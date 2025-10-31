«Το σόι σου» ξανακάθεται στο κυριακάτικο τραπέζι! Τι θα δούμε στο 1ο διπλό επεισόδιο

Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι δίνουν ραντεβού στις 20:00. «Το σόι σου» στο κυριακάτικο τραπέζι και η αγαπημένη σειρά ξεκινά. Έξι χρόνια μετά το τελευταίο επεισόδιο, το πιο αγαπημένο σόι της ελληνικής τηλεόρασης επιστρέφει πιο οικογενειακό, πιο αστείο και πιο τρελό από ποτέ!

Οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι γυρίζουν, έτοιμοι να αποδείξουν πως οι οικογενειακές σχέσεις, όσο κι αν περνούν τα χρόνια, μένουν πάντα ίδιες, γεμάτες αγάπη, συγκινήσεις, παρεξηγήσεις και απίστευτο γέλιο. Από τη συμπρωτεύουσα ως την πρωτεύουσα, οι ήρωες που αγαπήσαμε φέρνουν μαζί τους όλα εκείνα που τους έκαναν ξεχωριστούς: τις αγαπησιάρικες στιγμές, τους γλυκούς καβγάδες, και τις τρυφερές οικογενειακές σκηνές που αγγίζουν κάθε θεατή. «Το Σόι σου» επιστρέφει για να μας θυμίσει πόσο πολύ αγαπήσαμε αυτές τις δύο οικογένειες… γιατί, όπως φαίνεται, κάποια σόγια δεν αλλάζουν ποτέ, απλώς μεγαλώνουν!

Διάβασε επίσης: Βάσω Λασκαράκη: Αυτή είναι η ανατροπή με τον ρόλο της στο 1ο επεισόδιο στο «Σόι σου»

Η έκτη σεζόν βρίσκει τον Σάββα να ονειρεύεται την καρέκλα του διευθυντή στην τράπεζα, τη Λυδία να κυνηγάει μια θέση στο δημόσιο, ενώ η Μπέλα γνωρίζει την απόλυτη καταξίωση, αφού γυρίζει την πρώτη της ταινία στο Χόλιγουντ! Η Αλεξάνδρα και η Αντωνία προσπαθούν να συμβιώσουν κάτω από την ίδια στέγη, με τον Κωνσταντίνο να τρέχει να τις χωρίσει! Ενώ ο Μενέλαος, αν και συνταξιούχος γιατρός, νοσταλγεί να χειρουργήσει πάλι, έστω και λαπαροσκοπικά! Ο Βαγγέλης δεν προλαβαίνει να μετράει τα λουκέτα που μπαίνουν στα χασάπικα του… την ώρα που η Χαρούλα τρέχει με τα ταψιά στα χέρια, να σώσει, ότι σώζεται! Η Σάντρα και η Χαρά μεγάλωσαν, σπουδάζουν, έχουν τους φίλους τους και μπλέκουν στα δίχτυα του έρωτα! Κι ανάμεσα τους τα μικρά ξαδερφάκια, ο Βαγγελάκης κι ο Σπυράκος, που όσο και αν είναι διαφορετικοί μεταξύ τους, βρίσκουν τον τρόπο να τους βάζουν σε τάξη!

Τι θα δούμε απόψε

Επεισόδιο 1: Επιστροφή στην πραγματικότητα, Α’ μέρος

Η μεγάλη μέρα έφτασε! Έξι χρόνια μετά, ο Σάββας είναι έτοιμος να πάρει την πολυπόθητη προαγωγή στην τράπεζα και να καθίσει στην καρέκλα του διευθυντή. Στη Θεσσαλονίκη, οι Χαμπέοι και οι Τριαντάφυλλοι του ετοιμάζουν ενθουσιασμένοι ένα πάρτι-έκπληξη για να γιορτάσουν την επιτυχία του. Ωστόσο, στις δικές τους ζωές δεν κυλούν όλα ρόδινα: η Λυδία έχει παραιτηθεί, ο Βαγγέλης έχει γίνει άθελα του vegan επιχειρηματίας, ενώ η Αλεξάνδρα δίνει μάχη με άλλους καλλιτέχνες, για να τοποθετηθεί ένα γλυπτό της στον κεντρικότερο δρόμο της Συμπρωτεύουσας! Ένα τηλεφώνημα όμως, είναι ικανό να ταράξει τα νερά και τις ζωές όλων των ηρώων! Παράλληλα, στην Αθήνα, η Μπέλα έχει βρει έναν νέο έρωτα, αλλά αυτή τη φορά το τίμημα θα είναι πολύ ακριβό! Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, μια έφοδος του Υγειονομικού στα μαγαζιά του Χαμπέα φέρνει τα πάνω-κάτω! Και ενώ όλοι ανυπομονούν να ακούσουν τα ευχάριστα, ο Σάββας επιστρέφει με νέα που παγώνουν το τραπέζι. Ίσως ήρθε η ώρα ο Σάββας και η Λυδία να πάρουν μια μεγάλη απόφαση…

Επεισόδιο 2: Επιστροφή στην πραγματικότητα, Β’ μέρος

Καθώς ο Σάββας και τα κορίτσια πακετάρουν για να μετακομίσουν στην πρωτεύουσα, η Λυδία μαθαίνει πως στην Αθήνα επιστρέφουν… και τα πεθερικά της! Η Αλεξάνδρα έκανε μια κρυφή θυσία για την καριέρα του Μενέλαου. Αυτό σημαίνει πως η Αντωνία πλέον θα μένει κάτω από την ίδια στέγη, με την Αλεξάνδρα . Η Αντωνία ετοιμοπόλεμη, της ετοιμάζει μια υποδοχή που θα της μείνει αξέχαστη! Στο μεταξύ ο Βαγγέλης, πιο έξαλλος από ποτέ, γυρίζει κι εκείνος στην Αθήνα, για να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, με τα χασάπικα. Εκεί όμως τον περιμένει ακόμα μία δυσάρεστη έκπληξη από την Μπέλα… Επίσης, ένα απρόσμενο συμβάν με το θείο Μάριο δείχνει και στη Χαρούλα το δρόμο της επιστροφής. Κι ενώ όλοι πλέον γύρισαν στην πρωτεύουσα και τα πράγματα σιγά-σιγά τακτοποιούνται, ένα μυστήριο ρολόι φέρνει τον Σάββα και τη Λυδία μπροστά σε μια αποκάλυψη που αφορά την Χαρά!

ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ – ΜΙΡΚΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Στη Θεσσαλονίκη, η Αλεξάνδρα έχει αναδειχθεί σε τοπική καλλιτεχνική περσόνα: εκθέσεις, συνεντεύξεις, πλακέτες… τα έργα της κοσμούν πάρκα και δημοτικά κτίρια. Κάθε έργο της και μια πρόκληση. Το μοναδικό της παράπονο; Ότι ο Δήμος δεν της επέτρεψε να βάλει το γλυπτό της “κολλητά” στον Μέγα Αλέξανδρο! Και τώρα, με την επιστροφή της στην Αθήνα, την περιμένει η αληθινή πρόκληση… η συγκατοίκηση με την Αντωνία! Οι δύο «κυρίες του σπιτιού» σε έναν ατέλειωτο αγώνα εξουσίας!

