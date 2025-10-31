MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 31.10.2025

Η Paris Hilton ως Britney Spears είναι το απόλυτο throwback που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

Η Paris Hilton φόρεσε την εμβληματική κόκκινη φόρμα της Britney από το «Oops!... I Did It Again» και μας χάρισε το πιο iconic Halloween look
Μαρία Χατζηγιάννη

Αν υπάρχει κάποια που ξέρει καλά πώς να συνδυάζει το στιλ, τη νοσταλγία και το pop glamour, αυτή είναι σίγουρα η Paris Hilton. Για το φετινό Halloween, η επιχειρηματίας αποφάσισε να αφήσει για λίγο τις πασαρέλες και τα decks, επιλέγοντας να μεταμορφωθεί στη φίλη και σύμβολο μιας ολόκληρης εποχής, Britney Spears. Και όπως ήταν αναμενόμενο, το αποτέλεσμα ξεσήκωσε το διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα εμφανίστηκε με την εμβληματική κόκκινη ολόσωμη φόρμα από το video clip του «Oops!… I Did It Again», αποτίοντας φόρο τιμής όχι μόνο σε μια αγαπημένη ποπ στιγμή, αλλά και στη γυναίκα που σημάδεψε τη δεκαετία του 2000. Η αναπαράσταση ήταν τόσο προσεγμένη που θύμιζε περισσότερο κινηματογραφικό tribute παρά απλή στολή Halloween, με πλήρες σκηνικό, φωτισμό και, φυσικά, μια δόση αυτοσαρκασμού. «Ξεκινάω τη spooky εβδομάδα τιμώντας τη βασίλισσά μου», έγραψε στη λεζάντα της, αποδεικνύοντας ότι η αληθινή λάμψη δεν φοβάται να αναγνωρίσει τα είδωλά της.

paris_hilton (2)
https://www.instagram.com/parishilton/

Διάβασε επίσης: Η Paris Hilton και τα παιδιά της κλέβουν την παράσταση με τα Toy Story Halloween looks τους

Πέρα όμως από το εντυπωσιακό look, το όλο concept μοιάζει να συμβολίζει κάτι βαθύτερο. Η Paris Hilton και η Britney Spears, δύο γυναίκες που έζησαν τα φώτα και τις σκιές της διασημότητας από πολύ νεαρή ηλικία, μοιράζονται μια σχέση αλληλοσεβασμού και σιωπηλής κατανόησης.

https://www.instagram.com/parishilton/

Με τις πρόσφατες μουσικές της κυκλοφορίες, τα επιχειρηματικά της βήματα και την αφοπλιστική της αυτοπεποίθηση, η Paris Hilton αποδεικνύει πως η εποχή της ποπ δεν έχει τελειώσει, απλώς έχει εξελιχθεί. Και φέτος, κάτω από το κόκκινο latex της Britney, ξαναβρήκε τον πιο αληθινό της εαυτό: αυτόν που γιορτάζει τη θηλυκότητα, τη φιλία και τη διαχρονική δύναμη του να είσαι unapologetically iconic.

Διάβασε επίσης: Paris & Pups: Η Paris Hilton κυκλοφόρησε την πρώτη animated σειρά για ΔΕΠΥ

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Britney Spears Halloween Paris Hilton
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Δέσποινα Βανδή λανσάρει τα δικά της καλλυντικά

Η Δέσποινα Βανδή λανσάρει τα δικά της καλλυντικά

31.10.2025
Επόμενο
Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα! Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μιλά για τον γάμο της με τον Χρήστο Μάστορα

Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα! Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μιλά για τον γάμο της με τον Χρήστο Μάστορα

31.10.2025

Δες επίσης

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τι θα γίνει με τις κόρες του
Celeb News

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τι θα γίνει με τις κόρες του

31.10.2025
Ο Jesse Eisenberg πρόκειται να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο
Celeb News

Ο Jesse Eisenberg πρόκειται να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο

31.10.2025
Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα! Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μιλά για τον γάμο της με τον Χρήστο Μάστορα
Celeb News

Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα! Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μιλά για τον γάμο της με τον Χρήστο Μάστορα

31.10.2025
Η Δέσποινα Βανδή λανσάρει τα δικά της καλλυντικά
Celeb News

Η Δέσποινα Βανδή λανσάρει τα δικά της καλλυντικά

31.10.2025
Η κόρη της Catherine Zeta-Jones φόρεσε το φόρεμα που είχε βάλει εκείνη πριν απο 20 χρονια
Celeb News

Η κόρη της Catherine Zeta-Jones φόρεσε το φόρεμα που είχε βάλει εκείνη πριν απο 20 χρονια

30.10.2025
Η Sydney Sweeney έκλεψε την παράσταση στο Λος Άντζελες χωρίς σουτιέν
Celeb News

Η Sydney Sweeney έκλεψε την παράσταση στο Λος Άντζελες χωρίς σουτιέν

30.10.2025
Full in love! Η τρυφερή ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη
Celeb News

Full in love! Η τρυφερή ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή για τα γενέθλια του Βασίλη Μπισμπίκη

30.10.2025
Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφαγε στον αέρα αυστραλιανής εκπομπής σουβλάκι από καγκουρό
Celeb News

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός έφαγε στον αέρα αυστραλιανής εκπομπής σουβλάκι από καγκουρό

30.10.2025
H Ελένη Ράντου αγαπά το ChatGPT! Τι λέει και πώς το χρησιμοποιεί καθημερινά
Celeb News

H Ελένη Ράντου αγαπά το ChatGPT! Τι λέει και πώς το χρησιμοποιεί καθημερινά

30.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!