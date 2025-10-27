MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Εκπομπές Mad TV 27.10.2025

Talk to Mad με τη Φρόσω Τζιντζιροπούλου και τη Βασιλική Γιανοπούλου: «Καμία γυναίκα δεν πρέπει να είναι μόνη»

talk_to_mad
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, η εκπομπή φιλοξένησε τη ψυχολόγο υγείας Φρόσω Τζιντζιροπούλου και τη Βασιλική Γιανοπούλου από τον σύλλογο Άλμα Ζωής
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Talk to Mad, η Αθηνά Κλήμη αφιέρωσε τη συζήτηση στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Στο στούντιο ήταν η ψυχολόγος υγείας Φρόσω Τζιντζιροπούλου και η Βασιλική Γιανοπούλου, μέλη του συλλόγου Άλμα Ζωής, που εδώ και 37 χρόνια παρέχει στήριξη, ενημέρωση και ενδυνάμωση σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού.

Η εκπομπή έδωσε έμφαση στην ενημέρωση και στην απομυθοποίηση της νόσου, ενώ συζητήθηκαν οι σύγχρονες θεραπείες που επιτρέπουν στις γυναίκες να ζουν με ποιότητα και διάρκεια ακόμη και σε προχωρημένα στάδια. Η Βασιλική μοιράστηκε τη δική της εμπειρία, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι να έχουμε πίστη στον εαυτό μας, να εμπιστευόμαστε τους γιατρούς και να δημιουργούμε στιγμές χαράς στην καθημερινότητά μας, παρά τις δυσκολίες της διάγνωσης.

talk_to_mad

Διάβασε επίσης: Spill The Tea με την Χρύσα Χατζηγεωργίου: Ο χωρισμός, η εμπειρία του Survivor και τα όνειρά της

Η Φρόσω Τζιντζιροπούλου τόνισε τη σημασία της ψυχολογικής στήριξης τόσο για τις γυναίκες που νοσούν όσο και για το περιβάλλον τους, καθώς η σωστή επικοινωνία και η κατανόηση των αναγκών τους μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν πρακτικές οδηγίες για τον προληπτικό έλεγχο, από τη μαστογραφία και τις κλινικές εξετάσεις μέχρι τη χρήση πλατφορμών υπενθύμισης, όπως το Θυμήσου, που βοηθούν τις γυναίκες να παρακολουθούν τακτικά την υγεία τους.

Το επεισόδιο έκλεισε με ένα μήνυμα ελπίδας: η πρόληψη σώζει ζωές και μέσα από τη στήριξη και την ενημέρωση, κάθε γυναίκα μπορεί να νιώθει δυνατή και ασφαλής, ενώ η κοινωνία συνεχίζει να αλλάζει τη στάση της απέναντι στον καρκίνο του μαστού, αποσπώντας ταμπού και προκαταλήψεις.

Διάβασε επίσης: Η Νεφέλη Μεγκ μίλησε ανοιχτά για την ψυχική υγεία στο Talk to Mad και την Αθηνά Κλήμη

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Talk To Mad Άλμα ζωής Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Αυτή η τάση στις τσάντες θα κατακλύσει τους δρόμους αυτό το χειμώνα

Αυτή η τάση στις τσάντες θα κατακλύσει τους δρόμους αυτό το χειμώνα

27.10.2025
Επόμενο
Vogue World: Όταν τα θρυλικά κοστούμια του σινεμά ζωντανεύουν στην πασαρέλα

Vogue World: Όταν τα θρυλικά κοστούμια του σινεμά ζωντανεύουν στην πασαρέλα

27.10.2025

Δες επίσης

Spill The Tea με την Χρύσα Χατζηγεωργίου: Ο χωρισμός, η εμπειρία του Survivor και τα όνειρά της
Εκπομπές Mad TV

Spill The Tea με την Χρύσα Χατζηγεωργίου: Ο χωρισμός, η εμπειρία του Survivor και τα όνειρά της

24.10.2025
Η Νεφέλη Μεγκ μίλησε ανοιχτά για την ψυχική υγεία στο Talk to Mad και την Αθηνά Κλήμη
Εκπομπές Mad TV

Η Νεφέλη Μεγκ μίλησε ανοιχτά για την ψυχική υγεία στο Talk to Mad και την Αθηνά Κλήμη

24.10.2025
Spill The Tea με την Emilia Vodos: Η νέα της σχέση, το GNTM και τα επαγγελματικά της σχέδια
Εκπομπές Mad TV

Spill The Tea με την Emilia Vodos: Η νέα της σχέση, το GNTM και τα επαγγελματικά της σχέδια

16.10.2025
Spill The Tea με Ηλία Μπόγδανο: Η πρόταση γάμου χωρίς δαχτυλίδι και το «όχι» στο Exathlon
Εκπομπές Mad TV

Spill The Tea με Ηλία Μπόγδανο: Η πρόταση γάμου χωρίς δαχτυλίδι και το «όχι» στο Exathlon

10.10.2025
Ματίνα Ζάρα: Η αποκάλυψη στο Spill the Tea για την πρόταση γάμου που δέχτηκε
Εκπομπές Mad TV

Ματίνα Ζάρα: Η αποκάλυψη στο Spill the Tea για την πρόταση γάμου που δέχτηκε

07.10.2025
Spill The Tea: Ο Σπύρος Μαρτίκας κάνει αποκαλύψεις για το Exathlon και τη προσωπική του ζωή
Εκπομπές Mad TV

Spill The Tea: Ο Σπύρος Μαρτίκας κάνει αποκαλύψεις για το Exathlon και τη προσωπική του ζωή

26.09.2025
Ηρακλής Τσουζίνοφ: Γάμος, Netflix και Επίδαυρος – Όσα αποκάλυψε στο «Spill the Tea»
Εκπομπές Mad TV

Ηρακλής Τσουζίνοφ: Γάμος, Netflix και Επίδαυρος – Όσα αποκάλυψε στο «Spill the Tea»

23.09.2025
MAD SUNKISSED: Εκρηκτικό φινάλε παρέα με την Μορφούλα Ιακωβίδου
Εκπομπές Mad TV

MAD SUNKISSED: Εκρηκτικό φινάλε παρέα με την Μορφούλα Ιακωβίδου

30.08.2025
MAD SUNKISSED: Ο Zao σε μια εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα και ρυθμό
Εκπομπές Mad TV

MAD SUNKISSED: Ο Zao σε μια εμφάνιση γεμάτη συναίσθημα και ρυθμό

29.08.2025
Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

Πέταξαν μικρόφωνα και έφυγαν! Οι πιο cult on air αποχωρήσεις από εκπομπές

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Ετοιμάζεσαι να στρώσεις χαλιά; Τα πιο συνηθισμένα λάθη που καταστρέφουν τη διακόσμησή σου

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Το Σόι Σου: Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πρεμιέρα! Πότε θα προβληθεί το 1ο διπλό επεισόδιο

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση