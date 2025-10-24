MadWalk 2025 by Τhree Cents
It’s Not That Deep: Κυκλοφόρησε το πολυαναμενόμενο album της Demi Lovato

Η Demi Lovato αφήνει πίσω της τη σκοτεινή περίοδο, επιστρέφει στην pop και στην ανεμελιά και μας προσκαλεί ξανά στην πίστα
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Demi Lovato επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησαν όλα: στην καθαρόαιμη pop. Με το ένατο στούντιο album της, με τίτλο «It’s Not That Deep», η τραγουδίστρια ξαναβρίσκει τον ρυθμό, την ενέργεια και, κυρίως, την ελευθερία της. Το νέο album κυκλοφόρησε στις 24 Οκτωβρίου και είναι ήδη διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Μετά το ροκ πείραμα του 2022 και το άλμπουμ «Holy Fvck», το οποίο σηματοδότησε ένα σκοτεινότερο, πιο ωμό κεφάλαιο στην καριέρα της, η Demi Lovato κάνει μια στροφή 180 μοιρών. Το «It’s Not That Deep» είναι γεμάτο ηλεκτρονικούς ρυθμούς και pop ενέργεια, ένα άλμπουμ που σχεδιάστηκε για τη νύχτα, τον χορό και τη χαρά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το LP περιλαμβάνει έντεκα τραγούδια, χωρίς καμία συνεργασία, ενώ είχε ήδη προλογιστεί από τρία uptempo singles: το «Fast», το «Kiss» και το «Here All Night». Η ίδια η Demi Lovato δήλωσε τον Σεπτέμβριο ότι η δημιουργία του δίσκου υπήρξε μια απελευθερωτική εμπειρία: «Αυτό το άλμπουμ αντικατοπτρίζει απόλυτα το πού βρίσκομαι σήμερα. Πέρασα υπέροχα δουλεύοντας με τον Zhone και ένιωσα πραγματικά ελεύθερη να διασκεδάσω και να αφεθώ».

Η τραγουδίστρια εξήγησε επίσης πως, σε αντίθεση με προηγούμενες περιόδους της καριέρας της, αυτή τη φορά δεν ήθελε να γράψει για πόνο και εσωτερική κάθαρση. «Στις παλαιότερες φάσεις μου, έγραφα μουσική που με βοηθούσε να επεξεργαστώ δύσκολα συναισθήματα. Όταν όμως μπήκα ξανά στο στούντιο, αυτά τα τραγούδια δεν με εξέφραζαν πια, γιατί δεν βρίσκομαι πλέον εκεί στη ζωή μου», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με μια ειλικρινή διάθεση, η Demi Lovato συμπλήρωσε: «Είμαι χαρούμενη, είμαι ερωτευμένη και θέλω απλώς να απολαύσω τη ζωή και να διασκεδάσω. Κατάλαβα ότι δεν είναι πια όλα τόσο βαθιά, κι αυτή η συνειδητοποίηση έγινε η ψυχή αυτού του άλμπουμ. Το “It’s Not That Deep” είναι φτιαγμένο για τα ξενύχτια και τις πίστες, και ανυπομονώ να χορέψετε όλοι μαζί μου». Με το «It’s Not That Deep», η Demi Lovato δείχνει πως άφησε πίσω της τη βαριά θεματολογία και επιστρέφει στο φως, με ένα χαμόγελο, μια μελωδία και έναν ξεκάθαρο στόχο: να μας βγάλει όλους ξανά στην πίστα.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

