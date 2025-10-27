Η Paris Hilton και τα παιδιά της κλέβουν την παράσταση με τα Toy Story Halloween looks τους

Η γιορτή του Halloween πλησιάζει, και όπως κάθε χρόνο, οι stars του Hollywood δεν χάνουν την ευκαιρία να ξεδιπλώσουν τη δημιουργικότητά τους μέσα από εντυπωσιακές μεταμφιέσεις. Ανάμεσά τους, η Paris Hilton κερδίζει ξανά τις εντυπώσεις, αποδεικνύοντας πως ο τίτλος της «βασίλισσας του στιλ» δεν της αποδίδεται άδικα. Με φόντο το πολυτελές της σπίτι, παρουσίασε μέσα από αποκλειστικές φωτογραφίες την οικογένειά της να μεταμορφώνεται στους αγαπημένους ήρωες της θρυλικής ταινίας κινουμένων σχεδίων Toy Story, συνδυάζοντας νοσταλγία και χιούμορ.

Η 44χρονη επιχειρηματίας και σταρ του reality εμφανίστηκε ως η γλυκιά Little Bo Peep, με την κλασική μπλε στολή και το χαρακτηριστικό ραβδί της. Δίπλα της, ο σύζυγός της Carter Reum ενσάρκωσε τον Woody, τον καουμπόη με τη χρυσή καρδιά, ενώ ο δίχρονος γιος τους Phoenix Barron φόρεσε τη στολή του θαρραλέου Buzz Lightyear. Την εικόνα ολοκλήρωσε η μικρή London Marilyn, μόλις 23 μηνών, ως η ζωηρή και γεμάτη ενέργεια Jessie. Οι τέσσερίς τους συνέθεσαν ένα από τα πιο τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα της φετινής σεζόν, αποδεικνύοντας ότι η μαγεία του Halloween μπορεί να συνδυάζει φαντασία, αγάπη και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Πριν από τη μεγάλη νύχτα, η Paris Hilton απαθανατίστηκε να διακοσμεί το σπίτι της, φορώντας ροζ πιτζάμες με λεοπάρ σχέδιο, παρέα με τα δύο παιδιά της, μετατρέποντας τον κήπο τους σε ένα χαριτωμένο σκηνικό φθινοπωρινής γιορτής. Δεν είναι η πρώτη φορά που μοιράζεται τέτοιες οικογενειακές στιγμές, τους τελευταίους μήνες έχει φωτογραφηθεί τόσο σε οικογενειακές διακοπές στην Ευρώπη όσο και στο αγαπημένο της ξενοδοχείο, το London Hilton on Park Lane, όπου περνούσε τα καλοκαίρια της από παιδί.

Όπως σχολίασε πηγή κοντά στην οικογένεια, συνεχίζει την παράδοση φέρνοντας τώρα τα δικά της παιδιά στον ίδιο χώρο, δημιουργώντας μια νέα γενιά αναμνήσεων που συνδέουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της οικογένειας Hilton.

