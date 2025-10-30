MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 30.10.2025

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Κρατά τον γιο της αγκαλιά και η λέξη στη λεζάντα τα λέει όλα

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μοιράζεται τις πρώτες στιγμές της με τον γιο της και την καθημερινότητά τους, που είναι γεμάτη στιγμές ευτυχίας
Μαρία Χατζηγιάννη

Πριν από περίπου έναν μήνα, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου υποδέχτηκε το πρώτο της παιδί και από τότε η καθημερινότητά της έχει αλλάξει για πάντα. Στις πρώτες της αναρτήσεις μετά τη γέννα, η ηθοποιός εξέφραζε την απέραντη ευγνωμοσύνη της για το θαύμα που ζει, ενώ τώρα μοιράζεται όλο και περισσότερες στιγμές από τη νέα της ζωή ως μαμά.

Μερικές ώρες πριν, δημοσίευσε μια φωτογραφία που την δείχνει να κρατά στην αγκαλιά της τον γιο της και να χαμογελά στην κάμερα. Φορώντας γυαλιά ηλίου, ένα φούτερ σε απόχρωση σάπιου μήλου και έχοντας τα μαλλιά ίσια στους ώμους, έγραψε απλώς μία λέξη στη λεζάντα: «Ευτυχία». Μια λέξη που περιγράφει ακριβώς αυτό που βλέπεις στο πρόσωπό της.

Μερικές μέρες νωρίτερα, είχε ανεβάσει άλλες φωτογραφίες που μας έδιναν μια γεύση από τη ζωή της με το μωρό. Τη βλέπουμε να περπατά με το καρότσι φορώντας ανοιχτόχρωμο denim παντελόνι, αθλητικά παπούτσια και ένα καφέ τζάκετ, ή να χαμογελά ανάμεσα σε κασπό με κάκτους, μοιράζοντας κομμάτια από την καθημερινότητά της χωρίς να εκθέτει προσωπικές στιγμές.

Η Ιωάννα και ο Κίμων Κουρής γνωρίζονται από τα χρόνια που σπούδαζαν στην ίδια δραματική σχολή. Ήταν φίλοι για πολλά χρόνια πριν γίνουν ζευγάρι το 2022, όταν ξανασυναντήθηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Παγιδευμένοι». Ο Κίμων είχε δηλώσει πως η Ιωάννα τον εμπνέει να βγάλει την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του και ότι μαζί θέλουν να δημιουργήσουν οικογένεια, ενώ η ίδια έχει χαρακτηρίσει τη σχέση τους καρμική.

Η ηθοποιός, που συνήθως κρατά την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα, μοιράζεται πλέον στιγμές με τον γιο της πιο συχνά. Οι δυό τους έγιναν γονείς στις 6 Σεπτεμβρίου και η χαρμόσυνη είδηση είχε γίνει γνωστή μέσα από ανάρτηση της Ιωάννας από το μαιευτήριο.

Στις 23 Οκτωβρίου, η ηθοποιός μοιράστηκε ακόμα πέντε φωτογραφίες, αποτυπώνοντας τον Οκτώβριο που ζει μαζί με τον γιο της: βόλτες, ανατολές που δεν είχε ξαναδεί, γενέθλια, Halloween και στιγμές από το χωριό της. Μέσα από αυτές τις μικρές εικόνες, βλέπεις τη νέα καθημερινότητα, γεμάτη μικρές χαρές και πρωινά ξυπνήματα.

