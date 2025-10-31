MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 31.10.2025

Φουλ ερωτευμένη η Μαρία Αντωνά! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για τον Γιώργο Λιάγκα

Φουλ ερωτευμένη η Μαρία Αντωνά! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για τον Γιώργο Λιάγκα
Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε για τον Γιώργο Λιάγκα και αποκάλυψε την πρώτη τους γνωριμία
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένη στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο της εκπομπής «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο στον ΣΚΑΪ βρέθηκε η Μαρία Αντωνά.

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον Γιώργο Λιάγκα και αποκάλυψε την πρώτη τους γνωριμία.

https://www.instagram.com/maria_antwna/

Διάβασε επίσης: Η Δέσποινα Βανδή λανσάρει τα δικά της καλλυντικά

«Είχαμε γνωριστεί πριν από μια οκταετία. Είχα κάνει ένα δοκιμαστικό για την late night εκπομπή που παρουσίαζε τότε στον ΑΝΤ1. Ήμουν από τα πρόσωπα που μου είχε τηλεφωνήσει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, πίστευε ότι θα ταίριαζα πολύ στο concept της εκπομπής, οπότε η πρώτη μας γνωριμία είχε γίνει τότε. Τότε δεν είχα πάρει τη θέση, είχε επιλεχτεί η Νικολέττα Ράλλη.


Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένή. Για να είμαι εκεί που είμαι, είμαι ερωτευμένη. Εγώ πάντα ονειρευόμουν να είμαι σε ένα ζεστό σπίτι, να μαγειρεύω, να είμαστε φίλοι, παρέα, να έχουμε τέτοιες στιγμές. Είμαι σε μια τέτοια φάση τώρα.


Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι είναι πάρα πολύ ειλικρινής και δεν υποκρίνεται για να είναι αρεστός. Αυτό θέλει πολλή τόλμη για να το κάνει ένας άνθρωπος. Δεν είναι κάτι που με χαροποιεί να βλέπω hate για τον Γιώργο και όχι μόνο για εκείνον. Ο κόσμος πρέπει να γίνει λίγο πιο ελαστικός και με περισσότερη ενσυναίσθηση».


Διάβασε επίσης: Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα! Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μιλά για τον γάμο της με τον Χρήστο Μάστορα

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ ζευγάρια μαρία αντωνά
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ – Οι λόγοι που επέλεξε το Fort Dix

Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ – Οι λόγοι που επέλεξε το Fort Dix

31.10.2025
Επόμενο
Από το YouTube στην τηλεόραση! Πρεμιέρα για την νέα σειρά του ΣΚΑΪ, «Τότε και Τώρα»

Από το YouTube στην τηλεόραση! Πρεμιέρα για την νέα σειρά του ΣΚΑΪ, «Τότε και Τώρα»

31.10.2025

Δες επίσης

Δικαιώθηκε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τις παπαρατσικές φωτογραφίες του Paris Match
Celeb News

Δικαιώθηκε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τις παπαρατσικές φωτογραφίες του Paris Match

31.10.2025
Η συνάντηση της Σίλιας Κριθαριώτη με την Anna Wintour
Celeb News

Η συνάντηση της Σίλιας Κριθαριώτη με την Anna Wintour

31.10.2025
5 ακόμα συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού τού Robert De Niro
Celeb News

5 ακόμα συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού τού Robert De Niro

31.10.2025
Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ – Οι λόγοι που επέλεξε το Fort Dix
Celeb News

Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ – Οι λόγοι που επέλεξε το Fort Dix

31.10.2025
Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τι θα γίνει με τις κόρες του
Celeb News

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τι θα γίνει με τις κόρες του

31.10.2025
Ο Jesse Eisenberg πρόκειται να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο
Celeb News

Ο Jesse Eisenberg πρόκειται να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο

31.10.2025
Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα! Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μιλά για τον γάμο της με τον Χρήστο Μάστορα
Celeb News

Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα! Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μιλά για τον γάμο της με τον Χρήστο Μάστορα

31.10.2025
Η Paris Hilton ως Britney Spears είναι το απόλυτο throwback που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν
Celeb News

Η Paris Hilton ως Britney Spears είναι το απόλυτο throwback που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

31.10.2025
Η Δέσποινα Βανδή λανσάρει τα δικά της καλλυντικά
Celeb News

Η Δέσποινα Βανδή λανσάρει τα δικά της καλλυντικά

31.10.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!