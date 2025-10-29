MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 29.10.2025

Κοντά νύχια με attitude: Πώς τα velvet nails αλλάζουν το παιχνίδι του μανικιούρ

velvet_nails
Η νέα τάση για κοντά νύχια μετατρέπει το απλό μανικιούρ σε εντυπωσιακό statement με τρισδιάστατη υφή και διακριτική λάμψη
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα κοντά νύχια αποτελούν την πιο δημοφιλή επιλογή για το φθινόπωρο και τον χειμώνα, αποδεικνύοντας ότι η πρακτικότητα δεν αναιρεί τη στιλιστική φινέτσα. Αν και η πιο περίτεχνη nail art συνήθως απαιτεί μεγαλύτερο μήκος για να αναδειχθεί, οι μικρές σε μήκος επιφάνειες μπορούν να μεταμορφωθούν με έξυπνες τεχνικές και πρωτότυπα εφέ, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα δεν γνωρίζει περιορισμούς.

Μία από τις πιο δημοφιλείς τάσεις των τελευταίων μηνών είναι τα velvet nails, γνωστά και ως cat-eye nails. Η τεχνική αυτή δημιουργεί μια υφή που θυμίζει το απαλό, φωτεινό βελούδο, προσδίδοντας στα νύχια βάθος και μια διακριτική τρισδιάστατη λάμψη. Το αποτέλεσμα αλλάζει ανάλογα με τη γωνία θέασης, κάνοντας την επιλογή αυτή ιδανική για όσες θέλουν να πειραματιστούν με ένα κομψό και διακριτικά εντυπωσιακό μανικιούρ.

velvet_nails
https://www.instagram.com/polishhnailbar/

Διάβασε επίσης: Chocolate nails: Το πιο γλυκό beauty trend του φθινοπώρου

Η διαδικασία απαιτεί προετοιμασία της επιφάνειας, εφαρμογή βάσης και ενός ειδικού μαγνητικού βερνικιού, με τοποθέτηση μαγνήτη πάνω στο νύχι για να κατευθυνθεί το μοτίβο και να δημιουργηθεί το χαρακτηριστικό velvet εφέ. Η τεχνική μπορεί να ενισχυθεί με δεύτερη στρώση για μεγαλύτερη ένταση, ενώ οι πιο έντονες αποχρώσεις αναδεικνύουν το βάθος του εφέ, σε αντίθεση με τις πιο απαλές, οι οποίες προσφέρουν ένα διακριτικό αλλά εξίσου εκλεπτυσμένο αποτέλεσμα.

Το velvet manicure δεν περιορίζεται σε ένα μόνο στιλ. Μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το νύχι ή μόνο στις άκρες, σε συνδυασμό με gradient ή abstract σχέδια, μεταλλικές λεπτομέρειες ή ακόμα και matte και pearlescent αποχρώσεις για εντυπωσιακά διακριτικά contrast. Με λίγη δημιουργικότητα, κάθε νύχι μετατρέπεται σε ένα μικρό έργο τέχνης, αποδεικνύοντας ότι η κομψότητα δεν απαιτεί απαραίτητα μήκος.

velvet_nail
https://www.instagram.com/nailsbypaulin/

Τα velvet nails αποδεικνύουν ότι τα κοντά νύχια μπορούν να γίνουν πρωταγωνιστές, προσθέτοντας λάμψη και στιλ σε κάθε εμφάνιση χωρίς να χάνεται η πρακτικότητα. Είναι μια τάση που συνδυάζει τη φινέτσα με την ευκολία, ιδανική για την εποχή που η καθημερινότητα απαιτεί λειτουργικότητα και παράλληλα θέλει να εντυπωσιάζει.

Διάβασε επίσης: Οδηγός για flawless makeup look: Από το foundation μέχρι το setting spray

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty nail trends μανικιούρ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Δημήτρης Πέτρου στο MadWalk TV: «Ένα ρούχο πρέπει να μπορεί να φορεθεί ξανά και ξανά»

Ο Δημήτρης Πέτρου στο MadWalk TV: «Ένα ρούχο πρέπει να μπορεί να φορεθεί ξανά και ξανά»

29.10.2025
Επόμενο
Επιστρέφει ο «Γιατρός»! Τα 5+1 νέα πρόσωπα που εισβάλλουν στη σειρά του Alpha

Επιστρέφει ο «Γιατρός»! Τα 5+1 νέα πρόσωπα που εισβάλλουν στη σειρά του Alpha

29.10.2025

Δες επίσης

Minimal πουλόβερ και εκκεντρικές φούστες: Το νέο fashion δίδυμο του 2026
Fashion

Minimal πουλόβερ και εκκεντρικές φούστες: Το νέο fashion δίδυμο του 2026

29.10.2025
Μαύρα, τετράγωνα και stylish: Τα γυαλιά ηλίου της Δούκισσας Νομικού που κλέβουν τις εντυπώσεις
Fashion

Μαύρα, τετράγωνα και stylish: Τα γυαλιά ηλίου της Δούκισσας Νομικού που κλέβουν τις εντυπώσεις

29.10.2025
Στο τραπέζι η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων – Προς νέο σύστημα με Εθνικό Απολυτήριο
Life

Στο τραπέζι η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων – Προς νέο σύστημα με Εθνικό Απολυτήριο

29.10.2025
MadWalk Icon: Όλες οι φορές που η Βίκυ Καγιά έγραψε ιστορία παρουσιάζοντας το fashion & music show
Life

MadWalk Icon: Όλες οι φορές που η Βίκυ Καγιά έγραψε ιστορία παρουσιάζοντας το fashion & music show

29.10.2025
Chocolate nails: Το πιο γλυκό beauty trend του φθινοπώρου
Beauty

Chocolate nails: Το πιο γλυκό beauty trend του φθινοπώρου

29.10.2025
Καφέ παλτό: Το απόλυτο must-have της σεζόν φθινόπωρο/χειμώνα 2025-2026
Fashion

Καφέ παλτό: Το απόλυτο must-have της σεζόν φθινόπωρο/χειμώνα 2025-2026

29.10.2025
Κρυφοί εχθροί! Αυτά είναι τα 4+1 αντικείμενα που καταστρέφουν την ενέργεια του σπιτιού χωρίς να το ξέρεις
Life

Κρυφοί εχθροί! Αυτά είναι τα 4+1 αντικείμενα που καταστρέφουν την ενέργεια του σπιτιού χωρίς να το ξέρεις

28.10.2025
Τα ζώδια στην κουζίνα: Ποιο θα κάψει το νερό και ποιο θα φτιάξει Michelin γεύμα
Life

Τα ζώδια στην κουζίνα: Ποιο θα κάψει το νερό και ποιο θα φτιάξει Michelin γεύμα

28.10.2025
Από το TikTok στην κουζίνα σου: Η pizza mug είναι το νέο αγαπημένο και γρήγορο snack της Gen Z
Food

Από το TikTok στην κουζίνα σου: Η pizza mug είναι το νέο αγαπημένο και γρήγορο snack της Gen Z

28.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση