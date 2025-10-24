MadWalk 2025 by Τhree Cents
Go out 24.10.2025

Πιάσε popcorn! Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει – Δες όλες τις ταινίες με 2€

Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου η Ελλάδα ζει τη μεγαλύτερη γιορτή σινεμά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η πιο αγαπημένη κινηματογραφική συνήθεια επιστρέφει! Την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου όλη η Ελλάδα γίνεται μια τεράστια κινηματογραφική αίθουσα: σε όλα τα σινεμά της χώρας, όλες οι ταινίες και όλες οι προβολές με ενιαίο εισιτήριο 2€.

Η Γιορτή του Σινεμά, μία ιδέα που έγινε θεσμός, έρχεται για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, δίνοντάς μας την ευκαιρία να απολαύσουμε τη μαγεία της μεγάλης οθόνης με μειωμένη τιμή.

Επιλέγουμε την ταινία που θέλουμε, την παρέα που προτιμάμε, την αίθουσα που μας αρέσει, παίρνουμε τα ποπ κορν μας και δίνουμε ραντεβού στη μεγαλύτερη κινηματογραφική γιορτή της χρονιάς.

Γιατί την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου δεν πάμε απλά σινεμά. Πάμε στη Γιορτή του Σινεμά. Μόνο με 2 ευρώ.
#giortitoucinema #giortitoucinema2025

Με την υποστήριξη:
ΕΔΙΚΤΕ, COSMOTE TV, CINENEWS, ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Μπορείς να μάθεις περισσότερα και να δεις αναλυτικά τις ταινίες εδώ.

 

Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΣΙΝΕΜΑ 2025 σινεμά ταινίες
