MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 31.10.2025

Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα! Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μιλά για τον γάμο της με τον Χρήστο Μάστορα

Γαρυφαλλιά Καληφώνη Χρήστος Μάστορας
Από τη ρομαντική γνωριμία τους μέχρι τα κοινά τους όνειρα, το ζευγάρι δείχνει πιο ερωτευμένο και σταθερό από ποτέ
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη φαίνεται πιο ερωτευμένη από ποτέ και δεν διστάζει να μιλήσει ανοιχτά για το ενδεχόμενο να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον Χρήστο Μάστορα.

Το γνωστό μοντέλο, που πλέον έχει περάσει τα 30, αποκάλυψε πως βλέπει τον γάμο με πιο σοβαρή ματιά και δεν θα έλεγε «όχι» αν ο σύντροφός της τής έκανε πρόταση.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη Χρήστος Μάστορας
https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/

Διάβασε επίσης: Η Δέσποινα Βανδή λανσάρει τα δικά της καλλυντικά

Σε απόσπασμα από το vidcast «Ansestea» που προβλήθηκε στο Πρωινό, η Γαρυφαλλιά απάντησε χωρίς δισταγμό σε ερώτηση για το αν θα παντρευόταν τον τραγουδιστή των Μέλισσες: «Αν μου έκανε πρόταση αύριο, φυσικά και θα έλεγα ναι! Ο Χρήστος είναι ο άνθρωπός μου. Από την πρώτη στιγμή που τον κοίταξα, ήξερα ότι υπάρχει μέλλον. Ήταν καρμικό». Μάλιστα, αποκάλυψε πως η γιαγιά της πριν φύγει από τη ζωή είχε προβλέψει τα αρχικά του μέλλοντος συντρόφου της, κάτι που τότε της φάνηκε απίστευτο: «Έλεγα “τι λέει μωρέ;”, και τελικά έπεσε μέσα!».


Η Γαρυφαλλιά μίλησε και για το ενδεχόμενο να αποκτήσουν παιδί, εξηγώντας πως το έχει ήδη συζητήσει με τον Χρήστο Μάστορα. «Πιστεύω πως θα είναι πάρα πολύ καλός πατέρας. Έχουμε μιλήσει γι’ αυτά τα θέματα, αλλά εκείνος δεν νιώθει κάποια πίεση. Η ηλικία, βέβαια, είναι κάτι που επηρεάζει περισσότερο εμάς τις γυναίκες».

Γαρυφαλλιά Καληφώνη Χρήστος Μάστορας
https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/

Σε παλαιότερη συνέντευξή του στο Esquire, ο Χρήστος Μάστορας είχε εκφράσει με ειλικρίνεια την επιθυμία του να γίνει πατέρας, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «το μεγαλύτερο δώρο της ζωής»: «Νομίζω πως τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον ένιωθα αν γινόμουν πατέρας. Δεν το λέω γιατί το επιδιώκω, αλλά γιατί πιστεύω ότι είμαστε βιολογικά φτιαγμένοι να χαίρομαστε με τη συνέχεια της ζωής». Με χιούμορ πρόσθεσε: «Οι φίλοι μου που έχουν παιδιά λένε ότι είναι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Ελπίζω να μην είναι καμιά συνωμοσία για να με βάλουν κι εμένα στο κλαμπ!».


Η Γαρυφαλλιά δεν έκρυψε ποτέ τον θαυμασμό της για τον τραγουδιστή, αποκαλύπτοντας τους λόγους που την έκαναν να τον ερωτευτεί: «Τον ερωτεύτηκα γιατί είναι ευφυής, καλός άνθρωπος και πολύ δοτικός. Μαζί του νιώθω ότι μαθαίνω και εξελίσσομαι».

Αν και στο παρελθόν είχε δηλώσει ότι ο γάμος δεν είναι κάτι που την αφορά, φαίνεται πως ο χρόνος και ο έρωτας την έκαναν να αναθεωρήσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η σχέση της με τον Χρήστο Μάστορα προχωρά με αληθινά συναισθήματα και κοινά όνειρα.

Γαρυφαλλιά Καληφώνη Χρήστος Μάστορας
https://www.instagram.com/garifalia.kalifoni/

Διάβασε επίσης: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφαγε στον αέρα αυστραλιανής εκπομπής σουβλάκι από καγκουρό

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

ΓΑΜΟΣ Γαρυφαλλιά Καληφώνη ζευγάρια Χρήστος Μάστορας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Paris Hilton ως Britney Spears είναι το απόλυτο throwback που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

Η Paris Hilton ως Britney Spears είναι το απόλυτο throwback που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

31.10.2025
Επόμενο
Κωνσταντίνος Αργυρός: Tριπλό sold out στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ

Κωνσταντίνος Αργυρός: Tριπλό sold out στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ

31.10.2025

Δες επίσης

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τι θα γίνει με τις κόρες του
Celeb News

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τι θα γίνει με τις κόρες του

31.10.2025
Ο Jesse Eisenberg πρόκειται να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο
Celeb News

Ο Jesse Eisenberg πρόκειται να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο

31.10.2025
Η Paris Hilton ως Britney Spears είναι το απόλυτο throwback που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν
Celeb News

Η Paris Hilton ως Britney Spears είναι το απόλυτο throwback που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

31.10.2025
Η Δέσποινα Βανδή λανσάρει τα δικά της καλλυντικά
Celeb News

Η Δέσποινα Βανδή λανσάρει τα δικά της καλλυντικά

31.10.2025
Η κόρη της Catherine Zeta-Jones φόρεσε το φόρεμα που είχε βάλει εκείνη πριν απο 20 χρονια
Celeb News

Η κόρη της Catherine Zeta-Jones φόρεσε το φόρεμα που είχε βάλει εκείνη πριν απο 20 χρονια

30.10.2025
Η Sydney Sweeney έκλεψε την παράσταση στο Λος Άντζελες χωρίς σουτιέν
Celeb News

Η Sydney Sweeney έκλεψε την παράσταση στο Λος Άντζελες χωρίς σουτιέν

30.10.2025
Full in love! Η τρυφερή ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη
Celeb News

Full in love! Η τρυφερή ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

30.10.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφαγε στον αέρα αυστραλιανής εκπομπής σουβλάκι από καγκουρό
Celeb News

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφαγε στον αέρα αυστραλιανής εκπομπής σουβλάκι από καγκουρό

30.10.2025
H Ελένη Ράντου αγαπά το ChatGPT! Τι λέει και πώς το χρησιμοποιεί καθημερινά
Celeb News

H Ελένη Ράντου αγαπά το ChatGPT! Τι λέει και πώς το χρησιμοποιεί καθημερινά

30.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!