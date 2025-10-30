MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 30.10.2025

Full in love! Η τρυφερή ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

Βανδή Μπισμπίκης
Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από ευτυχισμένες στιγμές των δυο τους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Τα γενέθλιά του γιόρταζε ο Βασίλης Μπισμπίκης και φυσικά η αγαπημένη του, Δέσποινα Βανδή, θέλησε να του ευχηθεί δημόσια, με μια ανάρτηση που έκανε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. 

Συγκεκριμένα, η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από ευτυχισμένες στιγμές των δυο τους και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Εγώ κι εσύ…από πάντα… Χρόνια πολλά αγάπη μου», προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά.

Βανδή Μπισμπίκης

Διάβασε επίσης: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφαγε στον αέρα αυστραλιανής εκπομπής σουβλάκι από καγκουρό

Να υπενθυμίσουμε πως ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή πραγματοποιούν μια ρομαντική απόδραση στην Ιταλία, με αφορμή και τα γενέθλια του ηθοποιού που κλείνει τα 48 του χρόνια.


Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» τους συνάντησε στο αεροδρόμιο της Αθήνας και τους κατέγραψε να περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι.

Διάβασε επίσης: H Ελένη Ράντου αγαπά το ChatGPT! Τι λέει και πώς το χρησιμοποιεί καθημερινά

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Βασίλης Μπισμπίκης ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ ζευγάρια
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφαγε στον αέρα αυστραλιανής εκπομπής σουβλάκι από καγκουρό

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφαγε στον αέρα αυστραλιανής εκπομπής σουβλάκι από καγκουρό

30.10.2025
Επόμενο
Η Sydney Sweeney έκλεψε την παράσταση στο Λος Άντζελες χωρίς σουτιέν

Η Sydney Sweeney έκλεψε την παράσταση στο Λος Άντζελες χωρίς σουτιέν

30.10.2025

Δες επίσης

Η Sydney Sweeney έκλεψε την παράσταση στο Λος Άντζελες χωρίς σουτιέν
Celeb News

Η Sydney Sweeney έκλεψε την παράσταση στο Λος Άντζελες χωρίς σουτιέν

30.10.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφαγε στον αέρα αυστραλιανής εκπομπής σουβλάκι από καγκουρό
Celeb News

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφαγε στον αέρα αυστραλιανής εκπομπής σουβλάκι από καγκουρό

30.10.2025
Μαρία Ιωαννίδου για Γιώργο Παπαγεωργίου: «Είναι τεκνό, μου αρέσει σε όλα του»
Celeb News

Μαρία Ιωαννίδου για Γιώργο Παπαγεωργίου: «Είναι τεκνό, μου αρέσει σε όλα του»

30.10.2025
H Ελένη Ράντου αγαπά το ChatGPT! Τι λέει και πώς το χρησιμοποιεί καθημερινά
Celeb News

H Ελένη Ράντου αγαπά το ChatGPT! Τι λέει και πώς το χρησιμοποιεί καθημερινά

30.10.2025
Οριστικός χωρισμός για Jacob Elordi και Olivia Jade
Celeb News

Οριστικός χωρισμός για Jacob Elordi και Olivia Jade

30.10.2025
Ο Γιώργος Τσούλης θα γίνει ξανά μπαμπάς! Το τρυφερό post στο Instagram
Celeb News

Ο Γιώργος Τσούλης θα γίνει ξανά μπαμπάς! Το τρυφερό post στο Instagram

30.10.2025
Ο Χρήστος Μάστορας μάς συστήνει την μαμά του μέσα από μια κοινή τρυφερή τους φωτογραφία
Celeb News

Ο Χρήστος Μάστορας μάς συστήνει την μαμά του μέσα από μια κοινή τρυφερή τους φωτογραφία

30.10.2025
Αντίο στο ξανθό! Η Ariana Grande γίνεται πάλι μελαχρινή- Δες την αλλαγή
Celeb News

Αντίο στο ξανθό! Η Ariana Grande γίνεται πάλι μελαχρινή- Δες την αλλαγή

30.10.2025
Η Παρασκευή Κερασιώτη από το GNTM έγινε μαμά για πρώτη φορά
Celeb News

Η Παρασκευή Κερασιώτη από το GNTM έγινε μαμά για πρώτη φορά

30.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση