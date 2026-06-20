Late night eats στην Αθήνα: Οι 5 καντίνες που πρέπει να επισκεφτεις μετά από έξοδο

Από την Νέα Ερυθραία μέχρι το κέντρο της Αθήνας, αυτές είναι οι καντίνες που λατρεύουν οι foodies για βραδινό street food

Με μια ματιά Οι καντίνες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αθηναϊκής κουλτούρας για μεταμεσονύκτιο φαγητό.

Η Καντίνα Μαβίλη είναι η πιο θρυλική, με σάντουιτς που έχουν μυθικές διαστάσεις.

Η Καντίνα Μιχαλακοπούλου ξεχωρίζει για τα ζουμερά burgers και τις γενναιόδωρες μερίδες.

Η Καντίνα "Ο Γιώργος" στη Νέα Ερυθραία είναι ανοιχτή 24/7, προσφέροντας γρήγορο και χορταστικό γεύμα. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η νυχτερινή ζωή της Αθήνας έχει τους δικούς της άγραφους κανόνες και ένας από αυτούς λέει ότι καμία έξοδος δεν ολοκληρώνεται χωρίς μια στάση για φαγητό πριν την επιστροφή στο σπίτι. Είτε έχεις περάσει ώρες σε κάποιο bar στο κέντρο, είτε βγήκες για ποτό στα νότια προάστια, είτε χόρεψες μέχρι το πρωί σε κάποιο club, η στιγμή που η πείνα χτυπάει «κόκκινο» είναι σχεδόν αναπόφευκτη.

Και κάπου εκεί μπαίνουν στο παιχνίδι οι θρυλικές καντίνες της Αθήνας. Σημεία που εδώ και δεκαετίες υποδέχονται ξενύχτηδες, παρέες, φοιτητές και εργαζόμενους που αναζητούν κάτι γρήγορο, χορταστικό και απολαυστικό τις πρώτες πρωινές ώρες. Από λαχταριστά σάντουιτς και burgers μέχρι τα κλασικά «βρώμικα» που έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό, οι καντίνες της πόλης αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της αθηναϊκής κουλτούρας.

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Αν αναρωτιέσαι πού καταλήγουν οι περισσότεροι μετά την έξοδο ή ψάχνεις την επόμενη μεταμεσονύκτια στάση της παρέας σου, συγκεντρώσαμε πέντε από τις πιο γνωστές και αγαπημένες καντίνες της Αθήνας που κρατούν τα φώτα τους ανοιχτά όταν σχεδόν τα πάντα γύρω έχουν κλείσει.

1. Καντίνα Μαβίλη

Η πιο θρυλική καντίνα της Αθήνας και σταθερό σημείο συνάντησης μετά τη βραδινή έξοδο εδώ και δεκαετίες. Στην Πλατεία Μαβίλη θα βρεις ουρές σχεδόν κάθε βράδυ, με σάντουιτς που έχουν αποκτήσει μυθικές διαστάσεις μεταξύ των Αθηναίων.

2. Καντίνα Μιχαλακοπούλου

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα street food spots της πόλης, με χιλιάδες θετικές αξιολογήσεις. Ξεχωρίζει για τα ζουμερά burgers, τα σάντουιτς και τις γενναιόδωρες μερίδες που την έχουν κάνει αγαπημένη επιλογή για ξενύχτηδες.

3. La Cantina Street Food

Στα Εξάρχεια, η συγκεκριμένη καντίνα έχει αποκτήσει φανατικούς φίλους χάρη στα wraps, τις σαλάτες και τις πιο εναλλακτικές street food επιλογές. Συνδυάζει ποιοτικά υλικά με γρήγορο φαγητό και εξαιρετικές κριτικές.

4. Street Food

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα street food spots στο κέντρο της Αθήνας. Με χιλιάδες θετικές κριτικές και μεγάλη ποικιλία σε σουβλάκια, τυλιχτά και burgers, αποτελεί αγαπημένο προορισμό τόσο για Αθηναίους όσο και για επισκέπτες της πόλης.

5. Καντίνα Ο Γιώργος

Στη Νέα Ερυθραία, η συγκεκριμένη καντίνα έχει αποκτήσει σχεδόν θρυλικό status για τους βόρειους. Ανοιχτή όλο το 24ωρο, αποτελεί σταθερή λύση για όσους θέλουν ένα γρήγορο και χορταστικό γεύμα οποιαδήποτε ώρα της ημέρας ή της νύχτας.

Από θρυλικά βρώμικα που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία μέχρι σύγχρονα street food spots που έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό, η αθηναϊκή νυχτερινή σκηνή δεν τελειώνει όταν κλείνουν τα μπαρ. Αντίθετα, τότε ξεκινά η επόμενη στάση της βραδιάς: το φαγητό.

Είτε επιστρέφεις από μια βόλτα στο κέντρο, είτε από συναυλία, είτε από ξενύχτι με φίλους, οι επιλογές για ένα χορταστικό late night γεύμα είναι πολλές και αγαπημένες. Οι καντίνες και τα street food σημεία της πόλης έχουν καταφέρει να γίνουν προορισμός από μόνα τους, συγκεντρώνοντας χιλιάδες θετικές κριτικές και πιστούς πελάτες.

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