Φουλ ερωτευμένη η Μαρία Αντωνά! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για τον Γιώργο Λιάγκα

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε για τον Γιώργο Λιάγκα και αποκάλυψε την πρώτη τους γνωριμία

Καλεσμένη στο χθεσινοβραδινό επεισόδιο της εκπομπής «Στην αγκαλιά του Φάνη» με τον Φάνη Λαμπρόπουλο στον ΣΚΑΪ βρέθηκε η Μαρία Αντωνά.

Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον Γιώργο Λιάγκα και αποκάλυψε την πρώτη τους γνωριμία.

«Είχαμε γνωριστεί πριν από μια οκταετία. Είχα κάνει ένα δοκιμαστικό για την late night εκπομπή που παρουσίαζε τότε στον ΑΝΤ1. Ήμουν από τα πρόσωπα που μου είχε τηλεφωνήσει ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, πίστευε ότι θα ταίριαζα πολύ στο concept της εκπομπής, οπότε η πρώτη μας γνωριμία είχε γίνει τότε. Τότε δεν είχα πάρει τη θέση, είχε επιλεχτεί η Νικολέττα Ράλλη.





Είμαι πάρα πολύ ευτυχισμένή. Για να είμαι εκεί που είμαι, είμαι ερωτευμένη. Εγώ πάντα ονειρευόμουν να είμαι σε ένα ζεστό σπίτι, να μαγειρεύω, να είμαστε φίλοι, παρέα, να έχουμε τέτοιες στιγμές. Είμαι σε μια τέτοια φάση τώρα.





Αυτό που μου αρέσει στον Γιώργο είναι ότι είναι πάρα πολύ ειλικρινής και δεν υποκρίνεται για να είναι αρεστός. Αυτό θέλει πολλή τόλμη για να το κάνει ένας άνθρωπος. Δεν είναι κάτι που με χαροποιεί να βλέπω hate για τον Γιώργο και όχι μόνο για εκείνον. Ο κόσμος πρέπει να γίνει λίγο πιο ελαστικός και με περισσότερη ενσυναίσθηση».





