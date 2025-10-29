MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Εκπομπές Mad TV 29.10.2025

H Νικολίνα Νικολάζου στο MadWalk TV: «Η μόδα είναι τρόπος έκφρασης, όχι μόνο εμφάνιση»

nikolina_nikolazou
Η fashion hero Νικολίνα Νικολούζου μιλά για το προσωπικό της στιλ, τη δημιουργικότητα πίσω από τις εμφανίσεις της και την εμπειρία της στο MadWalk
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του MadWalk TV, οι παρουσιάστριες Σουζάνα και Χρυσάνθη υποδέχονται τη fashion hero του φετινού MadWalk 2025, Νικολίνα Νικολούζου, σε μια συνέντευξη που αποδεικνύει πως η μόδα είναι πολλά περισσότερα από ρούχα.

Mε τη χαρακτηριστική της άνεση και θετική ενέργεια, μιλά για τη σχέση της με τη μόδα, για τη δημιουργικότητα που κουβαλά κάθε εμφάνιση, αλλά και για τον τρόπο που η προσωπική της αισθητική έγινε σημείο αναφοράς στα social media.

nikolina_nikolazou

Διάβασε επίσης: Ο Δημήτρης Πέτρου στο MadWalk TV: «Ένα ρούχο πρέπει να μπορεί να φορεθεί ξανά και ξανά»

«Η μόδα για μένα είναι τρόπος να εκφράζεσαι, να δείχνεις αυτό που νιώθεις χωρίς να χρειάζεται να το πεις», εξομολογείται, μιλώντας για τις στιγμές που ένα styling μπορεί να μετατραπεί σε προσωπική δήλωση. Θυμάται το look με το κόκκινο μαντήλι στο «My Style Rocks» που συζητήθηκε, λέγοντας: «Δεν το επέλεξα για να ξεχωρίσω, ήταν απλώς κάτι που μου ταίριαζε εκείνη τη στιγμή». Μέσα από τα λόγια της αποκαλύπτεται η αυθεντικότητά της, αλλά και η επιθυμία της να εμπνέει τους γύρω της να τολμούν, να δημιουργούν και να αγαπούν το σώμα και το στυλ τους χωρίς όρια.

Κλείνοντας, αναφέρει πως «η αυτοπεποίθηση έρχεται όταν σταματήσεις να προσπαθείς να μοιάσεις σε κάποιον άλλον», μια φράση που συνοψίζει τη στάση της απέναντι στη ζωή, στη σκηνή και στο προσωπικό της στιλ. Ένα επεισόδιο γεμάτο αυθεντικότητα, ρυθμό και λάμψη, με τη Νικολίνα να αποδεικνύει γιατί είναι η απόλυτη fashion hero της χρονιάς.

Διάβασε επίσης: Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to Mad: «Το μόνο που σκεφτόμουν είναι κάθε μέρα και πάμε»

Δες κι αυτό…

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Madwalk MadWalk TV Νικολίνα Νικολάζου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Τζους Ευείδη: Αποκάλυψε πώς φτιάχτηκε ο ρόλος της Τερέζ στους «Μεν και Δεν» στην αγαπημένη σειρά των 90’s

Τζους Ευείδη: Αποκάλυψε πώς φτιάχτηκε ο ρόλος της Τερέζ στους «Μεν και Δεν» στην αγαπημένη σειρά των 90’s

29.10.2025
Επόμενο
Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η σκληρή μάχη με το αυτοάνοσο και την πίεση της μητρότητας

Ευδοκία Ρουμελιώτη: Η σκληρή μάχη με το αυτοάνοσο και την πίεση της μητρότητας

29.10.2025

Δες επίσης

Ο Δημήτρης Πέτρου στο MadWalk TV: «Ένα ρούχο πρέπει να μπορεί να φορεθεί ξανά και ξανά»
Εκπομπές Mad TV

Ο Δημήτρης Πέτρου στο MadWalk TV: «Ένα ρούχο πρέπει να μπορεί να φορεθεί ξανά και ξανά»

29.10.2025
Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to Mad: «Το μόνο που σκεφτόμουν είναι κάθε μέρα και πάμε»
Εκπομπές Mad TV

Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to Mad: «Το μόνο που σκεφτόμουν είναι κάθε μέρα και πάμε»

29.10.2025
Η Kianna στο Unplugged Stories: «Το “It’s OK” είναι ένα μήνυμα αποδοχής για κάθε στιγμή της ζωής»
MAD TV

Η Kianna στο Unplugged Stories: «Το “It’s OK” είναι ένα μήνυμα αποδοχής για κάθε στιγμή της ζωής»

27.10.2025
Talk to Mad: «Καμία γυναίκα δεν πρέπει να είναι μόνη» – Ημέρα αφιερωμένη στον καρκίνο του μαστού
Εκπομπές Mad TV

Talk to Mad: «Καμία γυναίκα δεν πρέπει να είναι μόνη» – Ημέρα αφιερωμένη στον καρκίνο του μαστού

27.10.2025
Spill The Tea με την Χρύσα Χατζηγεωργίου: Ο χωρισμός, η εμπειρία του Survivor και τα όνειρά της
Εκπομπές Mad TV

Spill The Tea με την Χρύσα Χατζηγεωργίου: Ο χωρισμός, η εμπειρία του Survivor και τα όνειρά της

24.10.2025
Η Νεφέλη Μεγκ μίλησε ανοιχτά για την ψυχική υγεία στο Talk to Mad και την Αθηνά Κλήμη
Εκπομπές Mad TV

Η Νεφέλη Μεγκ μίλησε ανοιχτά για την ψυχική υγεία στο Talk to Mad και την Αθηνά Κλήμη

24.10.2025
Spill The Tea με την Emilia Vodos: Η νέα της σχέση, το GNTM και τα επαγγελματικά της σχέδια
Εκπομπές Mad TV

Spill The Tea με την Emilia Vodos: Η νέα της σχέση, το GNTM και τα επαγγελματικά της σχέδια

16.10.2025
Spill The Tea με Ηλία Μπόγδανο: Η πρόταση γάμου χωρίς δαχτυλίδι και το «όχι» στο Exathlon
Εκπομπές Mad TV

Spill The Tea με Ηλία Μπόγδανο: Η πρόταση γάμου χωρίς δαχτυλίδι και το «όχι» στο Exathlon

10.10.2025
Ματίνα Ζάρα: Η αποκάλυψη στο Spill the Tea για την πρόταση γάμου που δέχτηκε
Εκπομπές Mad TV

Ματίνα Ζάρα: Η αποκάλυψη στο Spill the Tea για την πρόταση γάμου που δέχτηκε

07.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση