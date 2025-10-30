Πικρή αυτογνωσία στο βιβλίο του Woody Allen που έχει ως ήρωα… τον εαυτό του

Μετά από πέντε δεκαετίες κινηματογραφικής δημιουργίας, ο Woody Allen επιχειρεί μια νέα καλλιτεχνική στροφή, αυτή τη φορά στον χώρο της λογοτεχνίας. Ο Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος των «Annie Hall», «Manhattan» και «Blue Jasmine» παρουσιάζει το πρώτο του μυθιστόρημα, ένα βιβλίο με σαφείς αυτοβιογραφικές αναφορές και δηκτικό χιούμορ, που αποτυπώνει τη φθορά ενός άνδρα παγιδευμένου ανάμεσα στην προσωπική του πτώση και τη δημόσια κρίση.

Μέσα από τις 230 σελίδες του «What’s with Baum?», ο Woody Allen αφηγείται με ειρωνεία και αυτοσαρκασμό τη ζωή του Asher Baum, ενός πνευματώδους αλλά φθαρμένου Νεοϋορκέζου συγγραφέα που βλέπει την καριέρα και την προσωπική του ζωή να καταρρέουν ταυτόχρονα.

Ο ήρωας του μυθιστορήματος, ένας Εβραίος διανοούμενος μεσήλικας, βιώνει μια σταδιακή «κάθοδο» προς την απομόνωση: ο εκδότης του τον εγκαταλείπει, η συναισθηματική του ζωή αποσυντίθεται και ο θετός του γιος, που τον περιφρονεί, γίνεται το νέο αγαπημένο πρόσωπο της καλλιτεχνικής ελίτ της Νέας Υόρκης. Μέσα σε όλα αυτά, μια ατυχής στιγμή, όταν επιχειρεί να φιλήσει μια δημοσιογράφο που τον συνεντευξιάζει, απειλεί να μετατρέψει την ήδη εύθραυστη ζωή του σε δημόσιο σκάνδαλο.

Η αφήγηση του Woody Allen, γραμμένη με το γνώριμο πνεύμα σαρκασμού και πικρής αυτογνωσίας, φαίνεται να αντλεί έμπνευση από τις ίδιες του τις εμπειρίες. Ο δημιουργός, που αποφάσισε να αποσυρθεί από τον κινηματογράφο ύστερα από μια πορεία πενήντα ταινιών, έχει στο παρελθόν ασχοληθεί με τη συγγραφή δοκιμίων, διηγημάτων και αυτοβιογραφίας, με το βιβλίο «Apropos of Nothing» να αποτελεί το τελευταίο του εκδοτικό εγχείρημα το 2020.

Η νέα του δουλειά, ωστόσο, διαβάζεται σαν μια λογοτεχνική αντανάκλαση των δικών του δαιμόνων. Η «πτώση» του Asher Baum θυμίζει, σε πολλά σημεία, τη δική του δημόσια αποδόμηση τα τελευταία χρόνια. Ο Woody Allen, αν και ουδέποτε καταδικάστηκε ή διώχθηκε ποινικά, έχει βρεθεί στο περιθώριο του αμερικανικού κινηματογράφου μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση που διατύπωσε η Dylan Farrow, η θετή του κόρη με τη Mia Farrow, την περίοδο που ξέσπασε το κίνημα #MeToo. Οι έρευνες για τις κατηγορίες ολοκληρώθηκαν χωρίς να προκύψουν διώξεις, όμως το πλήγμα στη φήμη του ήταν καθοριστικό.

Ευφυές και μελαγχολικό κομμάτι πρόζας

Ο ίδιος, μακριά πια από τη βιομηχανία του Χόλιγουντ, στρέφεται στην πένα του για να αφηγηθεί, έστω μέσα από έναν άλλο εαυτό, τη ζωή ενός άνδρα που χάνει σταδιακά τον έλεγχο της πραγματικότητας και του ίδιου του του μύθου. Οι New York Times, σε κριτική για το μυθιστόρημα, έγραψαν: «Είναι τόσο Woody Allen. Ο σκηνοθέτης ακόμη κι αν έχει αποκλειστεί από τη βιομηχανία του θεάματος, καταφέρνει να προσφέρει ένα ευφυές, μελαγχολικό κομμάτι πρόζας, όπως άλλοι παίζουν μια παρτίδα pickleball».

Με το «What’s with Baum?», ο Woody Allen επιβεβαιώνει ότι, παρά τα 89 του χρόνια και την απομάκρυνσή του από τα κινηματογραφικά πλατό, εξακολουθεί να διαθέτει την ικανότητα να σχολιάζει με οξυδέρκεια, ειρωνεία και αυτοσαρκασμό τη σχέση του ανθρώπου με την τέχνη, τη φήμη και την παρακμή. Μπορεί να έχει αποχωρήσει από τη μεγάλη οθόνη, όμως συνεχίζει να «σκηνοθετεί» την ανθρώπινη αδυναμία μέσα από τις λέξεις του.

