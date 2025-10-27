Talk to Mad με τη Φρόσω Τζιντζιροπούλου και τη Βασιλική Γιανοπούλου: «Καμία γυναίκα δεν πρέπει να είναι μόνη»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, η εκπομπή φιλοξένησε τη ψυχολόγο υγείας Φρόσω Τζιντζιροπούλου και τη Βασιλική Γιανοπούλου από τον σύλλογο Άλμα Ζωής

Στο νέο επεισόδιο του Talk to Mad, η Αθηνά Κλήμη αφιέρωσε τη συζήτηση στην Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου του Μαστού, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Στο στούντιο ήταν η ψυχολόγος υγείας Φρόσω Τζιντζιροπούλου και η Βασιλική Γιανοπούλου, μέλη του συλλόγου Άλμα Ζωής, που εδώ και 37 χρόνια παρέχει στήριξη, ενημέρωση και ενδυνάμωση σε γυναίκες με καρκίνο του μαστού.

Η εκπομπή έδωσε έμφαση στην ενημέρωση και στην απομυθοποίηση της νόσου, ενώ συζητήθηκαν οι σύγχρονες θεραπείες που επιτρέπουν στις γυναίκες να ζουν με ποιότητα και διάρκεια ακόμη και σε προχωρημένα στάδια. Η Βασιλική μοιράστηκε τη δική της εμπειρία, υπογραμμίζοντας πόσο σημαντικό είναι να έχουμε πίστη στον εαυτό μας, να εμπιστευόμαστε τους γιατρούς και να δημιουργούμε στιγμές χαράς στην καθημερινότητά μας, παρά τις δυσκολίες της διάγνωσης.

Η Φρόσω Τζιντζιροπούλου τόνισε τη σημασία της ψυχολογικής στήριξης τόσο για τις γυναίκες που νοσούν όσο και για το περιβάλλον τους, καθώς η σωστή επικοινωνία και η κατανόηση των αναγκών τους μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν πρακτικές οδηγίες για τον προληπτικό έλεγχο, από τη μαστογραφία και τις κλινικές εξετάσεις μέχρι τη χρήση πλατφορμών υπενθύμισης, όπως το Θυμήσου, που βοηθούν τις γυναίκες να παρακολουθούν τακτικά την υγεία τους.

Το επεισόδιο έκλεισε με ένα μήνυμα ελπίδας: η πρόληψη σώζει ζωές και μέσα από τη στήριξη και την ενημέρωση, κάθε γυναίκα μπορεί να νιώθει δυνατή και ασφαλής, ενώ η κοινωνία συνεχίζει να αλλάζει τη στάση της απέναντι στον καρκίνο του μαστού, αποσπώντας ταμπού και προκαταλήψεις.

