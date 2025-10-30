Η Sydney Sweeney έκλεψε την παράσταση στο Λος Άντζελες χωρίς σουτιέν

Η Sydney Sweeney συνεχίζει να κερδίζει τα φώτα της δημοσιότητας, όχι μόνο για τους ρόλους της αλλά και για την ακαταμάχητη αυτοπεποίθηση που αποπνέει σε κάθε εμφάνισή της. Στο πρόσφατο event του Variety στο Λος Άντζελες, η 28χρονη σταρ της σειράς Euphoria έκανε αίσθηση στο κόκκινο χαλί με ένα αστραφτερό ασημένιο φόρεμα, το οποίο αποκάλυπτε διακριτικά το μπούστο της, τονίζοντας την τόλμη και το στιλ της. Το νέο ξανθό καρέ της ολοκλήρωνε την εικόνα μιας ηθοποιού που γνωρίζει πώς να τραβάει τα βλέμματα, ενώ η αυτοπεποίθηση και η φυσικότητά της έκαναν τους φωτογράφους να μην ξεκολλούν το βλέμμα τους.

Ο Νοέμβριος και το 2025 φέρνουν μια σειρά από σημαντικά επαγγελματικά βήματα για τη Sydney Sweeney. Με την ολοκλήρωση της τρίτης σεζόν του Euphoria, η ίδια δηλώνει συγκινημένη για το τέλος μιας εποχής, αναγνωρίζοντας ότι οι συνάδελφοι και φίλοι της έγιναν μια δεύτερη οικογένεια. Παράλληλα, η σταρ προετοιμάζεται για τον ρόλο της στο βιογραφικό δράμα Christy, όπου ενσαρκώνει τη θρυλική πυγμάχο Christy Martin, και για το πολυαναμενόμενο ψυχολογικό θρίλερ The Housemaid, στο οποίο υποδύεται την Millie Calloway, μια υπηρέτρια με μυστικά που αλλάζουν τα πάντα.

Στο Variety, η Sydney μίλησε για την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του Euphoria, χαρακτηρίζοντας το φινάλε «γλυκόπικρο». «Είναι μια πραγματικά συγκινητική στιγμή. Είμαι κάπως τρομοκρατημένη για το πόσο συναισθηματικό θα είναι το τέλος. Ήταν μια τεράστια διαδρομή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η οικογένεια και οι φίλοι της την στήριξαν σε κάθε βήμα της πορείας της και ότι τους είναι αιώνια ευγνώμων.

Στο Christy, η Sweeney κλήθηκε να βουτήξει σε έναν κόσμο σκληρό και ανδροκρατούμενο, προκειμένου να αποδώσει με απόλυτη ακρίβεια την ιστορία της Christy Martin. Ο ρόλος απαιτούσε σωματική και ψυχική προετοιμασία, καθώς η ηθοποιός ήθελε να αποδώσει με σεβασμό τις δυσκολίες και τις νίκες της πυγμάχου. Όπως έχει δηλώσει, η εμπειρία ήταν απαιτητική αλλά και μεταμορφωτική.

Παράλληλα, το The Housemaid υπόσχεται να μας καθηλώσει με ένα σκοτεινό ψυχολογικό σασπένς. Η Sydney υποδύεται τη Millie Calloway, η οποία εισέρχεται σε μια πλούσια οικογένεια και ανακαλύπτει μυστικά πολύ πιο σκοτεινά από ό,τι περίμενε. Δίπλα της θα βρίσκεται η Amanda Seyfried, δημιουργώντας ένα κινηματογραφικό δίδυμο που αναμένεται να συζητηθεί έντονα.

Τέλος, οι φήμες για πιθανή συμμετοχή της στο σύμπαν του James Bond έχουν προκαλέσει κύμα ενθουσιασμού στους θαυμαστές της. Όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να γίνει η επόμενη «Bond Girl», απάντησε με χαμόγελο: «Θα είχα περισσότερη πλάκα αν ήμουν ο ίδιος ο Bond». Μια φράση που αποτυπώνει με σαφήνεια την προσωπικότητα της Sydney Sweeney: δεν αρκείται να παίξει ρόλους, θέλει να δημιουργεί ιστορία με κάθε της επιλογή.

