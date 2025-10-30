Αντίο στο ξανθό! Η Ariana Grande γίνεται πάλι μελαχρινή- Δες την αλλαγή

Μετά από τρία χρόνια ως ξανθιά, η pop star αποκάλυψε τη νέα της εμφάνιση με μια απλή mirror selfie ως καστανή

Η Ariana Grande ξέρει πώς να κάνει κάθε της εμφάνιση viral, και αυτή τη φορά δεν χρειάστηκε ούτε σκηνή, ούτε νέο single. Τρία χρόνια μετά τη δραστική αλλαγή της σε ξανθιά για τις ανάγκες του ρόλου της στο Wicked, η pop star αποφάσισε να επιστρέψει στο φυσικό της look, κάνοντας τους θαυμαστές της να παραληρούν. Η τραγουδίστρια, που έχει αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα στη μουσική και τη μόδα, ανέβασε στο Instagram μια απλή mirror selfie, με καστανά μαλλιά σε απόχρωση «σοκολάτας» και τη χαρακτηριστική της αυτοπεποίθηση να ξεχειλίζει από την εικόνα.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε από τη λεζάντα «it’s good to see me, isn’t it?», ένα παιχνιδιάρικο quote της Glinda από το μιούζικαλ Wicked, με το οποίο η τραγουδίστρια συνδέεται πλέον άρρηκτα χάρη στη συμμετοχή της στη live-action εκδοχή της ταινίας. Οι fans γέμισαν τα σχόλια με καρδιές και κομπλιμέντα, ενώ αρκετοί αναρωτήθηκαν αν πρόκειται για περούκα ή για μόνιμη αλλαγή. Όπως όμως φαίνεται, η αλλαγή είναι πραγματική, αφού η Ariana έκανε tag τον Francesco De Chiara, γνωστό colorist που συνεργάζεται με σταρ πρώτης γραμμής.

Η επιστροφή της στο καστανό σηματοδοτεί το τέλος μιας τριετίας που η τραγουδίστρια πέρασε ως ξανθιά, από το 2022 όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα του Wicked υπό τη σκηνοθεσία του Jon M. Chu, μέχρι και την ολοκλήρωση της προώθησης των ταινιών. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είχε υιοθετήσει μια πιο αιθέρια εμφάνιση, που ταίριαζε απόλυτα με τον ρόλο της ως Glinda.

Η τραγουδίστρια έχει αποδείξει ξανά και ξανά ότι δεν φοβάται τις αλλαγές στα μαλλιά της, από το έντονο κόκκινο των ημερών του Nickelodeon’s Victorious, μέχρι το signature ponytail και το πλατινέ της εποχής του Sweetener. Τώρα, με το νέο της καστανό look, φαίνεται έτοιμη να γυρίσει σελίδα. Το 2026 τη βρίσκει να προετοιμάζεται για μια παγκόσμια περιοδεία με το Eternal Sunshine, το άλμπουμ που έφτασε στην κορυφή του Billboard 200, ενώ το Wicked: For Good ετοιμάζεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Νοέμβριο.

Η Ariana Grande αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι μπορεί να επανεφεύρει τον εαυτό της με τον πιο κομψό τρόπο, και να μετατρέψει μια απλή selfie σε fashion στιγμή που συζητά όλος ο πλανήτης.

