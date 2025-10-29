Ο Δημήτρης Πέτρου στο MadWalk TV: «Ένα ρούχο πρέπει να μπορεί να φορεθεί ξανά και ξανά»

Στο νέο επεισόδιο του MadWalk TV, οι παρουσιάστριες Σουζάνα και Χρυσάνθη υποδέχονται τον Δημήτρη Πέτρου, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες σχεδιαστές, για μια αποκλειστική συνέντευξη γεμάτη έμπνευση και μόδα. Από την επαρχιακή πόλη όπου μεγάλωσε μέχρι τις συνεργασίες του με κορυφαίους καλλιτέχνες και τις συμμετοχές του στο MadWalk, μοιράζεται την πορεία του αποκαλύπτοντας πως «από παιδί ονειρευόμουν να γίνω σχεδιαστής» και αποκαλύπτει πώς η αφοσίωσή του τον οδήγησε σε μια σταθερή 17χρονη διαδρομή στον χώρο της μόδας.

Στην ενότητα Storytime Accepted, ο Δημήτρης Πέτρου φέρνει ένα από τα πρώτα του σακάκια, λέγοντας ότι «θεωρώ ότι πρέπει όταν δημιουργούμε ένα ρούχο… να μπορεί να φορεθεί και να ξαναφορεθεί στο πέρασμα του χρόνου». Η συζήτηση φωτίζει την αγάπη του για το tailoring, το ανδρώγινο στοιχείο και τη λεπτομέρεια, καθώς και τη φιλοσοφία του για τη μόδα που είναι διαχρονική και όχι fast fashion.

Διάβασε επίσης: Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to Mad: «Το μόνο που σκεφτόμουν είναι κάθε μέρα και πάμε»

Μιλώντας για τη δημιουργική διαδικασία και τις συνεργασίες του με Έλληνες καλλιτέχνες, τονίζει «προσπαθώ πάντα να δώσω μια πληροφορία, να βοηθήσω με μια συμβουλή», δείχνοντας τη στήριξη και την καλή ενέργεια που χαρακτηρίζει τη δουλειά του. Από τις πρώτες συλλογές του έως τις συμμετοχές στο MADWalk 2025, αποκαλύπτει πώς η μόδα μπορεί να γίνει ιστορία, αφήνοντας κάθε κομμάτι να μιλήσει για την αισθητική και το πάθος του.

Ένα επεισόδιο γεμάτο δημιουργικότητα, προσωπικές ιστορίες και «καλή ενέργεια», όπου ένα σακάκι δεν είναι απλώς ρούχο, αλλά η αποτύπωση ενός ολόκληρου ταξιδιού στη μόδα.

