Το φινάλε θα είναι επικό! Το επίσημο trailer του τελευταίου κύκλου του Stranger Things

Η αυλαία πέφτει για μία από τις πιο εμβληματικές σειρές της τελευταίας δεκαετίας

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο trailer για την πέμπτη και τελευταία σεζόν του Stranger Things, και όπως όλα δείχνουν, το φινάλε θα είναι επικό.

Η ιστορία μας μεταφέρει στο φθινόπωρο του 1987, με το Χόκινς να προσπαθεί να επουλώσει τις πληγές του μετά το άνοιγμα των ρηγμάτων. Οι αγαπημένοι μας ήρωες έχουν έναν κοινό στόχο: να εντοπίσουν και να εξοντώσουν τον Βέκνα, που έχει εξαφανιστεί χωρίς ίχνος.

Διάβασε επίσης: O νέος κύκλος του Grey’s Anatomy κάνει πρεμιέρα στο FX Life

Όμως, τα πράγματα δεν είναι ποτέ απλά στο Stranger Things. η κυβέρνηση έχει επιβάλει στρατιωτική καραντίνα, εντείνοντας το κυνηγητό για την Έντεκα, η οποία αναγκάζεται να κρυφτεί ξανά. Καθώς πλησιάζει η επέτειος της εξαφάνισης του Γουίλ, ένα νέο, πιο σκοτεινό κακό κάνει την εμφάνισή του.

Η σύνοψη προμηνύει ότι η τελική σύγκρουση θα είναι η πιο επικίνδυνη και συναισθηματική που έχουμε δει. Για να αντιμετωπίσουν το «απόλυτο σκοτάδι», οι ήρωες του Χόκινς θα χρειαστεί να ενωθούν όλοι για μία τελευταία φορά.

Στον τελευταίο κύκλο επιστρέφουν όλα τα αγαπημένα πρόσωπα: Γουινόνα Ράιντερ, Ντέιβιντ Χάρμπορ, Μίλι Μπόμπι Μπράουν, Φιν Γούλφχαρντ, Γκέιτεν Ματαράτσο, Σέιντι Σινκ, Νόα Σναπ, Τζόι Κίρι, Μάγια Χοκ, Πρία Φέργκιουσον, Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ (ως Βέκνα) και έκπληξη η Λίντα Χάμιλτον στον ρόλο της δρα Κέι.

Όπως αποκάλυψε ο συνδημιουργός της σειράς Ρος Ντάφερ, τα γυρίσματα διήρκεσαν πάνω από έναν χρόνο και το αποτέλεσμα είναι η πιο μεγαλεπήβολη και κινηματογραφική σεζόν που έχουν δημιουργήσει: «Έχουμε πάνω από 650 ώρες υλικού. Είναι σαν οκτώ blockbuster ταινίες. Είναι τρέλα».

Η πέμπτη σεζόν του Stranger Things θα κυκλοφορήσει σε τρία μέρη:

Volume 1: 26 Νοεμβρίου (4 επεισόδια)

Volume 2: Χριστούγεννα (3 επεισόδια)

The Finale: Παραμονή Πρωτοχρονιάς

Διάβασε επίσης: Only Murders in the Building: Η σειρά-φαινόμενο πήρε πράσινο φως για 6η σεζόν

Δες κι αυτό…