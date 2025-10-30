MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Βιβλίο 30.10.2025

Πικρή αυτογνωσία στο βιβλίο του Woody Allen που έχει ως ήρωα… τον εαυτό του

Με το «What’s with Baum?» ο 89χρονος σκηνοθέτης αφηγείται τη δική του «πτώση» μέσα από τον φανταστικό συγγραφέα Asher Baum
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Μετά από πέντε δεκαετίες κινηματογραφικής δημιουργίας, ο Woody Allen επιχειρεί μια νέα καλλιτεχνική στροφή, αυτή τη φορά στον χώρο της λογοτεχνίας. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος των «Annie Hall», «Manhattan» και «Blue Jasmine» παρουσιάζει το πρώτο του μυθιστόρημα, ένα βιβλίο με σαφείς αυτοβιογραφικές αναφορές και δηκτικό χιούμορ, που αποτυπώνει τη φθορά ενός άνδρα παγιδευμένου ανάμεσα στην προσωπική του πτώση και τη δημόσια κρίση.
Μέσα από τις 230 σελίδες του «What’s with Baum?», ο Woody Allen αφηγείται με ειρωνεία και αυτοσαρκασμό τη ζωή του Asher Baum, ενός πνευματώδους αλλά φθαρμένου Νεοϋορκέζου συγγραφέα που βλέπει την καριέρα και την προσωπική του ζωή να καταρρέουν ταυτόχρονα.

Διάβασε επίσης: Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Virginia Giuffre και η μοναρχία κλονίζεται

Ο ήρωας του μυθιστορήματος, ένας Εβραίος διανοούμενος μεσήλικας, βιώνει μια σταδιακή «κάθοδο» προς την απομόνωση: ο εκδότης του τον εγκαταλείπει, η συναισθηματική του ζωή αποσυντίθεται και ο θετός του γιος, που τον περιφρονεί, γίνεται το νέο αγαπημένο πρόσωπο της καλλιτεχνικής ελίτ της Νέας Υόρκης. Μέσα σε όλα αυτά, μια ατυχής στιγμή, όταν επιχειρεί να φιλήσει μια δημοσιογράφο που τον συνεντευξιάζει, απειλεί να μετατρέψει την ήδη εύθραυστη ζωή του σε δημόσιο σκάνδαλο.

Η αφήγηση του Woody Allen, γραμμένη με το γνώριμο πνεύμα σαρκασμού και πικρής αυτογνωσίας, φαίνεται να αντλεί έμπνευση από τις ίδιες του τις εμπειρίες. Ο δημιουργός, που αποφάσισε να αποσυρθεί από τον κινηματογράφο ύστερα από μια πορεία πενήντα ταινιών, έχει στο παρελθόν ασχοληθεί με τη συγγραφή δοκιμίων, διηγημάτων και αυτοβιογραφίας, με το βιβλίο «Apropos of Nothing» να αποτελεί το τελευταίο του εκδοτικό εγχείρημα το 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα του δουλειά, ωστόσο, διαβάζεται σαν μια λογοτεχνική αντανάκλαση των δικών του δαιμόνων. Η «πτώση» του Asher Baum θυμίζει, σε πολλά σημεία, τη δική του δημόσια αποδόμηση τα τελευταία χρόνια. Ο Woody Allen, αν και ουδέποτε καταδικάστηκε ή διώχθηκε ποινικά, έχει βρεθεί στο περιθώριο του αμερικανικού κινηματογράφου μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση που διατύπωσε η Dylan Farrow, η θετή του κόρη με τη Mia Farrow, την περίοδο που ξέσπασε το κίνημα #MeToo. Οι έρευνες για τις κατηγορίες ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν διώξεις, όμως το πλήγμα στη φήμη του ήταν καθοριστικό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ευφυές και μελαγχολικό κομμάτι πρόζας

