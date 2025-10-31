MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Beauty 31.10.2025

Το eyeliner όπως δεν το έχεις ξαναδεί – 6 βήματα για άψογη εφαρμογή

Από το κλασικό cat eye μέχρι τα πιο bold γραφικά looks, το eyeliner είναι το μυστικό για βλέμμα που μαγνητίζει
Μαρία Χατζηγιάννη

Το eyeliner είναι από εκείνα τα προϊόντα που μπορούν να μεταμορφώσουν ένα απλό μακιγιάζ σε κάτι statement. Μια σωστή γραμμή αρκεί για να κάνει το βλέμμα πιο βαθύ, πιο σαγηνευτικό, πιο «καλοσχεδιασμένο». Ωστόσο, όποια έχει προσπαθήσει να πετύχει συμμετρικά wings ξέρει καλά ότι δεν είναι πάντα τόσο εύκολο όσο δείχνει στα tutorials. Ένα μικρό λάθος και το cat eye μετατρέπεται σε… cat cry.

Αν, λοιπόν, έχεις βρεθεί μπροστά στον καθρέφτη με το eyeliner στο χέρι και το χέρι να τρέμει, μη σε πιάνει πανικός. Με μερικά σωστά βήματα και λίγη εξάσκηση, μπορείς να πετύχεις καθαρό, σταθερό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα, ακόμα κι αν δεν είσαι επαγγελματίας makeup artist. Παρακάτω θα βρεις 6 πρακτικά tips που θα σε βοηθήσουν να «ζωγραφίσεις» το τέλειο eyeliner look.

boyfriend_blush
https://www.instagram.com/nikki_makeup/

Διάβασε επίσης: Αζελαϊκό οξύ: Το μυστικό των skincare addicts για την ακμή

Επίλεξε τον σωστό τύπο eyeliner

Πριν ξεκινήσεις, σκέψου ποια υφή σου ταιριάζει. Το μολύβι είναι ιδανικό για αρχάριες, προσφέρει έλεγχο και δίνει πιο φυσικό αποτέλεσμα. Το υγρό eyeliner χαρίζει ένταση και ακρίβεια, ιδανικό για cat eye. Το gel συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο, με πιο σταθερή εφαρμογή. Αν δεν έχεις εμπειρία, ξεκίνα με μολύβι ή gel και αναβάθμισε σταδιακά το look σου με υγρό eyeliner.

Ξεκίνα πάντα από καθαρό, στεγνό βλέφαρο

Η λιπαρότητα στα βλέφαρα είναι ο νούμερο ένα λόγος που το eyeliner «τρέχει». Καθάρισε απαλά την περιοχή με micellar νερό και άπλωσε λίγο primer ή πούδρα. Αν θέλεις, βάλε και μια ματ σκιά σε φυσικό τόνο για σταθερή βάση.

https://www.instagram.com/nikki_makeup/?hl=el

Σχεδίασε πρώτα το περίγραμμα

Μην προσπαθείς να φτιάξεις τη γραμμή με μία κίνηση. Δημιούργησε πρώτα ένα λεπτό περίγραμμα ακολουθώντας τη γραμμή των βλεφαρίδων και μετά γέμισε το εσωτερικό. Έτσι θα ελέγχεις το σχήμα και θα αποφύγεις τα ασύμμετρα wings.

Σωστή στάση, σταθερό χέρι

Τοποθέτησε τον καθρέφτη λίγο πιο χαμηλά από τα μάτια σου και κοίτα προς τα κάτω. Στήριξε τον αγκώνα σου σε σταθερή επιφάνεια για να περιορίσεις το τρέμουλο. Η σωστή στάση κάνει όλη τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.

Χρησιμοποίησε διορθωτικά κόλπα

Αν κάτι δεν βγει τέλειο, μη βιαστείς να ξεβάψεις όλο το μάτι. Μια μπατονέτα με micellar νερό ή λίγο concealer σε λεπτό πινέλο μπορούν να καθαρίσουν τις άκρες. Αν δυσκολεύεσαι με το cat eye, δοκίμασε το γνωστό trick με την ταινία, είναι απλό και εγγυημένο!

https://www.instagram.com/violette_fr/?hl=el

Εξάσκηση, υπομονή και πειραματισμός

Το eyeliner θέλει χέρι, και το χέρι έρχεται με τον χρόνο. Παίξε με διαφορετικά σχήματα και πάχη γραμμής, δοκίμασε χρώματα και τεχνικές. Με κάθε εφαρμογή θα αποκτάς περισσότερη αυτοπεποίθηση και, πριν το καταλάβεις, θα μπορείς να πετυχαίνεις τέλεια γραμμή ακόμα και στα πέντε λεπτά πριν βγεις!

Διάβασε επίσης: Butterfly cut: Όγκος, κίνηση και προσωπικότητα σε ένα κούρεμα

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

beauty beauty tricks eyeliner
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Το φινάλε θα είναι επικό! Το επίσημο trailer του τελευταίου κύκλου του Stranger Things

Το φινάλε θα είναι επικό! Το επίσημο trailer του τελευταίου κύκλου του Stranger Things

31.10.2025
Επόμενο
Από τη Beyoncé μέχρι το βινύλιο- Οι πιο fun επιλογές των παραγωγών του Mad Radio 106.2

Από τη Beyoncé μέχρι το βινύλιο- Οι πιο fun επιλογές των παραγωγών του Mad Radio 106.2

31.10.2025

Δες επίσης

Minimal με attitude: Tα fashion updates που ξεχωρίζουν φέτος
Fashion

Minimal με attitude: Tα fashion updates που ξεχωρίζουν φέτος

31.10.2025
Movement Therapy: Το νέο fitness trend που θεραπεύει το σώμα και το μυαλό
Fitness

Movement Therapy: Το νέο fitness trend που θεραπεύει το σώμα και το μυαλό

30.10.2025
Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο
Life

Γιατί χασμουριόμαστε τελικά; Οι επιστήμονες δίνουν απάντηση στο μέγα μυστήριο

30.10.2025
Τα AI chatbots «κολακεύουν» και λένε πάντα «ναι»… κι αυτό είναι πρόβλημα
Life

Τα AI chatbots «κολακεύουν» και λένε πάντα «ναι»… κι αυτό είναι πρόβλημα

30.10.2025
Αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος να αλλάξεις την ενέργεια του σπιτιού σου
Life

Αυτός είναι ο πιο εύκολος τρόπος να αλλάξεις την ενέργεια του σπιτιού σου

30.10.2025
Ποιοι θα λάμψουν στο MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές
Life

Ποιοι θα λάμψουν στο MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές

30.10.2025
Πώς να σταματήσεις το emotional eating (χωρίς να στερηθείς τίποτα)
Food

Πώς να σταματήσεις το emotional eating (χωρίς να στερηθείς τίποτα)

30.10.2025
Αζελαϊκό οξύ: Το μυστικό των skincare addicts για την ακμή
Beauty

Αζελαϊκό οξύ: Το μυστικό των skincare addicts για την ακμή

30.10.2025
Heelless wedges: Tο trend που αλλάζει τα δεδομένα στη μόδα του 2025
Fashion

Heelless wedges: Tο trend που αλλάζει τα δεδομένα στη μόδα του 2025

30.10.2025
Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

Η Ντάλια δεν θα ήταν η Σμαράδγα Καρύδη! Αυτοί οι ηθοποιοί παραλίγο να πρωταγωνιστήσουν στο «Παρά Πέντε»

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!