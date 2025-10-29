MadWalk 2025 by Τhree Cents
Η Γεωργία Καλτσή στο Talk to Mad: «Το μόνο που σκεφτόμουν είναι κάθε μέρα και πάμε»

Μια ειλικρινής συζήτηση για τη ζωή, την αναπηρία και τις νέες αρχές, μέσα από τις εμπειρίες και τις δράσεις της Γεωργίας Καλτσή
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Talk to Mad, η Αθηνά Κλίμη υποδέχεται τη Γεωργία Καλτσή, γνωστή και ως Τζο, σε μια συζήτηση που ξεπερνά τα στενά όρια της τηλεοπτικής εκπομπής. Η Γεωργία μοιράζεται τη ζωή της μετά το τροχαίο ατύχημα που της άλλαξε την καθημερινότητα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «Το μόνο που σκεφτόμουν ήταν το κάθε μέρα …και πάμε».

Μέσα από τη συνέντευξη αποκαλύπτεται η δύναμη της θετικής στάσης, καθώς εξηγεί πως η προσπάθεια και η υπομονή την οδήγησαν να συνεχίσει τα όνειρά της, όχι παράλληλα με την αναπηρία, αλλά μέσα από αυτήν.

Η εκπομπή αγγίζει θέματα όπως η πρόσβαση στην κοινωνία και την εκπαίδευση, η ενημέρωση για την αναπηρία και η αλληλεγγύη μέσα από κοινωνικά projects. Η Γεωργία εξηγεί πως «Από τη στιγμή που θέλουν κιόλας, πρέπει να τα βάλω σε μια σειρά», αναφερόμενη στην ανάγκη να οργανώσει ομιλίες και δράσεις σε σχολεία και κοινότητες. Παράλληλα, μιλά για τον αθλητισμό, το πάθος της για μπάσκετ, καταδύσεις και watersports, τονίζοντας ότι «Όλα τα πράγματα που αγαπούσα πριν το ατύχημα, προσπαθώ να τα κάνω και τώρα με διαφορετικό τρόπο».

Η συνέντευξη δεν είναι μόνο μια ιστορία επιβίωσης, αλλά και μια αφορμή να προβληματιστεί το κοινό, να εμπνευστεί και να δει πως οι δυσκολίες μπορούν να μετατραπούν σε δράσεις και προσφορά προς τους άλλους. Η Γεωργία Καλτσή μιλάει με ειλικρίνεια, θάρρος και χιούμορ, αφήνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας: «Κάθε μέρα είναι μια νέα αρχή, ένα μικρό restart»Δες το επεισόδιο αποκλειστικά στο MAD TV και στο MAD.gr.