ΜΕΝΕΛΑΟΣ – ΠΑΥΛΟΣ ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Έξι χρόνια στη συμπρωτεύουσα, έζησε ήσυχα και πολιτισμένα! Είχε κάνει στέκι του το Μέγαρο Μουσικής και τα Σαββατοκύριακα πήγαινε εκδρομούλες για γευσιγνωσίες κρασιών… Ο άλλοτε διακεκριμένος γιατρός και ιδιοκτήτης κλινικής, έχει δει την ιδιότητα του να σβήνει σιγά-σιγά. Μέχρι και οι δικοί του άνθρωποι το έχουν ξεχάσει και αντί για ιατρικές συμβουλές, τον ρωτούν ποιο κρασάκι να ανοίξουν στο εστιατόριο. Αυτό είναι κάτι που τον πληγώνει βαθιά. Κι ενώ όλοι τον συστήνουν ως “τον άντρα της Αλεξάνδρας”, εκείνος νοσταλγεί αθόρυβα την παλιά του ζωή. Μόλις επιστρέψει στην Αθήνα για να διδάξει Ιατρική στο Πανεπιστήμιο, θα θυμηθεί και θα θυμίσει σε όλους, ποιος πραγματικά είναι!

ΧΑΡΟΥΛΑ – ΡΕΝΙΑ ΛΟΥΙΖΙΔΟΥ

Η Χαρούλα τα τελευταία χρόνια είχε αφιερωθεί στην φροντίδα του θείου Μάριου… μέχρι που ο θείος παντρολογιέται και πάει να ζήσει με τον έρωτα του, σε γηροκομείο! Μέσα στο χάος των οικονομικών προβλημάτων, που θα αντιμετωπίσουν, θα είναι το στήριγμα όλης της οικογένειας.. πάντα ετοιμοπόλεμη να σώσει την κατάσταση, με ένα ταψί γεμιστά ή με μια αγκαλιά, που τους χωράει όλους. Η Χαρούλα είναι η κλασική Ελληνίδα μαμά…

αυτή που θα σε μαλώσει, που θα σε παρηγορήσει και που θα σε κάνει να γελάσεις… και όλα αυτά, μέσα σε πέντε λεπτά!

ΒΑΓΓΕΛΗΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Βαγγέλης, όσο έμενε στην Θεσσαλονίκη, κάπου -κάπου κατέβαινε στην Αθήνα, μόνο και μόνο για να σταθεί μπροστά από τις βιτρίνες του και να χαζέψει τα κρέατα του, στα τσιγκέλια. Θα έδινε και το συκώτι του, για να φάει λίγο αρνάκι από τα μαγαζιά του! Αυτό που θα αργήσει να μάθει, είναι ότι τα παιδιά του, θα μετατρέψουν τα χασάπικα σε vegan παραδείσους, με κιμάδες σόγιας και μανιτάρια! Και το σοκ θα είναι μεγαλύτερο, όταν το Υγειονομικό… θα κόψει τσουχτερά πρόστιμα και θα βάλει λουκέτα στα μαγαζιά του!

ΛΥΔΙΑ – ΒΑΣΩ ΛΑΣΚΑΡΑΚΗ

Η Λυδία άφησε τη δουλειά της στη δομή φιλοξενίας ανήλικων μεταναστών στη Θεσσαλονίκη, όταν η γραφειοκρατία πήρε τη θέση της πραγματικής φροντίδας.

Στο σπίτι εκτός από μαμά, είναι και σύζυγος και φίλη και ταξιτζής… αλλά και σάκος του μποξ, ανάλογα με τη μέρα! Το δίλημμα «μητέρα ή φίλη» με τα κορίτσια της, γίνεται ακόμα πιο ισχυρό, τώρα που μεγάλωσαν, με τη Λυδία να ισορροπεί δύσκολα και επικίνδυνα πολλές φορές. Η Λυδία όμως παραμένει πάντα ο «προβληματολύτης» όλων των αναταράξεων, ακόμα κι όταν τις δημιουργεί η ίδια!

