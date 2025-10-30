Η κόρη της Catherine Zeta-Jones φόρεσε το φόρεμα που είχε βάλει εκείνη πριν απο 20 χρονια

Η Carys Zeta Douglas, η 22χρονη κόρη της Catherine Zeta-Jones και του Michael Douglas, φαίνεται να κληρονόμησε όχι μόνο την ομορφιά αλλά και το αίσθημα στιλ της μητέρας της. Το βράδυ της Τρίτης περπάτησε στο κόκκινο χαλί του γκαλά PAC NYC Icons of Culture, συνοδεύοντας τον πατέρα της, και έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα εντυπωσιακό vintage μαύρο φόρεμα δαντέλας. Το συγκεκριμένο φόρεμα είχε φορέσει η Catherine Zeta-Jones το 2005 στην τελετή ένταξης στο Rock and Roll Hall of Fame, δύο χρόνια πριν καν γεννηθεί η Carys.

Η εμφάνιση της συνδύαζε αρμονικά τη νεανική φρεσκάδα με τη διαχρονική κομψότητα. Το φόρεμα είχε λεπτομέρειες από δαντέλα με μοτίβα φύλλων, κομψό λαιμό και λεπτές τιράντες, ενώ οι μαύρες χάντρες στο μπούστο πρόσθεταν διακριτική λάμψη. Η νεαρή επέλεξε μια μίνιμαλ προσέγγιση για τα αξεσουάρ: μαύρες γόβες, μαλλιά χτενισμένα στο πλάι με όγκο, εντυπωσιακά ασημένια σκουλαρίκια με κεχριμπαρένια πέτρα και μαύρο clutch. Το αποτέλεσμα ήταν μια εμφάνιση που τιμά τη διαχρονική κομψότητα της μητέρας της, αλλά με νεανική και μοντέρνα διάθεση.

Σε δηλώσεις της στο People, η Carys τόνισε την αγάπη της για τη βιώσιμη μόδα και τα vintage κομμάτια: «Δεν μου αρέσει να αγοράζω γρήγορη μόδα. Προτιμώ κάτι με ιστορία, οπότε νιώθω πολύ τυχερή που έχω πρόσβαση στη ντουλάπα της μητέρας μου». Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που δανείζεται ρούχα από τη Catherine Zeta-Jones: στα 21α γενέθλιά της είχε φορέσει ένα φόρεμα του οίκου Ungaro που η μητέρα της είχε φορέσει στα MTV Movie Awards το 1999.

Ο Michael Douglas σχολίασε για την εκδήλωση: «Η Catherine δεν μπορούσε να είναι εδώ απόψε γιατί εργάζεται. Είμαι πολύ χαρούμενος που η Carys είναι μαζί μου, όχι μόνο γιατί είμαι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του PAC, αλλά και γιατί χαίρομαι κάθε στιγμή που περνάμε μαζί». Η εκδήλωση ήταν η ιδανική ευκαιρία για την Carys να δείξει το προσωπικό της στιλ, τιμώντας ταυτόχρονα την κληρονομιά της μητέρας της στον κόσμο της μόδας.

