H Ελένη Ράντου αγαπά το ChatGPT! Τι λέει και πώς το χρησιμοποιεί καθημερινά

Η ηθοποιός αποκαλύπτει τη σχέση της με την τεχνητή νοημοσύνη και μιλά για τα όρια της τεχνολογίας

Η Ελένη Ράντου έκανε μια σπάνια δημόσια εμφάνιση το βράδυ της Δευτέρας, 27 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Απόρρητο» στο θέατρο Διάνα.

Η αγαπημένη ηθοποιός, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και τον Αλέξανδρο Ρούτα, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων για την τεχνητή νοημοσύνη και το ChatGPT, κάνοντας μια αποκάλυψη που κανείς δεν περίμενε.

«Φυσικά και το χρησιμοποιώ το ChatGPT! Μου έχει γράψει κάτι επιστολές σε ξένες γλώσσες που με έχει σώσει», είπε γελώντας η ηθοποιός, εξηγώντας πως αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινότητά της.

Ωστόσο, δεν παρέλειψε να εκφράσει και τους προβληματισμούς της: «Με τρομάζει το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάποιο διεστραμμένο μυαλό. Δεν είναι το εργαλείο που με φοβίζει, αλλά οι άνθρωποι που το χειρίζονται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Ελένη Ράντου δεν δίστασε να αποκαλύψει ότι έχει ρωτήσει το ChatGPT και… για τον εαυτό της: «Είχε φτιάξει μια εικόνα για μένα που ούτε εγώ δεν έχω», είπε με χιούμορ, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά πως βλέπει την τεχνολογία με ανοιχτό μυαλό αλλά και με την απαραίτητη δόση ρεαλισμού.





