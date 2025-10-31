Η Μαίρη Συνατσάκη αποκαλύπτει τον λόγο που έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram

Η YouTuber μιλάει ανοιχτά για το ρεπορτάζ που την πλήγωσε σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της

Τον λόγο που έκανε unfollow την Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε η Μαίρη Συνατσάκη, μιλώντας με τον Κωνσταντίνο Βασάλο, παρόλο που στο παρελθόν είχαν φωτογραφηθεί πολλές φορές σε δημόσιες εμφανίσεις και φαινόταν να έχουν πολύ καλές σχέσεις.

Έπειτα από ερώτηση λοιπόν που της έκανε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, η γνωστή Youtuber απάντησε: «Έκανα unfollow την Καινούργιου γιατί είχε βγάλει ένα πολύ αδιάκριτο ρεπορτάζ σε μια ευαίσθητη περίοδο της ζωής μου».

Όσο για το ζήτημα των follow στα social media, η Μαίρη Συνατσάκη είχε απαντήσει πριν καιρό: «Πώς ανακαλύπτει κάποιος τα follow και τα unfollow; Δεν έχω follow την Κατερίνα Καινούργιου, είναι πολύ συγκεκριμένο το σκηνικό που δεν υπάρχει follow. Ποτέ δεν ήμασταν φίλες. Είχα αισθανθεί άσχημα με κάτι που συνέβη. Δεν θέλω».





