Η Paris Hilton ως Britney Spears είναι το απόλυτο throwback που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

Η Paris Hilton φόρεσε την εμβληματική κόκκινη φόρμα της Britney από το «Oops!... I Did It Again» και μας χάρισε το πιο iconic Halloween look

Αν υπάρχει κάποια που ξέρει καλά πώς να συνδυάζει το στιλ, τη νοσταλγία και το pop glamour, αυτή είναι σίγουρα η Paris Hilton. Για το φετινό Halloween, η επιχειρηματίας αποφάσισε να αφήσει για λίγο τις πασαρέλες και τα decks, επιλέγοντας να μεταμορφωθεί στη φίλη και σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, Britney Spears. Και όπως ήταν αναμενόμενο, το αποτέλεσμα ξεσήκωσε το διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα εμφανίστηκε με την εμβληματική κόκκινη ολόσωμη φόρμα από το video clip του «Oops!… I Did It Again», αποτίοντας φόρο τιμής όχι μόνο σε μια αγαπημένη ποπ στιγμή, αλλά και στη γυναίκα που σημάδεψε τη δεκαετία του 2000. Η αναπαράσταση ήταν τόσο προσεγμένη που θύμιζε περισσότερο κινηματογραφικό tribute παρά απλή στολή Halloween, με πλήρες σκηνικό, φωτισμό και, φυσικά, μια δόση αυτοσαρκασμού. «Ξεκινάω τη spooky εβδομάδα τιμώντας τη βασίλισσά μου», έγραψε στη λεζάντα της, αποδεικνύοντας ότι η αληθινή λάμψη δεν φοβάται να αναγνωρίσει τα είδωλά της.

Πέρα όμως από το εντυπωσιακό look, το όλο concept μοιάζει να συμβολίζει κάτι βαθύτερο. Η Paris Hilton και η Britney Spears, δύο γυναίκες που έζησαν τα φώτα και τις σκιές της διασημότητας από πολύ νεαρή ηλικία, μοιράζονται μια σχέση αλληλοσεβασμού και σιωπηλής κατανόησης.

Με τις πρόσφατες μουσικές της κυκλοφορίες, τα επιχειρηματικά της βήματα και την αφοπλιστική της αυτοπεποίθηση, η Paris Hilton αποδεικνύει πως η εποχή της ποπ δεν έχει τελειώσει, απλώς έχει εξελιχθεί. Και φέτος, κάτω από το κόκκινο latex της Britney, ξαναβρήκε τον πιο αληθινό της εαυτό: αυτόν που γιορτάζει τη θηλυκότητα, τη φιλία και τη διαχρονική δύναμη του να είσαι unapologetically iconic.

