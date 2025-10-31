Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα! Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μιλά για τον γάμο της με τον Χρήστο Μάστορα

Από τη ρομαντική γνωριμία τους μέχρι τα κοινά τους όνειρα, το ζευγάρι δείχνει πιο ερωτευμένο και σταθερό από ποτέ

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη φαίνεται πιο ερωτευμένη από ποτέ και δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για το ενδεχόμενο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Χρήστο Μάστορα.

Το γνωστό μοντέλο, που πλέον έχει περάσει τα 30, αποκάλυψε πως βλέπει τον γάμο με πιο σοβαρή ματιά και δεν θα έλεγε «όχι» αν ο σύντροφός της τής έκανε πρόταση.

Σε απόσπασμα από το vidcast «Ansestea» που προβλήθηκε στο Πρωινό, η Γαρυφαλλιά απάντησε χωρίς δισταγμό σε ερώτηση για το αν θα παντρευόταν τον τραγουδιστή των Μέλισσες: «Αν μου έκανε πρόταση αύριο, φυσικά και θα έλεγα ναι! Ο Χρήστος είναι ο άνθρωπός μου. Από την πρώτη στιγμή που τον κοίταξα, ήξερα ότι υπάρχει μέλλον. Ήταν καρμικό». Μάλιστα, αποκάλυψε πως η γιαγιά της πριν φύγει από τη ζωή είχε προβλέψει τα αρχικά του μέλλοντος συντρόφου της, κάτι που τότε της φάνηκε απίστευτο: «Έλεγα “τι λέει μωρέ;”, και τελικά έπεσε μέσα!».





Η Γαρυφαλλιά μίλησε και για το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδί, εξηγώντας πως το έχει ήδη συζητήσει με τον Χρήστο Μάστορα. «Πιστεύω πως θα είναι πάρα πολύ καλός πατέρας. Έχουμε μιλήσει γι’ αυτά τα θέματα, αλλά εκείνος δεν νιώθει κάποια πίεση. Η ηλικία, βέβαια, είναι κάτι που επηρεάζει περισσότερο εμάς τις γυναίκες».

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Esquire, ο Χρήστος Μάστορας είχε εκφράσει με ειλικρίνεια την επιθυμία του να γίνει πατέρας, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «το μεγαλύτερο δώρο της ζωής»: «Νομίζω πως τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον ένιωθα αν γινόμουν πατέρας. Δεν το λέω γιατί το επιδιώκω, αλλά γιατί πιστεύω ότι είμαστε βιολογικά φτιαγμένοι να χαίρομαστε με τη συνέχεια της ζωής». Με χιούμορ πρόσθεσε: «Οι φίλοι μου που έχουν παιδιά λένε ότι είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Ελπίζω να μην είναι καμιά συνωμοσία για να με βάλουν κι εμένα στο κλαμπ!».





Η Γαρυφαλλιά δεν έκρυψε ποτέ τον θαυμασμό της για τον τραγουδιστή, αποκαλύπτοντας τους λόγους που την έκαναν να τον ερωτευτεί: «Τον ερωτεύτηκα γιατί είναι ευφυής, καλός άνθρωπος και πολύ δοτικός. Μαζί του νιώθω ότι μαθαίνω και εξελίσσομαι».

Αν και στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι ο γάμος δεν είναι κάτι που την αφορά, φαίνεται πως ο χρόνος και ο έρωτας την έκαναν να αναθεωρήσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα προχωρά με αληθινά συναισθήματα και κοινά όνειρα.

