Fashion 30.10.2025

Heelless wedges: Tο trend που αλλάζει τα δεδομένα στη μόδα του 2025

Μετά τα chunky sneakers και τις ballet flats, οι ανεστραμμένες πλατφόρμες επαναπροσδιορίζουν την ισορροπία, την κίνηση και το στιλ
Μαρία Χατζηγιάννη

Η μόδα αγαπά τις αντιθέσεις και τις ανατροπές. Τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στη σταθερότητα και την πρόκληση, την ισορροπία ανάμεσα στη γλυπτική δομή και τη φυσική κίνηση. Το φθινόπωρο και τον χειμώνα του 2025, αυτό το παιχνίδι κορυφώνεται μέσα από ένα απροσδόκητο παπούτσι που μοιάζει να αψηφά τη βαρύτητα. Τα heelless wedge τακούνια, γνωστά και ως ανεστραμμένες πλατφόρμες, συνδυάζουν την αρχιτεκτονική ακρίβεια με τη θηλυκή κομψότητα και φέρνουν πίσω την αίσθηση του θεάματος που χαρακτήρισε τις πιο τολμηρές εποχές της μόδας.

Αν κάτι μας έμαθε η Lady Gaga στα πρώτα της χρόνια είναι πως τα παπούτσια μπορούν να είναι καθαρή μορφή τέχνης. Σήμερα, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, αυτή η ιδέα επιστρέφει με έναν ώριμο και σύγχρονο τρόπο. Οι νέες heelless πλατφόρμες, που είδαμε στις πασαρέλες των Balmain, Nina Ricci, Bally και Duran Lantink, δεν είναι απλώς ένα εντυπωσιακό trend. Είναι μια δήλωση ύφους που αναδεικνύει τη δύναμη της φόρμας και τη φαντασία του σχεδιαστή.

wedge_takounia
https://www.ninaricci.com/

Το νέο είδος κομψότητας

Η γραμμή τους μοιάζει να λυγίζει τη λογική. Το τόξο της σόλας κυρτώνει προς τα μέσα, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι το σώμα αιωρείται. Οι εκδοχές της Nina Ricci σε zebra print και λαμπερό κόκκινο έγιναν αντικείμενο συζήτησης σε κάθε fashion week, συνδυασμένες με δερμάτινες καμπαρντίνες και αυστηρές γραμμές που θυμίζουν το πιο εκλεπτυσμένο Παρίσι.

Η πρόταση του Balmain ήταν πιο δομημένη και δυναμική. Μαλακές slouchy μπότες με inverted wedge σόλα συνδυάστηκαν με navy ζιβάγκο, μαύρα leggings και μίνι φούστα. Το αποτέλεσμα έδειξε ότι το power dressing δεν χρειάζεται πια στιλέτο για να επιβληθεί.

balmain_papoutsia
https://gr.balmain.com/

Πώς φοριούνται

Οι heelless wedges πλατφόρμες μπορεί να φαίνονται τολμηρές, στην πράξη όμως είναι πιο ευέλικτες από όσο νομίζεις. Ταιριάζουν με midi φορέματα σε καθαρές γραμμές ή με cargo φούστες και bomber jackets, όπως είδαμε στις δημιουργίες του Duran Lantink. Για πιο επαγγελματικό αποτέλεσμα, οι Mary Jane εκδοχές του Bally από καφέ δέρμα με μεταλλική αγκράφα προσφέρουν μια αίσθηση διακριτικής πολυτέλειας που απογειώνει το office look χωρίς καμία προσπάθεια.

duran_lantink
https://www.instagram.com/duranlantinkyo/

Η ουσία του trend

Περισσότερο από ένα ακόμη statement παπούτσι, οι heelless wedges πλατφόρμες εκφράζουν μια νέα αντίληψη για την κίνηση, την ισορροπία και τη θηλυκότητα. Μετά την εποχή των chunky sneakers και των ballet flats, η μόδα επιστρέφει στη γλυπτική της ουσία, εκεί όπου η φόρμα συναντά την αρμονία. Οι σχεδιαστές τις αντιμετωπίζουν ως ζωντανά έργα τέχνης, πειραματιζόμενοι με την έννοια της βαρύτητας και του βήματος, ενώ οι λάτρεις του στιλ ανακαλύπτουν ξανά τη χαρά του απρόβλεπτου.

Fashion fashion trend τακούνια
