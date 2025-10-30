MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 30.10.2025

Η Παρασκευή Κερασιώτη από το GNTM έγινε μαμά για πρώτη φορά

Παρασκευή Κερασιώτη
Η πρώην παίκτρια του GNTM ανακοίνωσε τη γέννηση του γιου της με μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της διανύει η Παρασκευή Κερασιώτη, η πρώην διαγωνιζόμενη του GNTM, μιας και έφερε στο κόσμο το πρώτο της παιδί. 

Φυσικά, τόσο η ίδια όσο και ο σύντροφος της, Κωνσταντίνος Ανδρώνης, όπως είναι αναμενόμενο πλέουν σε πελάγη ευτυχίας!

Παρασκευή Κερασιώτη
https://www.instagram.com/paraskevi_kerasioti/

Διάβασε επίσης: Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Κρατά τον γιο της αγκαλιά και η λέξη στη λεζάντα τα λέει όλα

Την χαρμόσυνη είδηση έκανε γνωστή η ίδια το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, δημοσιεύοντας τις πρώτες φωτογραφίες με τον νεογέννητο γιο της στο μαιευτήριο.

Παρασκευή Κερασιώτη
https://www.instagram.com/paraskevi_kerasioti/

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Δεν υπάρχουν λέξεις να μπορέσω να εξηγήσω τι νιώθω για αυτό και δεν θα γράψω πολλά είναι όλα μέσα σε αυτή τη φωτογραφία. Πόσο ευλογημένη νιώθω πόσο ευχαριστώ το θεό που μου χάρισε αυτό το πανέμορφο δώρο».

Διάβασε επίσης: Ο Βασίλης Μπισμπίκης μιλά έξω από τα δόντια: «Δεν είμαι άγιος κι ούτε θέλω να έχω πάνω μου την ταμπέλα του καλού παιδιού»

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

GNTM μοντέλα ΠΑΙΔΙ Παρασκευή Κερασιώτη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Damiano David-Dove Cameron: Το πιο hot ζευγάρι της χρονιάς αρραβωνιάστηκε!

Damiano David-Dove Cameron: Το πιο hot ζευγάρι της χρονιάς αρραβωνιάστηκε!

30.10.2025
Επόμενο
Αντίο στο ξανθό! Η Ariana Grande γίνεται πάλι μελαχρινή- Δες την αλλαγή

Αντίο στο ξανθό! Η Ariana Grande γίνεται πάλι μελαχρινή- Δες την αλλαγή

30.10.2025

Δες επίσης

Η Sydney Sweeney έκλεψε την παράσταση στο Λος Άντζελες χωρίς σουτιέν
Celeb News

Η Sydney Sweeney έκλεψε την παράσταση στο Λος Άντζελες χωρίς σουτιέν

30.10.2025
Full in love! Η τρυφερή ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη
Celeb News

Full in love! Η τρυφερή ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

30.10.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφαγε στον αέρα αυστραλιανής εκπομπής σουβλάκι από καγκουρό
Celeb News

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφαγε στον αέρα αυστραλιανής εκπομπής σουβλάκι από καγκουρό

30.10.2025
H Ελένη Ράντου αγαπά το ChatGPT! Τι λέει και πώς το χρησιμοποιεί καθημερινά
Celeb News

H Ελένη Ράντου αγαπά το ChatGPT! Τι λέει και πώς το χρησιμοποιεί καθημερινά

30.10.2025
Οριστικός χωρισμός για Jacob Elordi και Olivia Jade
Celeb News

Οριστικός χωρισμός για Jacob Elordi και Olivia Jade

30.10.2025
Ο Γιώργος Τσούλης θα γίνει ξανά μπαμπάς! Το τρυφερό post στο Instagram
Celeb News

Ο Γιώργος Τσούλης θα γίνει ξανά μπαμπάς! Το τρυφερό post στο Instagram

30.10.2025
Ο Χρήστος Μάστορας μάς συστήνει την μαμά του μέσα από μια κοινή τρυφερή τους φωτογραφία
Celeb News

Ο Χρήστος Μάστορας μάς συστήνει την μαμά του μέσα από μια κοινή τρυφερή τους φωτογραφία

30.10.2025
Αντίο στο ξανθό! Η Ariana Grande γίνεται πάλι μελαχρινή- Δες την αλλαγή
Celeb News

Αντίο στο ξανθό! Η Ariana Grande γίνεται πάλι μελαχρινή- Δες την αλλαγή

30.10.2025
Damiano David-Dove Cameron: Το πιο hot ζευγάρι της χρονιάς αρραβωνιάστηκε!
Celeb News

Damiano David-Dove Cameron: Το πιο hot ζευγάρι της χρονιάς αρραβωνιάστηκε!

30.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση