: Κωνσταντίνος Αργυρός: Tριπλό sold out στην εμβληματική Όπερα του Σίδνεϊ

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γράφει ακόμα μια φορά ιστορία με τις συναυλίες του, καθώς πραγματοποίησε τρεις sold out εμφανίσεις στη φημισμένη Όπερα του Σίδνεϊ, γνωρίζοντας την αποθέωση.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έδωσε «άρωμα» Ελλάδας στη σκηνή της Λυρικής Σκηνής του Σίδνεϊ (Opera House) τρεις συνεχόμενες βραδιές, κάτι που αποτελεί σπάνιο επίτευγμα ακόμη και για διεθνούς φήμης καλλιτέχνες.

Ο επιτυχημένος και δημοφιλής καλλιτέχνης γνώρισε την αποθέωση από χιλιάδες θεατές που δεν σταμάτησαν να τραγουδούν μαζί του, με τη συγκίνησή του να είναι εμφανής όταν όλοι άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το όνομά του.

Μάλιστα, αν και αρχικά είχε προγραμματιστεί μία μόνο συναυλία στο Opera House, η τεράστια ανταπόκριση του κοινού οδήγησε τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τους συνεργάτες του να προσθέσουν άλλες δύο εμφανίσεις.

Οι συναυλίες στο Σίδνεϊ αποτέλεσαν μέρος της 8ημερης sold out περιοδείας του στην Αυστραλία, όπου έκανε την ελληνική μουσική να ακουστεί δυνατά.

Το προσεχές διάστημα, πριν ξεκινήσει τις εμφανίσεις του στο «Κέντρο Αθηνών» με τη Δέσποινα Βανδή, θα συνεχίσει τις συναυλίες στο εξωτερικό. Μεταξύ άλλων θα βρεθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Barclays Center, όπου πέρσι άφησε εποχή καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας καλλιτέχνης που τραγούδησε σ’ αυτό το θρυλικό στάδιο της Νέας Υόρκης.

