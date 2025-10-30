MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 30.10.2025

Ο Γιώργος Τσούλης θα γίνει ξανά μπαμπάς! Το τρυφερό post στο Instagram

Γιώργος Τσούνης
Ο αγαπημένος σεφ και η σύζυγός του Μαριαλένα περιμένουν το δεύτερο παιδί τους
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Πατέρας για δεύτερη φορά πρόκειται να γίνει ο Γιώργος Τσούλης, με τη χαρά του ίδιου και της συζύγου του, Μαριαλένας, να μην κρύβεται! Το αγαπημένο ζευγάρι ανυπομονεί να κρατήσει στην αγκαλιά του το νέο μέλος της οικογένειας και να ζήσει ξανά τη μαγεία της γονεϊκότητας.

Ο γνωστός σεφ έκανε ο ίδιος την αποκάλυψη μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, το βράδυ της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου. Ανέβασε μια σειρά από φωτογραφίες, στις οποίες ποζάρει χαμογελαστός μαζί με τη σύζυγό του και τον γιο τους, ενώ η Μαριαλένα κρατά τρυφερά τη φουσκωμένη κοιλίτσα της.

Γιώργος Τσούνης

Διάβασε επίσης: Η Παρασκευή Κερασιώτη από το GNTM έγινε μαμά για πρώτη φορά

Στην ανάρτηση φαίνεται και το υπερηχογράφημα του μωρού, με τον Γιώργο Τσούλη να γράφει: «Η οικογένειά μας μεγαλώνει… σε περιμένουμε με ανυπομονησία μικρό μας θαύμα. μαμά, μπαμπάς, Ανδρέας».

Ο Γιώργος και η Μαριαλένα απέκτησαν το πρώτο τους παιδί τον Οκτώβριο του 2022. Τότε, ο σεφ είχε μοιραστεί τη χαρά του γράφοντας: «14.10.2022 ήρθε στη ζωή το παιδάκι μας… το δικό μας θαύμα! Τα συναισθήματά μας είναι απερίγραπτα… Ένα τόσο δα πλασματάκι που μας έφερε τόση χαρά! Ευχαριστώ τη Μαριαλένα μου που μου έκανε το πιο όμορφο δώρο».

Γιώργος Τσούνης

Περίπου έναν χρόνο αργότερα, το ζευγάρι βάφτισε τον γιο του, ο οποίος πήρε το όνομα Ανδρέας, μια όμορφη στιγμή που μοιράστηκε τότε η Ελιάνα Χρυσικοπούλου μέσω Instagram.

Τώρα, η οικογένεια του αγαπημένου σεφ ετοιμάζεται να μεγαλώσει ξανά και τα χαμόγελα δεν χωρούν σε καμία φωτογραφία!

Διάβασε επίσης: Η Ελένη Μενεγάκη γίνεται 56 και το γιορτάζει με ταξίδι στα Τζουμέρκα μαζί με τον Μάκη Παντζόπουλο

