεβού σχέσεις
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Πέθανε ο Björn Andrésen, «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο»

Πέθανε ο Björn Andrésen, «το πιο όμορφο αγόρι στον κόσμο»

28.10.2025
Επόμενο
Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

28.10.2025

Δες επίσης

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος
Fitness

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

28.10.2025
Οδηγός για flawless makeup look: Από το foundation μέχρι το setting spray
Beauty

Οδηγός για flawless makeup look: Από το foundation μέχρι το setting spray

28.10.2025
Κρόσσια παντού: Το bag trend που λατρεύουν οι fashionistas
Fashion

Κρόσσια παντού: Το bag trend που λατρεύουν οι fashionistas

28.10.2025
Το «Όχι» αλλιώς: Από τα βουνά της Πίνδου στα μικρά «όχι» που λες κάθε μέρα χωρίς να το καταλαβαίνεις
Life

Το «Όχι» αλλιώς: Από τα βουνά της Πίνδου στα μικρά «όχι» που λες κάθε μέρα χωρίς να το καταλαβαίνεις

28.10.2025
Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Τα πιο στιλάτα color combos για το σπίτι
Life

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Τα πιο στιλάτα color combos για το σπίτι

27.10.2025
Vogue World: Η Kendall Jenner αναβιώνει το θρυλικό look της Nicole Kidman από το Moulin Rouge!
Fashion

Vogue World: Η Kendall Jenner αναβιώνει το θρυλικό look της Nicole Kidman από το Moulin Rouge!

27.10.2025
Beauty rituals: Η ρουτίνα σώματος που κάνει χαμό στο TikTok
Beauty

Beauty rituals: Η ρουτίνα σώματος που κάνει χαμό στο TikTok

27.10.2025
Vogue World: Όταν τα θρυλικά κοστούμια του σινεμά ζωντανεύουν στην πασαρέλα
Fashion

Vogue World: Όταν τα θρυλικά κοστούμια του σινεμά ζωντανεύουν στην πασαρέλα

27.10.2025
Αυτή η τάση στις τσάντες θα κατακλύσει τους δρόμους αυτό το χειμώνα
Fashion

Αυτή η τάση στις τσάντες θα κατακλύσει τους δρόμους αυτό το χειμώνα

27.10.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση