Η Παρασκευή Κερασιώτη από το GNTM έγινε μαμά για πρώτη φορά

Η πρώην παίκτρια του GNTM ανακοίνωσε τη γέννηση του γιου της με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της διανύει η Παρασκευή Κερασιώτη, η πρώην διαγωνιζόμενη του GNTM, μιας και έφερε στο κόσμο το πρώτο της παιδί.

Φυσικά, τόσο η ίδια όσο και ο σύντροφος της, Κωνσταντίνος Ανδρώνης, όπως είναι αναμενόμενο πλέουν σε πελάγη ευτυχίας!

Την χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή η ίδια το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας τις πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο της στο μαιευτήριο.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Δεν υπάρχουν λέξεις να μπορέσω να εξηγήσω τι νιώθω για αυτό και δεν θα γράψω πολλά είναι όλα μέσα σε αυτή τη φωτογραφία. Πόσο ευλογημένη νιώθω πόσο ευχαριστώ το θεό που μου χάρισε αυτό το πανέμορφο δώρο».

