Jennifer Lawrence: Γιατί θέλει να κάνει άμεσα αυξητική στήθους

Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά με ειλικρίνεια για τη μητρότητα, τις αλλαγές και τη νέα φάση αυτοαποδοχής που βιώνει

Η Jennifer Lawrence άνοιξε για ακόμη μια φορά ένα προσωπικό κεφάλαιο της ζωής της, αποκαλύπτοντας ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε επέμβαση αυξητικής στήθους μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της.

Μιλώντας στο The New Yorker, η 35χρονη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός εξήγησε πως το σώμα της δεν έχει επανέλθει πλήρως μετά τη δεύτερη εγκυμοσύνη της. «Μετά το πρώτο παιδί, όλα επανήλθαν στο φυσιολογικό. Με το δεύτερο… τίποτα», είπε χαμογελώντας, αποκαλύπτοντας πως έχει ήδη προγραμματίσει την επέμβαση για τον Νοέμβριο.

Η Jennifer Lawrence πρόσθεσε ότι η επέμβαση δεν σχετίζεται με την επερχόμενη ταινία της, στην οποία θα εμφανιστεί σε μια γυμνή σκηνή. «Θα το έκανα έτσι κι αλλιώς», τόνισε, σημειώνοντας πως απλώς η δουλειά της επιτάχυνε λίγο το χρονοδιάγραμμα.

Παράλληλα, η ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη στάση της απέναντι στις αισθητικές επεμβάσεις. Παραδέχτηκε ότι χρησιμοποιεί μπότοξ με μέτρο -«αρκετό για να νιώθω φρέσκια, όχι τόσο ώστε να χάνω την εκφραστικότητά μου» – ενώ απέκλεισε τα fillers γιατί «φαίνονται πολύ στον φακό». Δεν απέκλεισε ωστόσο στο μέλλον ένα lifting: «Πιστέψτε με, κάποια στιγμή θα το κάνω!» είπε γελώντας.

Η Jennifer Lawrence έχει εκφραστεί πολλές φορές δημόσια για τη μητρότητα και τις προκλήσεις της. Στο Φεστιβάλ των Καννών, όπου παρουσίασε την ταινία Die My Love, μίλησε για τη δική της εμπειρία μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. «Η επιλόχεια περίοδος είναι απίστευτα απομονωτική», δήλωσε, περιγράφοντας τη βαθιά συναισθηματική φόρτιση που τη συνόδευσε εκείνη την εποχή.

Τα γυρίσματα της νέας ταινίας της πραγματοποιήθηκαν όταν ήταν πέντε μηνών έγκυος στο δεύτερο παιδί της. Όπως είπε, η μητρότητα την έχει αλλάξει σε όλα τα επίπεδα, προσωπικά και επαγγελματικά. «Είναι σκληρό αλλά και υπέροχο. Δεν ήξερα ότι μπορώ να νιώθω τόσα πολλά», εξομολογήθηκε.

Κλείνοντας, η ηθοποιός πρόσθεσε με ειλικρίνεια: «Τα παιδιά μου με έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Αν κάποιος θέλει να γίνει ηθοποιός, προτείνω ανεπιφύλακτα να κάνει παιδιά, θα του ανοίξει νέους δρόμους έμπνευσης».

