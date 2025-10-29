MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Εκπομπές Mad TV 29.10.2025

Ο Δημήτρης Πέτρου στο MadWalk TV: «Ένα ρούχο πρέπει να μπορεί να φορεθεί ξανά και ξανά»

dimitris_petrou
Ο Δημήτρης Πέτρου στο MadWalk TV αποκαλύπτει τη διαδρομή, τη δημιουργικότητα και τη φιλοσοφία του για διαχρονική μόδα και tailoring
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του MadWalk TV, οι παρουσιάστριες Σουζάνα και Χρυσάνθη υποδέχονται τον Δημήτρη Πέτρου, έναν από τους σημαντικότερους Έλληνες σχεδιαστές, για μια αποκλειστική συνέντευξη γεμάτη έμπνευση και μόδα. Από την επαρχιακή πόλη όπου μεγάλωσε μέχρι τις συνεργασίες του με κορυφαίους καλλιτέχνες και τις συμμετοχές του στο MadWalk, μοιράζεται την πορεία του αποκαλύπτοντας πως «από παιδί ονειρευόμουν να γίνω σχεδιαστής» και αποκαλύπτει πώς η αφοσίωσή του τον οδήγησε σε μια σταθερή 17χρονη διαδρομή στον χώρο της μόδας.

Στην ενότητα Storytime Accepted, ο Δημήτρης Πέτρου φέρνει ένα από τα πρώτα του σακάκια, λέγοντας ότι «θεωρώ ότι πρέπει όταν δημιουργούμε ένα ρούχο… να μπορεί να φορεθεί και να ξαναφορεθεί στο πέρασμα του χρόνου». Η συζήτηση φωτίζει την αγάπη του για το tailoring, το ανδρώγινο στοιχείο και τη λεπτομέρεια, καθώς και τη φιλοσοφία του για τη μόδα που είναι διαχρονική και όχι fast fashion.

dimitris_petrou

Διάβασε επίσης: Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to Mad: «Το μόνο που σκεφτόμουν είναι κάθε μέρα και πάμε»

Μιλώντας για τη δημιουργική διαδικασία και τις συνεργασίες του με Έλληνες καλλιτέχνες, τονίζει «προσπαθώ πάντα να δώσω μια πληροφορία, να βοηθήσω με μια συμβουλή», δείχνοντας τη στήριξη και την καλή ενέργεια που χαρακτηρίζει τη δουλειά του. Από τις πρώτες συλλογές του έως τις συμμετοχές στο MADWalk 2025, αποκαλύπτει πώς η μόδα μπορεί να γίνει ιστορία, αφήνοντας κάθε κομμάτι να μιλήσει για την αισθητική και το πάθος του.

Ένα επεισόδιο γεμάτο δημιουργικότητα, προσωπικές ιστορίες και «καλή ενέργεια», όπου ένα σακάκι δεν είναι απλώς ρούχο, αλλά η αποτύπωση ενός ολόκληρου ταξιδιού στη μόδα.

Διάβασε επίσης: Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to Mad: «Το μόνο που σκεφτόμουν είναι κάθε μέρα και πάμε»

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

MadWalk 2025 MadWalk TV
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ejekt Festival: Οι Cure επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα  

Ejekt Festival: Οι Cure επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα  

29.10.2025
Επόμενο
Κοντά νύχια με attitude: Πώς τα velvet nails αλλάζουν το παιχνίδι του μανικιούρ

Κοντά νύχια με attitude: Πώς τα velvet nails αλλάζουν το παιχνίδι του μανικιούρ

29.10.2025

Δες επίσης

H Νικολίνα Νικολάζου στο MadWalk TV: «Η μόδα είναι τρόπος έκφρασης, όχι μόνο εμφάνιση»
Εκπομπές Mad TV

H Νικολίνα Νικολάζου στο MadWalk TV: «Η μόδα είναι τρόπος έκφρασης, όχι μόνο εμφάνιση»

29.10.2025
Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to Mad: «Το μόνο που σκεφτόμουν είναι κάθε μέρα και πάμε»
Εκπομπές Mad TV

Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to Mad: «Το μόνο που σκεφτόμουν είναι κάθε μέρα και πάμε»

29.10.2025
Η Kianna στο Unplugged Stories: «Το “It’s OK” είναι ένα μήνυμα αποδοχής για κάθε στιγμή της ζωής»
MAD TV

Η Kianna στο Unplugged Stories: «Το “It’s OK” είναι ένα μήνυμα αποδοχής για κάθε στιγμή της ζωής»

27.10.2025
Talk to Mad: «Καμία γυναίκα δεν πρέπει να είναι μόνη» – Ημέρα αφιερωμένη στον καρκίνο του μαστού
Εκπομπές Mad TV

Talk to Mad: «Καμία γυναίκα δεν πρέπει να είναι μόνη» – Ημέρα αφιερωμένη στον καρκίνο του μαστού

27.10.2025
Spill The Tea με την Χρύσα Χατζηγεωργίου: Ο χωρισμός, η εμπειρία του Survivor και τα όνειρά της
Εκπομπές Mad TV

Spill The Tea με την Χρύσα Χατζηγεωργίου: Ο χωρισμός, η εμπειρία του Survivor και τα όνειρά της

24.10.2025
Η Νεφέλη Μεγκ μίλησε ανοιχτά για την ψυχική υγεία στο Talk to Mad και την Αθηνά Κλήμη
Εκπομπές Mad TV

Η Νεφέλη Μεγκ μίλησε ανοιχτά για την ψυχική υγεία στο Talk to Mad και την Αθηνά Κλήμη

24.10.2025
Spill The Tea με την Emilia Vodos: Η νέα της σχέση, το GNTM και τα επαγγελματικά της σχέδια
Εκπομπές Mad TV

Spill The Tea με την Emilia Vodos: Η νέα της σχέση, το GNTM και τα επαγγελματικά της σχέδια

16.10.2025
Spill The Tea με Ηλία Μπόγδανο: Η πρόταση γάμου χωρίς δαχτυλίδι και το «όχι» στο Exathlon
Εκπομπές Mad TV

Spill The Tea με Ηλία Μπόγδανο: Η πρόταση γάμου χωρίς δαχτυλίδι και το «όχι» στο Exathlon

10.10.2025
Ματίνα Ζάρα: Η αποκάλυψη στο Spill the Tea για την πρόταση γάμου που δέχτηκε
Εκπομπές Mad TV

Ματίνα Ζάρα: Η αποκάλυψη στο Spill the Tea για την πρόταση γάμου που δέχτηκε

07.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση