MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
TV 29.10.2025

Επιστρέφει ο «Γιατρός»! Τα 5+1 νέα πρόσωπα που εισβάλλουν στη σειρά του Alpha

Ο Γιατρός
Νέοι χαρακτήρες ανατρέπουν τις ισορροπίες, φέρνουν νέες συγκρούσεις και ανατροπές στην Μέριμνα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Ανδρέας Βρεττός, ο Doc της σειράς «Ο Γιατρός» του Alpha, επιστρέφει στην καθημερινότητα της Παθολογικής Κλινικής, πιο αποφασισμένος από ποτέ να προσφέρει. Όμως αυτή τη φορά, η μεγαλύτερη μάχη του δεν δίνεται απέναντι στην ασθένεια. Δίνεται μέσα του. Η αναμέτρηση του Ανδρέα με το παρελθόν του φέρνει στο προσκήνιο βαθιά διλήμματα, ξεχασμένους έρωτες, κρυμμένα μυστικά και μια αλήθεια που μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Γιατί όταν η μνήμη επιστρέφει, τίποτα δεν μένει όπως πριν.

Καθώς οι μνήμες του αρχίζουν να επιστρέφουν, ο Ανδρέας καλείται να αναμετρηθεί με μια τρομακτική αλήθεια: Τι θα γίνει αν η ζωή που του έφτιαξαν οι άλλοι δεν είναι η δική του ζωή; Ποιον δρόμο θα διαλέξει όταν το παρελθόν διεκδικεί τη θέση του στο παρόν; Ο Ανδρέας θεραπεύει. Αλλά για πρώτη φορά, ίσως καταφέρει να θεραπεύσει και τον ίδιο του τον εαυτό.

Ο Γιατρός

Διάβασε επίσης: Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Μια νέα πραγματικότητα ανατρέπει τα πάντα. Τώρα οι μνήμες επιστρέφουν. Και όλα ανατρέπονται! Η ιστορία ολοκληρώνεται.

5+1 χαρακτήρες ανατρέπουν τα δεδομένα!

5+1 χαρακτήρες ανατρέπουν τις ισορροπίες, φέρνουν νέες συγκρούσεις και ανατροπές στην Μέριμνα. Ο καθένας με το δικό του παρελθόν, τα δικά του μυστικά. Κάθε νέα είσοδος είναι και ένα βήμα πιο κοντά στην αλήθεια που ο Ανδρέας δεν μπορεί να δει.
Όταν όλα γύρω του αλλάζουν, Αντρέας θα αντέξει να μείνει ο ίδιος;

Οι νέοι ήρωες δεν φέρνουν απλώς εξελίξεις. Φέρνουν καινούργια δεδομένα. Δοκιμασίες που θα φέρουν τον Ανδρέα αντιμέτωπο με αυτό που φοβάται περισσότερο: τον ίδιο του τον εαυτό.

Τα νέα πρόσωπα

Ειρήνη Μαυρομάτη (Δανάη Τάγαρη)

Μία απ’ τους τρεις καινούργιους ειδικευόμενους της Παθολογικής. Είναι η πιο μελετημένη και η πιο δυναμική, στοιχεία που αρχικά τη φέρνουν σε σύγκρουση με τον Δημήτρη. Οι σχέσεις τους όμως σιγά-σιγά αποκαθίστανται, φέρνοντάς τους πολύ κοντά. Το μυστικό όμως που κρύβει η Ειρήνη βάζει σε κίνδυνο τόσο τη σχέση της μαζί του όσο και ολόκληρη την πορεία της ως γιατρού.

Ο Γιατρός

Μάριος Απέργης (Μιχαήλ Ταμπακάκης)

Μια ιδιαίτερη περίπτωση νέου ειδικευόμενου. Ο Μάριος αποφάσισε να ασχοληθεί με την Ιατρική μόνο και μόνο για να γίνει διευθυντής στην ιδιωτική κλινική του πατέρα του. Τα ενδιαφέροντά του περιστρέφονται κατά βάση γύρω απ’ τις γυναίκες, τα ξενύχτια και τα social. Κάπου όμως κρύβεται και η ευαίσθητη πλευρά του, η οποία όταν αποκαλυφθεί θα εκπλήξει ακόμα και τον ίδιο.

Ο Γιατρός

Άλμα Εμμάρ (Δανάη Ομορεγκιέ)

Η τρίτη καινούργια ειδικευόμενη της Παθολογικής. Μεγαλωμένη σε μια συντηρητική οικογένεια μεταναστών, είναι ένα κορίτσι χαμηλών τόνων και γεμάτο καλοσύνη. Σπούδασε Ιατρική κρυφά απ’ τους γονείς της, αφού εκείνοι θεωρούν ότι τελειώνει οικονομικά με σκοπό να αναλάβει τη μικρή οικογενειακή τους επιχείρηση. Όταν η αλήθεια αποκαλύπτεται, η Άλμα μένει ξαφνικά ολομόναχη. Ή μάλλον με έναν ανέλπιστο σύμμαχο.

