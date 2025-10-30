MadWalk 2025 by Τhree Cents
Οριστικός χωρισμός για Jacob Elordi και Olivia Jade

Μετά τις φήμες επανασύνδεσης, οι δύο stars τραβούν χωριστούς δρόμους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Φαίνεται πως οριστικά χωριστούς δρόμους ακολουθούν ο Jacob Elordi και η Olivia Jade Giannulli, μετά από μια σύντομη επανασύνδεση που είχε πυροδοτήσει ελπίδες για αναθέρμανση της σχέσης τους τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με πηγή από το περιβάλλον τους που μίλησε στο περιοδικό People, «δεν υπάρχει περίπτωση να ξανασμίξουν». Όπως διευκρίνισε η ίδια πηγή, η Olivia αυτή την περίοδο έχει στραμμένη την προσοχή της στην οικογένειά της, καθώς ο γάμος των γονιών της, Lori Loughlin και Mossimo Giannulli, φαίνεται να περνά κρίση ύστερα από 28 χρόνια κοινής ζωής. «Παραμένει ήρεμη σχετικά με τον χωρισμό της από τον Jacob, αλλά τη στεναχωρεί όσα συμβαίνουν με τον πατέρα της», συμπλήρωσε.

Η 26χρονη influencer, που διατηρεί έντονη παρουσία στα social media, μοιράστηκε πρόσφατα με τους followers της στο Instagram και στο YouTube ότι διανύει μια περίοδο «άβολων αλλαγών», αποκαλύπτοντας πως έχει ξεκινήσει ψυχοθεραπεία. «Το καλοκαίρι παρουσιάζεται συχνά ως μια ιδανική εποχή, όμως είναι απόλυτα φυσιολογικό να νιώθεις εκτός ρυθμού ή αγχωμένος στις μεταβατικές φάσεις της ζωής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τον Σεπτέμβριο, η Olivia είχε απαθανατιστεί στη Νέα Υόρκη μαζί με τον ηθοποιό Glen Powell, προκαλώντας φήμες για νέο ειδύλλιο. Ωστόσο, λίγες ημέρες αργότερα, έκανε εκ νέου κοινή εμφάνιση με τον Jacob Elordi στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντ, μια παρουσία που τότε φάνηκε να επιβεβαιώνει την επανασύνδεση τους.

Πλέον, όπως όλα δείχνουν, η σχέση τους ανήκει οριστικά στο παρελθόν, με την Olivia να επικεντρώνεται στον εαυτό της και στους δικούς της ανθρώπους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