ΣΑΒΒΑΣ – ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

Έξι χρόνια στην καρέκλα του υποδιευθυντή και ο Σάββας βράζει, βλέποντας τους συναδέλφους του να παίρνουν προαγωγές και μπόνους. Και σαν να μην έφτανε αυτό, έχει μεγάλο άγχος και για τις κόρες του, τώρα που μεγάλωσαν. Δεν θέλει ούτε να τις πλησιάσει υποψήφιος γαμπρός! Θα βαδίσει άραγε στα βήματα της μαμάς Αλεξάνδρας; Αυτός είναι ο φόβος της Λυδίας. Ο Σάββας παραμένει το ίδιο τσιγκούνης, το ίδιο γκρινιάρης… αλλά και το ίδιο αξιολάτρευτος!

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΥΡΔΟΥΜΗΣ

Έχει καταπιεί όλη τη σύγχρονη παιδαγωγική βιβλιογραφία, από Montessori μέχρι “Σχολείο της Χαράς”! Μεγαλώνει τον Σπυράκο με Lunchboxακια, γεμάτα καρότα σε σχήμα Μπάτμαν. Ο Κωνσταντίνος θέλει όλα να γίνονται σωστά, ενώ η Αντωνία τον προσγειώνει βγάζοντας τον από το αυστηρό πρόγραμμα. Οι δυο τους αλληλοσυμπληρώνονται… εκείνος βάζει την θεωρία και η Αντωνία την πράξη. Με τον Μένιο, τώρα που μένουν μαζί, προσπαθεί να καλύψει τον χαμένο χρόνο. Και φυσικά, η αγάπη για την “μανούλα”, μεγαλώνει και δυναμώνει!

ΑΝΤΩΝΙΑ – ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Η μητρότητα και τα χρόνια που μεσολάβησαν την ωρίμασαν! Η Αντωνία στο μεγάλωμα του Σπυράκου, ισορροπεί ανάμεσα στον “γκουρού της παιδαγωγικής” Κωνσταντίνο και στο δικό της ένστικτο, που λέει πως το παιδί πρέπει να κυλιστεί λίγο στα χώματα, να φάει και κανένα πατατάκι και να κάνει σκανταλιές. Τον Μένιο τον έχει σαν δικό της παιδί, τον συμβουλεύει και τον καμαρώνει! Η Αντωνία έχοντας βρει το κέντρο της, δεν φοβάται να μπει σε αντιπαράθεση∙ μόνο που η παρουσία της Αλεξάνδρας στο σπίτι την αποδιοργανώνει… και τότε η δυναμική Αντωνία μετατρέπεται σε ψαράκι που τρέμει να συγκρουστεί!

ΟΛΓΑ – ΣΟΦΙΑ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η Όλγα, μόνιμα πια διορισμένη φιλόλογος, ζει καθημερινά ανάμεσα σε στοίβες διαγωνισμάτων και γονείς που της ζητάνε τα ρέστα για τα πάντα, από τους χαμηλούς βαθμούς μέχρι που το παιδί, βαριέται να διαβάσει! Τα “μαργαριτάρια” των μαθητών της, την διασκεδάζουν και ας την τρελαίνουν! Στο σπίτι μπορεί να γυρίζει εξαντλημένη, αλλά δεν σταματά να στηρίζει τον Μιχάλη, ακόμη κι όταν εκείνος έχει “κερδίσει το Τζόκερ” στην φαντασία του!

ΜΙΧΑΛΗΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Μιχάλης εξακολουθεί να ψάχνει τη “μεγάλη ιδέα”, που θα τον κάνει πλούσιο και επιτυχημένο χωρίς να κουνήσει το μικρό του δαχτυλάκι. Πιάνει τον Διονύση και τον πείθει να βάλουν βίγκαν προϊόντα στα χασάπικα. Για τον εαυτό του, κρατάει την θέση του “Διευθυντή εξ Αποστάσεως” και αφήνει τον Διονύση να τρέχει την επιχείρηση… μέχρι που η πελατεία εξαφανίζεται. Ο Μιχάλης πάντα δοτικός και υπομονετικός με τον πεθερό Βαγγέλη, θα βρει τη λύση.

