Η Cardi B δηλώνει «άφραγκη» δείχνοντας στο TikTok τσάντες χιλιάδων δολαρίων

Με μια ματιά Η Cardi B παρουσίασε στο TikTok την πολυτελή συλλογή της με τσάντες και αξεσουάρ αξίας χιλιάδων δολαρίων.

Η ράπερ έδειξε αντικείμενα όπως τσάντες Chanel, μπότες και νεσεσέρ, με κάποιες τιμές να ξεπερνούν τα 29.000 δολάρια.

Η Cardi B δήλωσε ότι είναι "άφραγκη", χαρακτηρίζοντας τα αντικείμενα ως ψευδαίσθηση, κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις.

Το κοινό αντέδρασε αρνητικά, τονίζοντας τις δυσκολίες τους με βασικές οικονομικές υποχρεώσεις και το χάσμα με την πραγματικότητα της ράπερ. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια περίοδο όπου η οικονομική αβεβαιότητα αποτελεί καθημερινότητα για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, η επίδειξη υλικών αγαθών από διασημότητες συχνά συνοδεύεται από έντονο σκεπτικισμό. Ωστόσο, η Cardi B κατάφερε να μετατρέψει μια απλή παρουσίαση της συλλογής της σε ένα ψηφιακό «ναρκοπέδιο», προκαλώντας κύμα αντιδράσεων που ξεπερνούν τα όρια ενός συνηθισμένου σχολίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 33χρονη ράπερ, επιλέγοντας να χρησιμοποιήσει το TikTok ως βιτρίνα για τις πολυτελείς της αγορές, υποτίμησε μάλλον το κοινωνικό αίσθημα της εποχής. Το βίντεο, αν και αρχικά σχεδιάστηκε ως μια επίδειξη μόδας και στυλ, κατέληξε να γίνει η αφορμή για μια δημόσια συζήτηση σχετικά με τα όρια της αυτοσαρκαστικής ειρωνείας, όταν αυτή προέρχεται από άτομα με περιουσία εκατομμυρίων δολαρίων.

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Στο επίμαχο βίντεο που έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια views, η ράπερ ξεκίνησε παρουσιάζοντας μια μίνι τσάντα από δέρμα αρνιού και χρυσό μεταλλικό Chanel 25, αξίας 8.400 δολαρίων. Ισχυρίστηκε μάλιστα ότι πρόκειται για ένα από τα πιο δυσεύρετα κομμάτια του οίκου, τονίζοντας πόσο προσεκτική είναι μαζί του ώστε να μη λερωθεί λόγω της αποκλειστικότητάς του.

Στη συνέχεια, η Cardi B πέρασε στην παρουσίαση της τσάντας Chanel 25 Hobo, με τιμή μεταπώλησης 10.500 δολάρια, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το έντονο πράσινο χρώμα της. Δεν σταμάτησε όμως εκεί, καθώς έδειξε ένα ζευγάρι εντυπωσιακές κόκκινες και μαύρες μπότες που θυμίζουν στολή υπερήρωα, καθώς και ένα μπλε νεσεσέρ εμπνευσμένο από τον Superman, αξίας 3.575 δολαρίων, το οποίο αγόρασε χωρίς να είναι σίγουρη αν πραγματικά της αρέσει.

Για το τέλος, η τραγουδίστρια φύλαξε το πιο ακριβό απόκτημα της συλλογής, μια μπορντό τσάντα με καπάκι σε σχήμα καμηλοπάρδαλης. Πρόκειται για ένα κομμάτι που στους ιστότοπους μεταπώλησης αγγίζει τα 29.500 δολάρια, με την ίδια να ομολογεί ότι δεν έχει βρει ακόμα την κατάλληλη περίσταση για να την κρατήσει.

Πριν ολοκληρώσει το βίντεο, η Cardi B, της οποίας η περιουσία εκτιμάται στα 100 εκατομμύρια δολάρια, έκανε ένα σχόλιο που ερμηνεύτηκε από πολλούς ως κακόγουστο αστείο. Ισχυρίστηκε πως είναι άφραγκη και πως όλα τα αντικείμενα που έβλεπαν οι θεατές ήταν απλώς μια ψευδαίσθηση.

Η αντίδραση του κοινού ήταν άμεση και αρνητική. Χρήστες κατέκλυσαν το βίντεο με σχόλια, τονίζοντας τη δυσκολία τους να ανταπεξέλθουν σε βασικές υποχρεώσεις όπως οι λογαριασμοί και τα φοιτητικά δάνεια, ενώ κάποιοι άλλοι την κάλεσαν ειρωνικά να επισκεφθεί ένα οικονομικό κατάστημα όπως το Walmart, υπογραμμίζοντας το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στη δική της καθημερινότητα και την πραγματικότητα των θαυμαστών της.