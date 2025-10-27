MadWalk 2025 by Τhree Cents
Η Kianna στο Unplugged Stories: «Το “It’s OK” είναι ένα μήνυμα αποδοχής για κάθε στιγμή της ζωής»

Η ανερχόμενη τραγουδίστρια μιλά για το ταξίδι της, τα νέα της τραγούδια και τη δύναμη του να λες «It’s OK» ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.
Στο νέο επεισόδιο του Unplugged Stories, η εκπομπή φιλοξενεί την Kianna, μια καλλιτέχνιδα που μοιράζεται με ειλικρίνεια τη μουσική και προσωπική της διαδρομή. Από τις πρώτες της εμφανίσεις στην Καλαμάτα μέχρι τα μεγάλα αθηναϊκά stage, αφηγείται στιγμές που σημάδεψαν την πορεία της και αποκαλύπτει πώς η μουσική έγινε για εκείνη τρόπος ζωής και έκφρασης.

«Ανέβηκα πρώτη φορά στη σκηνή στα 16 μου και κατάλαβα αμέσως πως εκεί ανήκω. Κάτω από τη σκηνή ένιωθα άγχος, πάνω της, ένιωθα ελεύθερη», λέει με χαμόγελο. Η ίδια θυμάται με χιούμορ και τα ευτράπελα που τη συνόδευσαν: «Στην πρώτη μου οντισιόν έπεσα μπροστά σε όλους! Αλλά τελικά με πήραν στη δουλειά, άλλον ήταν καρμικό».

Διάβασε επίσης: Unplugged Stories: Νίνα Μαζάνη

Μιλά επίσης για τη συμμετοχή της στα talent shows The Voice και Rising Star, όπου, όπως λέει, «έμαθα πολλά, ειδικά από τον Αντώνη Ρέμο, που με βοήθησε να πιστέψω περισσότερο στον εαυτό μου».

Η Κιάννα αναφέρεται και στα πιο πρόσφατα τραγούδια της, It’s OK, Ουφ και Σεπτέμβρης, που αντικατοπτρίζουν την προσωπική της εξέλιξη: «Το “It’s OK” είναι ένα μήνυμα αποδοχής. Να μπορείς να λες “είμαι εντάξει” ακόμη κι όταν όλα γύρω σου μοιάζουν δύσκολα».

Το Unplugged Stories δεν είναι απλώς μια μουσική εκπομπή, αλλά ένας χώρος όπου οι καλλιτέχνες αποκαλύπτουν τον αληθινό τους εαυτό. Η Kianna μάς χαρίζει μια συνέντευξη γεμάτη αυθεντικότητα, συγκίνηση και αισιοδοξία.

Δες το επεισόδιο αποκλειστικά στο MAD TV και στο MAD.gr.

Διάβασε επίσης: Unplugged Stories: Αναστάσιος Ράμμος

Δες κι αυτό…

 