Ο ίδιος, μακριά πια από τη βιομηχανία του Χόλιγουντ, στρέφεται στην πένα του για να αφηγηθεί, έστω μέσα από έναν άλλο εαυτό, τη ζωή ενός άνδρα που χάνει σταδιακά τον έλεγχο της πραγματικότητας και του ίδιου του του μύθου. Οι New York Times, σε κριτική για το μυθιστόρημα, έγραψαν: «Είναι τόσο Woody Allen. Ο σκηνοθέτης ακόμη κι αν έχει αποκλειστεί από τη βιομηχανία του θεάματος, καταφέρνει να προσφέρει ένα ευφυές, μελαγχολικό κομμάτι πρόζας, όπως άλλοι παίζουν μια παρτίδα pickleball».
Με το «What’s with Baum?», ο Woody Allen επιβεβαιώνει ότι, παρά τα 89 του χρόνια και την απομάκρυνσή του από τα κινηματογραφικά πλατό, εξακολουθεί να διαθέτει την ικανότητα να σχολιάζει με οξυδέρκεια, ειρωνεία και αυτοσαρκασμό τη σχέση του ανθρώπου με την τέχνη, τη φήμη και την παρακμή. Μπορεί να έχει αποχωρήσει από τη μεγάλη οθόνη, όμως συνεχίζει να «σκηνοθετεί» την ανθρώπινη αδυναμία μέσα από τις λέξεις του.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης:

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

What’s with Baum? Woody Allen βιβλιο μυθιστόρημα
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Θέλξη αποχώρησε από το σχήμα με την Αγγελική Ηλιάδη – Τι συνέβη

Η Θέλξη αποχώρησε από το σχήμα με την Αγγελική Ηλιάδη – Τι συνέβη

30.10.2025
Επόμενο
Η κόρη της Catherine Zeta-Jones φόρεσε το φόρεμα που είχε βάλει εκείνη πριν απο 20 χρονια

Η κόρη της Catherine Zeta-Jones φόρεσε το φόρεμα που είχε βάλει εκείνη πριν απο 20 χρονια

30.10.2025

Δες επίσης

Οι Limp Bizkit για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Release Athens 2026
City Guide

Οι Limp Bizkit για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Release Athens 2026

30.10.2025
Get Ready with MAC for MadWalk: Επιστρέφουν τα πιο fashionable beauty parties από το MAD και τη MAC Cosmetics!
City Guide

Get Ready with MAC for MadWalk: Επιστρέφουν τα πιο fashionable beauty parties από το MAD και τη MAC Cosmetics!

29.10.2025
Νίνα Μαζάνη: Επιστρέφει δυναμικά στο club του Σταυρού του Νότου!
City Guide

Νίνα Μαζάνη: Επιστρέφει δυναμικά στο club του Σταυρού του Νότου!

29.10.2025
Ejekt Festival: Οι Cure επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα  
City Guide

Ejekt Festival: Οι Cure επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα  

29.10.2025
Power metal υπερθέαμα στο Release Athens 2026 με Helloween, Sabaton, Savatage και Epica στην Πλατεία Νερού
City Guide

Power metal υπερθέαμα στο Release Athens 2026 με Helloween, Sabaton, Savatage και Epica στην Πλατεία Νερού

28.10.2025
Ανάρπαστα τα εισιτήρια για τους οι Gorillaz – Sold out η συναυλία στην Πλατεία Νερού
City Guide

Ανάρπαστα τα εισιτήρια για τους οι Gorillaz – Sold out η συναυλία στην Πλατεία Νερού

28.10.2025
Οι κακοί της Disney υπό περιορισμό; Οι επισκέπτες αντιδρούν
City Guide

Οι κακοί της Disney υπό περιορισμό; Οι επισκέπτες αντιδρούν

27.10.2025
 «Δρόμοι Παλιοί, Δρόμοι Καινούργιοι»: Ο Αντώνης Ρέμος ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη
City Guide

 «Δρόμοι Παλιοί, Δρόμοι Καινούργιοι»: Ο Αντώνης Ρέμος ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη

24.10.2025
Πιάσε popcorn! Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει – Δες όλες τις ταινίες με 2€
City Guide

Πιάσε popcorn! Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει – Δες όλες τις ταινίες με 2€

24.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση