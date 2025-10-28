Πώς να επιβιώσεις από ένα awkward πρώτο ραντεβού (χωρίς να εξαφανιστείς)

Για εκείνες τις στιγμές που θες να ανοίξει η γη να σε καταπιεί… ή τουλάχιστον το πάτωμα του μαγαζιού

Το φως του μαγαζιού είναι λίγο πιο έντονο απ’ ό,τι θα ήθελες, το ποτό σου έχει τελειώσει πολύ νωρίς, κι εσύ προσπαθείς να βρεις κάτι να πεις μετά το τρίτο «χαχα, ναι!». Τα πρώτα ραντεβού είναι ένα μείγμα προσμονής, άγχους και… κοινωνικής αμηχανίας.

Και ναι, ακόμα κι αν δεν πάνε τέλεια, δεν χρειάζεται να το βάλεις στα πόδια (ούτε να κάνεις ghosting μετά).

1. Θυμήσου: δεν είναι συνέντευξη

Πολλοί μπαίνουμε στο πρώτο ραντεβού με τη λογική «πρέπει να εντυπωσιάσω». Χαλάρωσε, δεν σε αξιολογεί κανείς. Μίλα αυθόρμητα, ρώτα πράγματα που σε ενδιαφέρουν όντως και μην πιέζεσαι να είσαι cool. Η αυθεντικότητα είναι πάντα πιο ελκυστική από ένα καλά στημένο προφίλ.

2. Γέλα με την αμηχανία

Αν κάτι πάει στραβά – χύθηκε το ποτό, είπατε την ίδια ατάκα ταυτόχρονα ή έχει πέσει μια μικρή σιωπή – απλώς γέλα. Το χιούμορ λύνει τα πιο σφιχτά δεσίματα. Το awkward γίνεται συμπαθητικό όταν το αναγνωρίζεις αντί να το αγνοείς.

3. Μην ανοίξεις βαριές κουβέντες

Πρώτο ραντεβού και μιλάτε για πρώην, πολιτικά ή υπαρξιακά θέματα; Σώπα και πιες λίγο νερό. Κράτα τη συζήτηση ελαφριά – λίγο για μουσική, ταξίδια, φαγητό, ή ακόμα και cringe στιγμές (όλοι έχουν). Δεν χρειάζεται να αποδείξεις συμβατότητα από το πρώτο ποτό.

4. Δώσε του/της μια δεύτερη ευκαιρία

Μερικές φορές το άβολο ραντεβού δεν σημαίνει έλλειψη χημείας, απλώς νευρικότητα. Αν πέρασες οκ και είδες έστω μια σπίθα, δώσε άλλο ένα ραντεβού. Οι άνθρωποι ξεδιπλώνονται, όχι απλώς συστήνονται.

5. Κι αν όντως δεν ταιριάζετε… πες το ευγενικά

Αν το vibe δεν κουμπώνει, δεν χρειάζεται εξαφάνιση. Ένα ευγενικό μήνυμα είναι πάντα πιο ώριμο και αφήνει την πόρτα της αξιοπρέπειας ανοιχτή. Εξάλλου, το να κλείνεις όμορφα κάτι, είναι πάντα πιο ελκυστικό από το να εξαφανίζεσαι.

Τελικά, τα αμήχανα ραντεβού είναι μέρος του παιχνιδιού. Ίσως να μην καταλήξεις σε love story, αλλά θα έχεις μια ακόμα ιστορία να πεις στους φίλους σου και την επόμενη φορά, θα μπεις με λιγότερο άγχος και περισσότερη αυτοπεποίθηση.

