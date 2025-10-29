O Chris Evans μπαμπάς για πρώτη φορά: Το ζευγάρι καλωσόρισε την κόρη του

Ο διάσημος ηθοποιός των Avengers και η σύζυγός του έγιναν γονείς στη Μασαχουσέτη, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην οικογενειακή τους ζωή

Ο Chris Evans και η σύζυγός του Alba Baptista καλωσόρισαν το πρώτο τους παιδί, ένα κοριτσάκι, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στη ζωή τους.

Πρόκειται για το πρώτο παιδί και για τους δύο, με τον ηθοποιό των Avengers να αναλαμβάνει για πρώτη φορά τον ρόλο του πατέρα. Η Alba Baptista, 28 ετών, η Πορτογαλίδα ηθοποιός που παντρεύτηκε με τον ηθοποιό τον Σεπτέμβριο του 2023, ζει επίσης την πρώτη εμπειρία της μητρότητας.

Η σχέση τους ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και παραμένει σχετικά ιδιωτική. Το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια ιδιωτική τελετή στο Cape Cod της Μασαχουσέτης και από τότε φαίνεται να απολαμβάνει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Evans είχε ήδη εκφράσει στο παρελθόν την επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια, λέγοντας ότι θέλει «σύζυγο, παιδιά και να χτίσει μια οικογένεια».

Πηγές αναφέρουν ότι η σχέση του με την ηθοποιό ήταν σοβαρή από την αρχή και ότι ο ηθοποιός την αναγνώρισε γρήγορα ως τη σωστή σύντροφο για εκείνον. Σε συνεντεύξεις του, έχει τονίσει ότι η ζωή μετριέται από τις σχέσεις και την αγάπη που δημιουργούμε και όχι μόνο από την επαγγελματική επιτυχία. Στη διάρκεια της πρεμιέρας της ταινίας του Red One, δήλωσε ότι θεωρεί τον τίτλο του πατέρα «κάτι συναρπαστικό» και εκφράζει ενθουσιασμό για την εμπειρία που ξεκινά.

Η άφιξη του πρώτου τους παιδιού κλείνει έναν κύκλο στη ζωή τους και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την οικογένεια. Για τον Chris Evans και την Alba Baptista η καθημερινότητα και η αγάπη αποκτούν πλέον τον μεγαλύτερο πρωταγωνιστικό ρόλο.

