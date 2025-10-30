MadWalk 2025 by Τhree Cents
«Παντρεμένοι με παιδιά»: Οι Bundy ξανασμίγουν σε reunion μετά από τρεις δεκαετίες

Οι πρωταγωνιστές της θρυλικής σειράς «Παντρεμένοι με παιδιά» επιστρέφουν για ένα συγκινητικό reunion στο Λος Άντζελες
Μαρία Χατζηγιάννη

Πέρασαν περισσότερα από 30 χρόνια από τότε που η σειρά «Παντρεμένοι με παιδιά» κέρδιζε τις καρδιές των τηλεθεατών με το χιούμορ και την ευφυΐα της. Οι περιπέτειες της οικογένειας Bundy, με τον Ed O’Neill, την Katey Sagal, την Christina Applegate και τον David Faustino, μας χάρισαν αμέτρητα γέλια, αλλά και στιγμές που έμειναν ανεξίτηλες στη μνήμη του κοινού. Η Christina Applegate, η αγαπημένη κόρη της οικογένειας, συνέχισε την πορεία της στην υποκριτική και τα τελευταία χρόνια δίνει έναν σιωπηλό αλλά γενναίο αγώνα μετά τη διάγνωσή της με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Η μακρόχρονη φιλία των πρωταγωνιστών επανενώνεται τώρα με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Στις 28 Ιανουαρίου στο Λος Άντζελες προγραμματίζεται η εκδήλωση «Ένα βράδυ με τους Bundy», όπου το καστ θα συναντηθεί μπροστά στο κοινό για να μοιραστεί ανέκδοτες ιστορίες, αστείες στιγμές από τα παρασκήνια και τις πιο αξέχαστες σκηνές της σειράς. Τα έσοδα από τα εισιτήρια θα διατεθούν για την υποστήριξη της έρευνας γύρω από τη σκλήρυνση κατά πλάκας, προσδίδοντας στην εκδήλωση έναν σημαντικό φιλανθρωπικό χαρακτήρα.

Διάβασε επίσης: Only Murders in the Building: Η σειρά-φαινόμενο πήρε πράσινο φως για 6η σεζόν

Η σειρά, που έκανε πρεμιέρα στις 5 Απριλίου 1987 και μέτρησε περισσότερα από 250 επεισόδια, καθιερώθηκε όχι μόνο ως μια από τις πιο δημοφιλείς του Fox, αλλά και ως η μακροβιότερη κωμική σειρά της εποχής της. Οι fans της δεν έχασαν ποτέ την αγάπη τους για τους Bundy, και το reunion αναμένεται να ξυπνήσει ξανά τις πιο νοσταλγικές και αστείες αναμνήσεις των τηλεθεατών.

Μέσα από αυτή την εκδήλωση, οι πρωταγωνιστές προσφέρουν στο κοινό τους την ευκαιρία να θυμηθεί τα καλύτερα στιγμιότυπα της σειράς, ενώ παράλληλα στηρίζουν έναν σημαντικό σκοπό. Για όσους θέλουν να ξαναζήσουν τη μαγεία των Bundy, το reunion υπόσχεται μια βραδιά γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και νοσταλγία.

Διάβασε επίσης: Ο Francis Ford Coppola έμεινε άφραγκος για να πραγματοποιήσει το όνειρό του 

Δες κι αυτό…

