Το eyeliner όπως δεν το έχεις ξαναδεί – 6 βήματα για άψογη εφαρμογή

Από το κλασικό cat eye μέχρι τα πιο bold γραφικά looks, το eyeliner είναι το μυστικό για βλέμμα που μαγνητίζει

Το eyeliner είναι από εκείνα τα προϊόντα που μπορούν να μεταμορφώσουν ένα απλό μακιγιάζ σε κάτι statement. Μια σωστή γραμμή αρκεί για να κάνει το βλέμμα πιο βαθύ, πιο σαγηνευτικό, πιο «καλοσχεδιασμένο». Ωστόσο, όποια έχει προσπαθήσει να πετύχει συμμετρικά wings ξέρει καλά ότι δεν είναι πάντα τόσο εύκολο όσο δείχνει στα tutorials. Ένα μικρό λάθος και το cat eye μετατρέπεται σε… cat cry.

Αν, λοιπόν, έχεις βρεθεί μπροστά στον καθρέφτη με το eyeliner στο χέρι και το χέρι να τρέμει, μη σε πιάνει πανικός. Με μερικά σωστά βήματα και λίγη εξάσκηση, μπορείς να πετύχεις καθαρό, σταθερό και εντυπωσιακό αποτέλεσμα, ακόμα κι αν δεν είσαι επαγγελματίας makeup artist. Παρακάτω θα βρεις 6 πρακτικά tips που θα σε βοηθήσουν να «ζωγραφίσεις» το τέλειο eyeliner look.

Διάβασε επίσης: Αζελαϊκό οξύ: Το μυστικό των skincare addicts για την ακμή

Επίλεξε τον σωστό τύπο eyeliner

Πριν ξεκινήσεις, σκέψου ποια υφή σου ταιριάζει. Το μολύβι είναι ιδανικό για αρχάριες, προσφέρει έλεγχο και δίνει πιο φυσικό αποτέλεσμα. Το υγρό eyeliner χαρίζει ένταση και ακρίβεια, ιδανικό για cat eye. Το gel συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο, με πιο σταθερή εφαρμογή. Αν δεν έχεις εμπειρία, ξεκίνα με μολύβι ή gel και αναβάθμισε σταδιακά το look σου με υγρό eyeliner.

Ξεκίνα πάντα από καθαρό, στεγνό βλέφαρο

Η λιπαρότητα στα βλέφαρα είναι ο νούμερο ένα λόγος που το eyeliner «τρέχει». Καθάρισε απαλά την περιοχή με micellar νερό και άπλωσε λίγο primer ή πούδρα. Αν θέλεις, βάλε και μια ματ σκιά σε φυσικό τόνο για σταθερή βάση.

Σχεδίασε πρώτα το περίγραμμα

Μην προσπαθείς να φτιάξεις τη γραμμή με μία κίνηση. Δημιούργησε πρώτα ένα λεπτό περίγραμμα ακολουθώντας τη γραμμή των βλεφαρίδων και μετά γέμισε το εσωτερικό. Έτσι θα ελέγχεις το σχήμα και θα αποφύγεις τα ασύμμετρα wings.

Σωστή στάση, σταθερό χέρι

Τοποθέτησε τον καθρέφτη λίγο πιο χαμηλά από τα μάτια σου και κοίτα προς τα κάτω. Στήριξε τον αγκώνα σου σε σταθερή επιφάνεια για να περιορίσεις το τρέμουλο. Η σωστή στάση κάνει όλη τη διαφορά στο τελικό αποτέλεσμα.

Χρησιμοποίησε διορθωτικά κόλπα

Αν κάτι δεν βγει τέλειο, μη βιαστείς να ξεβάψεις όλο το μάτι. Μια μπατονέτα με micellar νερό ή λίγο concealer σε λεπτό πινέλο μπορούν να καθαρίσουν τις άκρες. Αν δυσκολεύεσαι με το cat eye, δοκίμασε το γνωστό trick με την ταινία, είναι απλό και εγγυημένο!

Εξάσκηση, υπομονή και πειραματισμός

Το eyeliner θέλει χέρι, και το χέρι έρχεται με τον χρόνο. Παίξε με διαφορετικά σχήματα και πάχη γραμμής, δοκίμασε χρώματα και τεχνικές. Με κάθε εφαρμογή θα αποκτάς περισσότερη αυτοπεποίθηση και, πριν το καταλάβεις, θα μπορείς να πετυχαίνεις τέλεια γραμμή ακόμα και στα πέντε λεπτά πριν βγεις!

Διάβασε επίσης: Butterfly cut: Όγκος, κίνηση και προσωπικότητα σε ένα κούρεμα

Δες κι αυτό…