Ο λόγος που Keira Knightley απαγορεύει τα social media στο σπίτι της

Η Keira Knightley έχει θέσει σαφή όρια μέσα στο σπίτι της: τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν έχουν θέση στην καθημερινότητα των παιδιών της. Η 40χρονη ηθοποιός μίλησε στο BBC Radio 4 για την απόφασή της να απαγορεύσει την πρόσβαση των δύο κόρων της, Edie και Delilah, στο διαδίκτυο χωρίς επίβλεψη, εκφράζοντας την ανησυχία της για τους «ανεξέλεγκτους χώρους» που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες ψηφιακές πλατφόρμες. «Τα βρίσκω πολύ τρομακτικά, γιατί είναι χώροι χωρίς κανέναν έλεγχο», δήλωσε η Keira Knightley. «Θέλω να τα προστατέψω τα παιδιά μου από αυτά» είπε η δημοφιλής ηθοποιός.

Η σταρ της ταινίας «The Woman in Cabin 10» εξήγησε ότι στο σπίτι που μοιράζεται με τον σύζυγό της, μουσικό James Righton, και τις δύο κόρες τους, υπάρχει αυστηρός κανόνας: «Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν συσκευές αν δεν μπορούμε να δούμε τι παρακολουθούν». Η Keira Knightley παραδέχτηκε ότι δεν γνωρίζει αν αυτή η τακτική είναι μακροπρόθεσμα η σωστή ή πόσο καιρό θα μπορέσει να τη διατηρήσει, καθώς η τεχνολογία πλέον είναι πανταχού παρούσα. «Δεν ξέρω αν είναι η σωστή επιλογή ή για πόσο καιρό μπορούμε να το κρατήσουμε έτσι, αλλά προς το παρόν είναι ο μόνος τρόπος που νιώθουμε ότι προστατεύουμε τα παιδιά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Λάνθιμος ανακοίνωσε την προσωρινή του παύση μετά το «Bugonia»

Όταν η δημοσιογράφος του BBC Anna Foster τη ρώτησε πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει την πίεση που προκύπτει από τους συνομήλικους των παιδιών της, η Keira Knightley απάντησε πως μέχρι στιγμής δεν έχει χρειαστεί να το αντιμετωπίσει, χάρη στο σχολείο όπου φοιτούν οι κόρες της. «Το σχολείο μας εφαρμόζει την πολιτική μιας παιδικής ηλικίας χωρίς social media, και οι περισσότεροι γονείς ακολουθούν την ίδια γραμμή», εξήγησε. «Υπήρξε μια μεγάλη κοινή προσπάθεια και φαίνεται πως οι περισσότεροι συμφωνούμε ότι αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Αν και φυσικά, δεν είναι όλοι της ίδιας άποψης – είναι ένα θέμα που διχάζει πολλούς». Η Keira Knightley αναγνώρισε επίσης ότι οι απόψεις γύρω από τη χρήση των social media ποικίλλουν ανάλογα με την οικογένεια. «Οι κανόνες διαφέρουν από σπίτι σε σπίτι. Θα ήθελα, ωστόσο, να υπήρχε κάποια μορφή ρύθμισης, ώστε να μην επωμιζόμαστε όλη την ευθύνη εμείς οι γονείς», σημείωσε.

Η ηθοποιός έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον James Righton, τον οποίο παντρεύτηκε το 2013. Η Edie γεννήθηκε το 2015 και η Delilah το 2019. Η Keira Knightley, που έχει χαρίσει αξέχαστες ερμηνείες σε ταινίες όπως «Atonement» και «Pride & Prejudice», τόνισε ότι μετά τη γέννηση των παιδιών της έχει αλλάξει και ο τρόπος που βλέπει το περιεχόμενο των ταινιών. «Τα τελευταία χρόνια έχω εκπλαγεί από το πόσα σενάρια έχω αρνηθεί. Δεν θέλω να συμμετέχω σε ιστορίες με παιδιά που πεθαίνουν ή μητέρες που πεθαίνουν. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό πια», είπε.

φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: The Woman in Cabin 10: H Keira Knightley σε σκοτεινό ψυχολογικό θρίλερ – Δες το trailer

Δες κι αυτό…