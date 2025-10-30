Οι Limp Bizkit για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Release Athens 2026

Η αναμονή χρόνων φτάνει στο τέλος της. Οι Limp Bizkit, ένα από τα συγκροτήματα που καθόρισαν τον ήχο και την αισθητική του nu metal στα τέλη της δεκαετίας του ’90, έρχονται επιτέλους για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Release Athens 2026 φέρνει στη σκηνή της Πλατείας Νερού μια από τις πιο εμβληματικές μπάντες των τελευταίων δεκαετιών, σε μια συναυλία που αναμένεται να γράψει ιστορία. Οι Limp Bizkit, πρωτοπόροι του nu metal και αναπόσπαστο κομμάτι της ροκ κουλτούρας των 2000s, θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens 2026. Η συναυλία τους θεωρείται ήδη μία από τις πιο πολυαναμενόμενες στιγμές του φεστιβάλ, σηματοδοτώντας την επιστροφή του σκληρού ήχου στη μεγάλη καλοκαιρινή σκηνή της Αθήνας.

Με ηγέτη τον εκρηκτικό Fred Durst, οι Limp Bizkit σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά με τον συνδυασμό hip hop, metal και ανεξάντλητης ενέργειας. Τα άλμπουμ «Significant Other» (1999) και «Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water» (2000) καθόρισαν την εποχή τους, ενώ τραγούδια όπως τα «Counterfeit», «Nookie», «Break Stuff», «Rollin’ (Air Raid Vehicle)», «Re-Arranged», «My Generation», «My Way» και η διασκευή στο «Behind Blue Eyes» των The Who έγιναν ύμνοι που συνεχίζουν να γεμίζουν στάδια και να ξεσηκώνουν κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Διάβασε επίσης: Ανάρπαστα τα εισιτήρια για τους οι Gorillaz – Sold out η συναυλία στην Πλατεία Νερού

Από τα μέσα των 2000s μέχρι σήμερα, οι Limp Bizkit έχουν περάσει μέσα από διαλείμματα, επανενώσεις και δημιουργικές εκρήξεις, αποδεικνύοντας κάθε φορά ότι παραμένουν ασταμάτητοι. Οι εμφανίσεις τους, όπως εκείνη στο Lollapalooza του 2021, έχουν μείνει θρυλικές, ενώ οι πρόσφατες περιοδείες τους σε Ευρώπη και Αμερική απέδειξαν πως η μπάντα δεν έχει χάσει τίποτα από την ενέργειά της. Αντίθετα, στο κοινό τους έχουν προστεθεί νέοι φανατικοί ακροατές που ανακαλύπτουν σήμερα τη μουσική τους κληρονομιά.

Στις 18 Οκτωβρίου 2025, λίγο πριν το επόμενο σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους, ο μπασίστας Sam Rivers, ιδρυτικό μέλος και θεμέλιο του συγκροτήματος, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό αλλά και μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη. Με σεβασμό στη μνήμη του, οι Fred Durst, John Otto, Wes Borland και DJ Lethal αποφάσισαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος που τους καθιέρωσε. Η μουσική παρουσία του Sam Rivers παραμένει ζωντανή σε κάθε νότα, σε κάθε riff και σε κάθε εμφάνισή τους.

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία των Limp Bizkit στο Release Athens 2026 ξεκινά το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 12:00. Μια συναυλία που αναμένεται να φέρει την αδρεναλίνη στα ύψη.

Διάβασε επίσης: Ejekt Festival: Οι Cure επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα

Δες κι αυτό…