H Νικολίνα Νικολάζου στο MadWalk TV: «Η μόδα είναι τρόπος έκφρασης, όχι μόνο εμφάνιση»

Η fashion hero Νικολίνα Νικολούζου μιλά για το προσωπικό της στιλ, τη δημιουργικότητα πίσω από τις εμφανίσεις της και την εμπειρία της στο MadWalk

Στο νέο επεισόδιο του MadWalk TV, οι παρουσιάστριες Σουζάνα και Χρυσάνθη υποδέχονται τη fashion hero του φετινού MadWalk 2025, Νικολίνα Νικολούζου, σε μια συνέντευξη που αποδεικνύει πως η μόδα είναι πολλά περισσότερα από ρούχα.

Mε τη χαρακτηριστική της άνεση και θετική ενέργεια, μιλά για τη σχέση της με τη μόδα, για τη δημιουργικότητα που κουβαλά κάθε εμφάνιση, αλλά και για τον τρόπο που η προσωπική της αισθητική έγινε σημείο αναφοράς στα social media.

«Η μόδα για μένα είναι τρόπος να εκφράζεσαι, να δείχνεις αυτό που νιώθεις χωρίς να χρειάζεται να το πεις», εξομολογείται, μιλώντας για τις στιγμές που ένα styling μπορεί να μετατραπεί σε προσωπική δήλωση. Θυμάται το look με το κόκκινο μαντήλι στο «My Style Rocks» που συζητήθηκε, λέγοντας: «Δεν το επέλεξα για να ξεχωρίσω, ήταν απλώς κάτι που μου ταίριαζε εκείνη τη στιγμή». Μέσα από τα λόγια της αποκαλύπτεται η αυθεντικότητά της, αλλά και η επιθυμία της να εμπνέει τους γύρω της να τολμούν, να δημιουργούν και να αγαπούν το σώμα και το στυλ τους χωρίς όρια.

Κλείνοντας, αναφέρει πως «η αυτοπεποίθηση έρχεται όταν σταματήσεις να προσπαθείς να μοιάσεις σε κάποιον άλλον», μια φράση που συνοψίζει τη στάση της απέναντι στη ζωή, στη σκηνή και στο προσωπικό της στιλ. Ένα επεισόδιο γεμάτο αυθεντικότητα, ρυθμό και λάμψη, με τη Νικολίνα να αποδεικνύει γιατί είναι η απόλυτη fashion hero της χρονιάς.

