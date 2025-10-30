Full in love! Η τρυφερή ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

Η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από ευτυχισμένες στιγμές των δυο τους

Τα γενέθλιά του γιόρταζε ο Βασίλης Μπισμπίκης και φυσικά η αγαπημένη του, Δέσποινα Βανδή, θέλησε να του ευχηθεί δημόσια, με μια ανάρτηση που έκανε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Συγκεκριμένα, η δημοφιλής τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από ευτυχισμένες στιγμές των δυο τους και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Εγώ κι εσύ…από πάντα… Χρόνια πολλά αγάπη μου», προσθέτοντας μία κόκκινη καρδιά.

Διάβασε επίσης: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφαγε στον αέρα αυστραλιανής εκπομπής σουβλάκι από καγκουρό

Να υπενθυμίσουμε πως ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή πραγματοποιούν μια ρομαντική απόδραση στην Ιταλία, με αφορμή και τα γενέθλια του ηθοποιού που κλείνει τα 48 του χρόνια.





Η κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» τους συνάντησε στο αεροδρόμιο της Αθήνας και τους κατέγραψε να περπατούν πιασμένοι χέρι-χέρι.

Διάβασε επίσης: H Ελένη Ράντου αγαπά το ChatGPT! Τι λέει και πώς το χρησιμοποιεί καθημερινά

Δες κι αυτό…