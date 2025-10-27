Η Meghan Markle αποκαλύπτει το μυστικό της για γαλήνη και ευεξία στο σπίτι

Η Meghan Markle φαίνεται πως έχει βρει τον δικό της τρόπο να διατηρεί την ηρεμία και την ισορροπία στο σπίτι της στο Montecito. Η Δούκισσα του Sussex αποκάλυψε ότι προτιμά να κυκλοφορεί ξυπόλυτη μέσα στο σπίτι, θεωρώντας ότι η πρακτική αυτή βοηθά στη δημιουργία μιας πιο ήρεμης και ζεστής ατμόσφαιρας για την οικογένεια που μοιράζεται με τον Prince Harry και τα δύο τους παιδιά, τον Archie, έξι ετών, και τη Lilibet, τεσσάρων ετών.

Μιλώντας σε μια συζήτηση με τη φίλη της και συγγραφέα Courtney Adamo, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου βιβλίου της με τίτλο «The Family Home: Inspiring Ideas for a Home Filled with Joy», η Meghan Markle περιέγραψε τις μικρές συνήθειες που κάνουν το σπίτι της πιο φιλόξενο. «Μου αρέσει να ανοίγω την πόρτα ξυπόλυτη, φορώντας μια ποδιά», αποκάλυψε. «Αυτό απομυθοποιεί την εικόνα μου. Και πού κατευθύνονται οι καλεσμένοι; Μα φυσικά στην κουζίνα. Και ξαφνικά όλοι νιώθουν πιο χαλαροί».

Η Meghan Markle θεωρεί ότι αυτή η προσέγγιση φέρνει γαλήνη και συναισθηματική ισορροπία, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ευεξίας και οικειότητας. Η ίδια είχε αναφερθεί στη χαλαρή και φυσική της στάση απέναντι στους επισκέπτες και στο ντύσιμό της και στη σειρά του Netflix «Harry & Meghan» το 2022. «Ακόμα και όταν ο William και η Kate είχαν έρθει για δείπνο, και τη συνάντησα για πρώτη φορά, ήμουν με σκισμένο τζιν και ξυπόλυτη», θυμήθηκε. «Είμαι άνθρωπος που αγκαλιάζει, πάντα ήμουν έτσι. Δεν είχα καταλάβει ότι αυτό μπορεί να ξενίζει πολλούς Βρετανούς».

Η Meghan Markle φαίνεται να συνδέει την επιλογή της αυτή με μια πιο βαθιά φιλοσοφία ευεξίας. Το να περπατά κανείς ξυπόλυτος ή να έχει άμεση επαφή με το έδαφος θεωρείται, σύμφωνα με τη μέθοδο του λεγόμενου «grounding» ή «earthing», μια πρακτική που συμβάλλει στη μείωση του άγχους, της κατάθλιψης και της έντασης, βοηθώντας το σώμα να «συνδεθεί» ενεργειακά με τη γη. Η πρακτική αυτή δεν είναι καινούρια στον κόσμο της ευεξίας. Η τραγουδίστρια Sabrina Carpenter έχει επίσης μιλήσει για την αξία του «grounding», εξηγώντας πως ακολουθεί τη συμβουλή της μητέρας της να περπατά ξυπόλυτη στο γρασίδι όταν αισθάνεται αγχωμένη.