ΜΠΕΛΑ – ΒΙΒΙΑΝ ΚΟΝΤΟΜΑΡΗ

Η Μπέλα χώρισε και πέταξε τον Τάκη έξω από το σπίτι, γιατί «την κρατούσε καλλιτεχνικά πίσω», όταν εμφανίστηκε στη ζωή της ένας «παραγωγός». Της πούλησε έρωτα και την έπεισε να γράψει σενάριο για το Χόλιγουντ… Η Μπέλα είναι σίγουρη πως το όνομα της θα γραφτεί με χρυσά γράμματα στην ιστορία του σινεμά. Του δίνει όλες της τις οικονομίες – και ο ψευτοπαραγωγός εξαφανίζεται! Η Μπέλα είναι Μπέλα όμως και ούτε αυτό θα τη σταματήσει να ονειρεύεται!

ΔΙΟΝΥΣΗΣ – ΣΟΛΩΝ ΤΣΟΥΝΗΣ

Συνεχίζει να καλλιεργεί το χωράφι του με βιολογικά προϊόντα. Όταν δέχτηκε την πρόταση του Μιχάλη να συνεργαστούν, δεν περίμενε ότι θα βρεθεί μπλεγμένος. Νιώθει ενοχές απέναντι στον πατέρα του, αφού δεν στάθηκε αντάξιος της εμπιστοσύνης του. Ακόμη διατηρεί την παιδικότητα του. Λατρεύει τον μικρό Βαγγελάκη, αλλά του φέρεται περισσότερο σαν μεγάλος αδερφός του, παρά σαν αυστηρός πατέρας!

ΑΛΙΝΑ – ΓΩΓΩ ΚΑΡΤΣΑΝΑ

Η Αλίνα κάνει διδασκαλίες γιόγκα και πιλάτες. Ελεύθερο πνεύμα μέχρι το κόκαλο, έχει ενστερνιστεί κάθε οικολογικό κίνημα… από το “zero waste” μέχρι τα βιοπλαστικά. Αυτό την κάνει άλλοτε γοητευτική και άλλοτε εκνευριστική, γιατί δεν συντονίζεται με την πραγματικότητα. Συγκρούεται συχνά με τον Διονύση για θέματα της καθημερινότητας, καθώς εκείνη κινείται πάντα με ακτιβιστική διάθεση, ενώ εκείνος γίνεται και ρεαλιστής όταν χρειάζεται.

ΣΑΝΤΡΑ – ΒΑΣΙΑ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η Σάντρα σπουδάζει στο Βιολογικό της Αθήνας, τουλάχιστον αυτό ξέρουν οι γονείς της! Στην πραγματικότητα έχει να πατήσει στη σχολή πάνω από εξάμηνο, αφού προτίμησε να μάθει τη νυχτερινή ζωή της πρωτεύουσας, απολαμβάνοντας την ανεξαρτησία της! Μπορεί να μην πάρει το πτυχίο στην ώρα του, αλλά στις δικαιολογίες έχει ήδη master!

ΧΑΡΑ – ΗΛΙΑΝΑ ΓΑΛΑΝΗ

Μόλις τελείωσε το λύκειο και θέλει να σπουδάσει στη Σχολή Μουσικών Σπουδών στην Αθήνα, κοντά στον έρωτα της ζωής της, τον Νάσο. Μόνο που έχει “ξεχάσει” να το αναφέρει στους γονείς της! Όταν μαθευτεί και γίνει χαμός, με την γλυκιά της φωνή θα τραγουδήσει το δικό της “αντάρτικο”, για τον έρωτα!

«Το σόι σου», επιστρέφει απόψε στις 20:00, με νέο διπλό επεισόδιο!

Διάβασε επίσης: Το Σόι Σου: Τι αποκαλύπτουν οι πρωταγωνιστές μια ανάσα πριν την προβολή του 1ου επεισοδίου

Δες κι αυτό…