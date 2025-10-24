Η μητέρα του Jack Black έσωσε τους αστροναύτες του Apollo 13

Ο Jack Black έχει πάνω από 160 συμμετοχές σε ταινίες και σειρές, όμως το πιο εντυπωσιακό βιογραφικό στην οικογένειά του ίσως ανήκει στη μητέρα του. Η Judith Love Cohen υπήρξε χορεύτρια της Metropolitan Opera Ballet Company της Νέας Υόρκης, συγγραφέας παιδικών βιβλίων και, κυρίως, μηχανικός στο διαστημικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Judith Love Cohen ήταν ένα από τα λαμπρότερα μυαλά της αμερικανικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας. Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, υπήρξε ηλεκτρολόγος μηχανικός με πτυχίο και μεταπτυχιακό από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια και εργάστηκε για την εταιρεία TRW σε κρίσιμα προγράμματα της NASA. Η πιο σημαντική της συνεισφορά ήταν στη δημιουργία του Συστήματος Οδηγίας Έκτακτης Ανάγκης, γνωστού ως «Abort-Guidance System», το οποίο αποδείχθηκε σωτήριο για τους αστροναύτες της αποστολής «Apollo 13».

Όταν το διαστημόπλοιο υπέστη έκρηξη το 1970, το σύστημα αυτό επέτρεψε στο πλήρωμα να επιστρέψει σώο στη Γη. Ο Neil Siegel, γιος της Judith Love Cohen και ετεροθαλής αδελφός του Jack Black, έγραψε σε ένα συγκινητικό κείμενο μνήμης μετά τον θάνατό της το 2016 πως «όταν η αποστολή Apollo 13 βρέθηκε σε κρίση, ήταν το Σύστημα Οδηγίας Έκτακτης Ανάγκης που έφερε τους αστροναύτες πίσω. Η μητέρα μου ήταν εκεί όταν οι αστροναύτες ήρθαν να ευχαριστήσουν την ομάδα στο TRW στο Redondo Beach». Η ιστορία της Judith Love Cohen μοιάζει με σενάριο ταινίας. Την ημέρα που γέννησε τον Jack Black, εργαζόταν ακόμη πάνω σε ένα τεχνικό πρόβλημα. Όπως θυμάται ο Neil Siegel, πήρε μαζί της στο μαιευτήριο τις εκτυπώσεις της εργασίας της, βρήκε τη λύση και τηλεφώνησε στους συναδέλφους της για να τους ενημερώσει, λίγο πριν φέρει στον κόσμο τον γιο της.

Η Judith Love Cohen απεβίωσε το 2016 σε ηλικία 82 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα σπουδαίο έργο στην επιστήμη και μια συγκινητική παρακαταθήκη: απέδειξε ότι η αφοσίωση, το πάθος και η γνώση μπορούν να σώσουν ζωές, ακόμη και όταν αυτές βρίσκονται εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τη Γη. Η ιστορία της Judith Love Cohen είναι η υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε μεγάλη αποστολή, πίσω από κάθε ιστορικό επίτευγμα, βρίσκονται άνθρωποι που εργάζονται αθόρυβα.

