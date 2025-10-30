MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Go out 30.10.2025

Οι Limp Bizkit για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Release Athens 2026

Οι Limp Bizkit οι πρωτοπόροι του nu metal έρχονται στη σκηνή της Πλατείας Νερού για μια εκρηκτική βραδιά
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η αναμονή χρόνων φτάνει στο τέλος της. Οι Limp Bizkit, ένα από τα συγκροτήματα που καθόρισαν τον ήχο και την αισθητική του nu metal στα τέλη της δεκαετίας του ’90, έρχονται επιτέλους για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Το Release Athens 2026 φέρνει στη σκηνή της Πλατείας Νερού μια από τις πιο εμβληματικές μπάντες των τελευταίων δεκαετιών, σε μια συναυλία που αναμένεται να γράψει ιστορία. Οι Limp Bizkit, πρωτοπόροι του nu metal και αναπόσπαστο κομμάτι της ροκ κουλτούρας των 2000s, θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στο πλαίσιο του Release Athens 2026. Η συναυλία τους θεωρείται ήδη μία από τις πιο πολυαναμενόμενες στιγμές του φεστιβάλ, σηματοδοτώντας την επιστροφή του σκληρού ήχου στη μεγάλη καλοκαιρινή σκηνή της Αθήνας.

Με ηγέτη τον εκρηκτικό Fred Durst, οι Limp Bizkit σφράγισαν μια ολόκληρη γενιά με τον συνδυασμό hip hop, metal και ανεξάντλητης ενέργειας. Τα άλμπουμ «Significant Other» (1999) και «Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water» (2000) καθόρισαν την εποχή τους, ενώ τραγούδια όπως τα «Counterfeit», «Nookie», «Break Stuff», «Rollin’ (Air Raid Vehicle)», «Re-Arranged», «My Generation», «My Way» και η διασκευή στο «Behind Blue Eyes» των The Who έγιναν ύμνοι που συνεχίζουν να γεμίζουν στάδια και να ξεσηκώνουν κοινό σε ολόκληρο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ανάρπαστα τα εισιτήρια για τους οι Gorillaz – Sold out η συναυλία στην Πλατεία Νερού

Από τα μέσα των 2000s μέχρι σήμερα, οι Limp Bizkit έχουν περάσει μέσα από διαλείμματα, επανενώσεις και δημιουργικές εκρήξεις, αποδεικνύοντας κάθε φορά ότι παραμένουν ασταμάτητοι. Οι εμφανίσεις τους, όπως εκείνη στο Lollapalooza του 2021, έχουν μείνει θρυλικές, ενώ οι πρόσφατες περιοδείες τους σε Ευρώπη και Αμερική απέδειξαν πως η μπάντα δεν έχει χάσει τίποτα από την ενέργειά της. Αντίθετα, στο κοινό τους έχουν προστεθεί νέοι φανατικοί ακροατές που ανακαλύπτουν σήμερα τη μουσική τους κληρονομιά.

Στις 18 Οκτωβρίου 2025, λίγο πριν το επόμενο σκέλος της παγκόσμιας περιοδείας τους, ο μπασίστας Sam Rivers, ιδρυτικό μέλος και θεμέλιο του συγκροτήματος, έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό αλλά και μια ανεκτίμητη παρακαταθήκη. Με σεβασμό στη μνήμη του, οι Fred Durst, John Otto, Wes Borland και DJ Lethal αποφάσισαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους με την ίδια δύναμη και το ίδιο πάθος που τους καθιέρωσε. Η μουσική παρουσία του Sam Rivers παραμένει ζωντανή σε κάθε νότα, σε κάθε riff και σε κάθε εμφάνισή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η προπώληση των εισιτηρίων για τη συναυλία των Limp Bizkit στο Release Athens 2026 ξεκινά το Σάββατο 1 Νοεμβρίου στις 12:00. Μια συναυλία που αναμένεται να φέρει την αδρεναλίνη στα ύψη.

Διάβασε επίσης: Ejekt Festival: Οι Cure επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα  

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Limp Bizkit metal Release Athens ΣΥΝΑΥΛΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Παντρεμένοι με παιδιά»: Οι Bundy ξανασμίγουν σε reunion μετά από τρεις δεκαετίες

«Παντρεμένοι με παιδιά»: Οι Bundy ξανασμίγουν σε reunion μετά από τρεις δεκαετίες

30.10.2025
Επόμενο
Η Θέλξη αποχώρησε από το σχήμα με την Αγγελική Ηλιάδη – Τι συνέβη

Η Θέλξη αποχώρησε από το σχήμα με την Αγγελική Ηλιάδη – Τι συνέβη

30.10.2025

Δες επίσης

Πικρή αυτογνωσία στο βιβλίο του Woody Allen που έχει ως ήρωα… τον εαυτό του
City Guide

Πικρή αυτογνωσία στο βιβλίο του Woody Allen που έχει ως ήρωα… τον εαυτό του

30.10.2025
Get Ready with MAC for MadWalk: Επιστρέφουν τα πιο fashionable beauty parties από το MAD και τη MAC Cosmetics!
City Guide

Get Ready with MAC for MadWalk: Επιστρέφουν τα πιο fashionable beauty parties από το MAD και τη MAC Cosmetics!

29.10.2025
Νίνα Μαζάνη: Επιστρέφει δυναμικά στο club του Σταυρού του Νότου!
City Guide

Νίνα Μαζάνη: Επιστρέφει δυναμικά στο club του Σταυρού του Νότου!

29.10.2025
Ejekt Festival: Οι Cure επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα  
City Guide

Ejekt Festival: Οι Cure επιστρέφουν ξανά στην Αθήνα  

29.10.2025
Power metal υπερθέαμα στο Release Athens 2026 με Helloween, Sabaton, Savatage και Epica στην Πλατεία Νερού
City Guide

Power metal υπερθέαμα στο Release Athens 2026 με Helloween, Sabaton, Savatage και Epica στην Πλατεία Νερού

28.10.2025
Ανάρπαστα τα εισιτήρια για τους οι Gorillaz – Sold out η συναυλία στην Πλατεία Νερού
City Guide

Ανάρπαστα τα εισιτήρια για τους οι Gorillaz – Sold out η συναυλία στην Πλατεία Νερού

28.10.2025
Οι κακοί της Disney υπό περιορισμό; Οι επισκέπτες αντιδρούν
City Guide

Οι κακοί της Disney υπό περιορισμό; Οι επισκέπτες αντιδρούν

27.10.2025
 «Δρόμοι Παλιοί, Δρόμοι Καινούργιοι»: Ο Αντώνης Ρέμος ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη
City Guide

 «Δρόμοι Παλιοί, Δρόμοι Καινούργιοι»: Ο Αντώνης Ρέμος ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη

24.10.2025
Πιάσε popcorn! Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει – Δες όλες τις ταινίες με 2€
City Guide

Πιάσε popcorn! Η Γιορτή του Σινεμά επιστρέφει – Δες όλες τις ταινίες με 2€

24.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Τι μας έχει μείνει από το 1940;

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Η Ευρώπη χωρίς στέγη: Εκρηκτική η αύξηση των αστέγων σε όλη την Ένωση

Υποδομές σε καθυστέρηση

Υποδομές σε καθυστέρηση