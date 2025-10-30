Η συνεργασία που δεν πρόλαβε καν να ξεκινήσει

Η συνεργασία της Αγγελικής Ηλιάδη και της Θέλξης φαίνεται πως δεν θα φτάσει ποτέ στη σκηνή, αφού όπως αποκαλύφθηκε το σχήμα ναυάγησε λίγες μόλις ημέρες πριν την πρεμιέρα.

Παρότι είχε πραγματοποιηθεί η επίσημη φωτογράφιση και είχαν ξεκινήσει οι προετοιμασίες και το promo, η Θέλξη αποφάσισε τελικά να αποχωρήσει. Την είδηση έκανε γνωστή ο δημοσιογράφος Χρήστος Λυσσέας μέσα από την εκπομπή Buongiorno.

Διάβασε επίσης: Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα μάγεψαν τη Θεσσαλονίκη (video)

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του ρεπόρτερ, η Θέλξη ενημέρωσε την επιχείρηση ότι δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη συνεργασία, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει κάποια σοβαρή διαφωνία ή έντονο περιστατικό. Όπως σημείωσε, η Αγγελική Ηλιάδη θα παρέμενε ούτως ή άλλως το πρώτο όνομα του σχήματος, ενώ η επιχείρηση προχώρησε άμεσα σε αντικατάσταση για τη θέση της Θέλξης.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, σχολιάζοντας το περιστατικό, ανέφερε πως η Θέλξη είναι επαγγελματίας και δεν θα αποχωρούσε «χωρίς λόγο». Ωστόσο, άφησε να εννοηθεί πως κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης υπήρξε ένταση ανάμεσα στις δύο τραγουδίστριες, η οποία ενδέχεται να οδήγησε στην αποχώρηση.





Παρά το απρόοπτο, το μουσικό σχήμα συνεχίζει κανονικά με την Αγγελική Ηλιάδη ως κεντρική πρωταγωνίστρια στη σκηνή, ενώ οι αλλαγές στο πρόγραμμα έχουν ήδη δρομολογηθεί.

Διάβασε επίσης: Stavento, Rack, Emmanouela: Οι «Μονομάχοι» του σήμερα! (Video)

Δες κι αυτό…