Ο Γιατρός

Δημοσθένης Ηλιάδης (Ακύλλας Καραζήσης)

Καθηγητής του Ανδρέα και της Άννας στο Πανεπιστήμιο, ο οποίος σήμερα ασχολείται με την πολιτική. Ο Ανδρέας τρέφει ιδιαίτερο σεβασμό στο πρόσωπό του, χωρίς όμως να ξέρει τι είχε συμβεί μέσα στα 12 χρόνια που έχει ξεχάσει. Ο Δημοσθένης κάνει το παν για να μη μάθει την αλήθεια ο Ανδρέας…

Ο Γιατρός

Φωτεινή Παπαδάκη (Σάννυ Χατζηαργύρη)

Η γραμματέας του Ανδρέα. Μια καλόβολη και υπομονετική γυναίκα που ξοδεύει όλο της τον χρόνο κυνηγώντας τον για να του υπενθυμίσει εκκρεμότητες. Όταν όμως της χτυπήσει την πόρτα ο έρωτας, αρχίζει να ασχολείται και με τα δικά της θέματα. Μόνο που αυτός ο έρωτας δεν είναι αμοιβαίος. Αν και η Φωτεινή έχει εντελώς διαφορετική άποψη.

Ο Γιατρός

Ηλέκτρα Αγγελίδου (Βίκυ Βολιώτη)

Η καινούργια διοικήτρια της «Μέριμνας». Μία πανέξυπνη και δυναμική γυναίκα, με εντελώς διαφορετικές απόψεις από αυτές του Ανδρέα. Εκείνη έχει ως προτεραιότητα να προασπίζεται τα οικονομικά συμφέροντα του νοσοκομείου, ενώ εκείνος τη σωστή διάγνωση των ασθενών. Ούσα όμως σε θέση ισχύος, δίνει στον Ανδρέα 6 μήνες περιθώριο. Αν δεν τα καταφέρει, το τμήμα του θα λειτουργήσει με τους δικούς της κανόνες.

Ο Γιατρός

Απόδοση σεναρίου: Νίκος Μήτσας
Σκηνοθεσία: Ανδρέας Μορφονιός

Πρωταγωνιστούν: Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης, Βασιλική Τρουφάκου, Θάλεια Ματίκα, Ιωάννης Παπαζήσης, Παναγιώτης Εξαρχέας, Αλέξανδρος Κωχ, Εφη Κάντζα, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Βίκυ Βολιώτη, Ακύλλας Καραζήσης, Δανάη Τάγαρη, Σάννυ Χατζηαργύρη, Δανάη Ομορεγκιέ.

*Σε κάθε επεισόδιο συμμετέχουν διαφορετικοί guests.

Εκτέλεση Παραγωγής: Primavisione

Based on a Format Created by Francesco Arlanch and Viola Rispoli”
“Format licensed by Sony Pictures Television”

Δείτε το trailer εδώ:

Ο ΓΙΑΤΡΟΣ – Πρεμιέρα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 22:00

Διάβασε επίσης: 2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές και νέα διπλή πρωτιά για το «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Alpha TV Ελληνικές Σειρές Ο Γιατρός
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κοντά νύχια με attitude: Πώς τα velvet nails αλλάζουν το παιχνίδι του μανικιούρ

Κοντά νύχια με attitude: Πώς τα velvet nails αλλάζουν το παιχνίδι του μανικιούρ

29.10.2025
Επόμενο
Jennifer Lawrence: Γιατί θέλει να κάνει άμεσα αυξητική στήθους

Jennifer Lawrence: Γιατί θέλει να κάνει άμεσα αυξητική στήθους

29.10.2025

Δες επίσης

Τζους Ευείδη: Αποκάλυψε πώς φτιάχτηκε ο ρόλος της Τερέζ στους «Μεν και Δεν» στην αγαπημένη σειρά των 90’s
TV

Τζους Ευείδη: Αποκάλυψε πώς φτιάχτηκε ο ρόλος της Τερέζ στους «Μεν και Δεν» στην αγαπημένη σειρά των 90’s

29.10.2025
2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές και νέα διπλή πρωτιά για το «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ
TV

2,3 εκατομμύρια τηλεθεατές και νέα διπλή πρωτιά για το «The Voice of Greece» του ΣΚΑΪ

29.10.2025
«Έσκασε» η ανακοίνωση! O ANT1 ανανέωνει την συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου
TV

«Έσκασε» η ανακοίνωση! O ANT1 ανανέωνει την συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου

29.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»
TV

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

28.10.2025
Σαν να μη πέρασε μια μέρα! Η οικογένεια Τριανταφύλλου σμίγει ξανά και αποκαλύπτει όσα θα δούμε στο «Σόι σου»
TV

Σαν να μη πέρασε μια μέρα! Η οικογένεια Τριανταφύλλου σμίγει ξανά και αποκαλύπτει όσα θα δούμε στο «Σόι σου»

27.10.2025
Το «Σόι Σου» ξαναχτυπά! Οι Χαμπέοι μιλούν με συγκίνηση για το reunion και δίνουν spoilers για τον νέο κύκλο
TV

Το «Σόι Σου» ξαναχτυπά! Οι Χαμπέοι μιλούν με συγκίνηση για το reunion και δίνουν spoilers για τον νέο κύκλο

27.10.2025
Mega: Η νέα σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» κάνει πρεμιέρα με ένα διπλό καθηλωτικό επεισόδιο – Όσα θα δούμε
TV

Mega: Η νέα σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» κάνει πρεμιέρα με ένα διπλό καθηλωτικό επεισόδιο – Όσα θα δούμε

27.10.2025
The Voice: Τα highlights και οι συγκινήσεις από το επεισόδιο της Κυριακής
TV

The Voice: Τα highlights και οι συγκινήσεις από το επεισόδιο της Κυριακής

27.10.2025
«Πάγωσαν» όλοι στο GNTM! Το τρομακτικό ατύχημα διαγωνιζόμενης κατά την διάρκεια της φωτογράφισης
TV

«Πάγωσαν» όλοι στο GNTM! Το τρομακτικό ατύχημα διαγωνιζόμενης κατά την διάρκεια της φωτογράφισης

27.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση