MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 31.10.2025

Κωνσταντίνος Αργυρός: Tριπλό sold out στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ

Κωνσταντίνος Αργυρός: Tριπλό sold out στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ
Γνώρισε την αποθέωση από χιλιάδες θεατές που δεν σταμάτησαν να τραγουδούν μαζί του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γράφει ακόμα μια φορά ιστορία με τις συναυλίες του, καθώς πραγματοποίησε τρεις sold out εμφανίσεις στη φημισμένη Όπερα του Σίδνεϊ, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδωσε «άρωμα» Ελλάδας στη σκηνή της Λυρικής Σκηνής του Σίδνεϊ (Opera House) τρεις συνεχόμενες βραδιές, κάτι που αποτελεί σπάνιο επίτευγμα ακόμη και για διεθνούς φήμης καλλιτέχνες.

: Κωνσταντίνος Αργυρός: Tριπλό sold out στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ

Διάβασε επίσης: Η Θέλξη αποχώρησε από το σχήμα με την Αγγελική Ηλιάδη – Τι συνέβη

Ο επιτυχημένος και δημοφιλής καλλιτέχνης γνώρισε την αποθέωση από χιλιάδες θεατές που δεν σταμάτησαν να τραγουδούν μαζί του, με τη συγκίνησή του να είναι εμφανής όταν όλοι άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του.

Μάλιστα, αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί μία μόνο συναυλία στο Opera House, η τεράστια ανταπόκριση του κοινού οδήγησε τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τους συνεργάτες του να προσθέσουν άλλες δύο εμφανίσεις.

: Κωνσταντίνος Αργυρός: Tριπλό sold out στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ

Οι συναυλίες στο Σίδνεϊ αποτέλεσαν μέρος της 8ημερης sold out περιοδείας του στην Αυστραλία, όπου έκανε την ελληνική μουσική να ακουστεί δυνατά.

Το προσεχές διάστημα, πριν ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στο «Κέντρο Αθηνών» με τη Δέσποινα Βανδή, θα συνεχίσει τις συναυλίες στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων θα βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Barclays Center, όπου πέρσι άφησε εποχή καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που τραγούδησε σ’ αυτό το θρυλικό στάδιο της Νέας Υόρκης.

: Κωνσταντίνος Αργυρός: Tριπλό sold out στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ

Διάβασε επίσης: Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα μάγεψαν τη Θεσσαλονίκη (video)

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Αυστραλία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ περιοδεία συναυλίες
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα! Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μιλά για τον γάμο της με τον Χρήστο Μάστορα

Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα! Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μιλά για τον γάμο της με τον Χρήστο Μάστορα

31.10.2025
Επόμενο
Colin Farrell: Η σκηνή που γύρισε 46 φορές και έκανε έξαλλο τον Tom Cruise

Colin Farrell: Η σκηνή που γύρισε 46 φορές και έκανε έξαλλο τον Tom Cruise

31.10.2025

Δες επίσης

Η Θέλξη αποχώρησε από το σχήμα με την Αγγελική Ηλιάδη – Τι συνέβη
Μουσικά Νέα

Η Θέλξη αποχώρησε από το σχήμα με την Αγγελική Ηλιάδη – Τι συνέβη

30.10.2025
Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα μάγεψαν τη Θεσσαλονίκη (video)
Μουσικά Νέα

Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα μάγεψαν τη Θεσσαλονίκη (video)

30.10.2025
Ο Robert Pattinson φαίνεται πιο έτοιμος από ποτέ για το πρώτο του μουσικό album
Μουσικά Νέα

Ο Robert Pattinson φαίνεται πιο έτοιμος από ποτέ για το πρώτο του μουσικό album

30.10.2025
Stavento, Rack, Emmanouela: Οι «Μονομάχοι» του σήμερα! (Video)
Μουσική

Stavento, Rack, Emmanouela: Οι «Μονομάχοι» του σήμερα! (Video)

30.10.2025
Από τον μικρό Γιώργο στον Sicario! Το παιδί που συγκίνησε τον Διονύση Σαββόπουλο και μάγεψε την Ελλάδα
Μουσικά Νέα

Από τον μικρό Γιώργο στον Sicario! Το παιδί που συγκίνησε τον Διονύση Σαββόπουλο και μάγεψε την Ελλάδα

29.10.2025
Μποφίλιου και Χαρούλης σε παγκόσμια περιοδεία με αφιέρωμα σε Θεοδωράκη – Χατζιδάκι
Μουσικά Νέα

Μποφίλιου και Χαρούλης σε παγκόσμια περιοδεία με αφιέρωμα σε Θεοδωράκη – Χατζιδάκι

29.10.2025
Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου ξανά μαζί στη σκηνή!
Μουσικά Νέα

Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου ξανά μαζί στη σκηνή!

29.10.2025
Τελευταία ευκαιρία! Μια ανάσα πριν λήξει η προθεσμία για το τραγούδι της Ελλάδας στη Eurovision 2026
Μουσικά Νέα

Τελευταία ευκαιρία! Μια ανάσα πριν λήξει η προθεσμία για το τραγούδι της Ελλάδας στη Eurovision 2026

29.10.2025
Η Rosalía επανενώνεται με τη Björk στο Berghain, το τραγούδι που όλοι ακούν μετά μανίας (Video)
Μουσικά Νέα

Η Rosalía επανενώνεται με τη Björk στο Berghain, το τραγούδι που όλοι ακούν μετά μανίας (Video)

29.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!