Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ – Οι λόγοι που επέλεξε το Fort Dix

Ο Sean Combs, γνωστός διεθνώς με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Diddy, μεταφέρθηκε στο Federal Correctional Institution (FCI) Fort Dix, μια ομοσπονδιακή φυλακή ασφαλείας μεσαίου επιπέδου στο Νιου Τζέρσεϊ, που φιλοξενεί περίπου 4.000 κρατούμενους, προκειμένου να εκτίσει την ποινή φυλάκισης που του επιβλήθηκε. Ο Sean Combs είχε καταδικαστεί τον Ιούλιο από τον δικαστή Arun Subramanian του Ομοσπονδιακού Περιφερειακού Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών σε ποινή κάθειρξης 50 μηνών. Ο τραγουδιστής και επιχειρηματίας είχε προφυλακιστεί στο Metropolitan Detention Center (MDC) του Μπρούκλιν έπειτα από τη σύλληψή του τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η νομική του ομάδα, με επικεφαλής τη δικηγόρο Teny Geragos, είχε ζητήσει από το δικαστήριο να επιτρέψει τη μεταφορά του στο Fort Dix, επικαλούμενη τις δυσμενείς συνθήκες στο MDC και την ανάγκη πρόσβασης του πελάτη της σε προγράμματα απεξάρτησης και οικογενειακής επανένταξης. «Προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα χρήσης ουσιών και να ενισχυθούν οι προσπάθειες επανένταξης και επαφής με την οικογένεια, ζητούμε από το δικαστήριο να συστήσει έντονα στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών να τοποθετήσει τον κύριο Combs στο FCI Fort Dix» ανέφερε η Teny Geragos στην επίσημη κατάθεσή της.

Η φυλακή Fort Dix, που βρίσκεται σε στρατιωτική βάση περίπου 65 χιλιόμετρα έξω από τη Φιλαδέλφεια, έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν γνωστούς κρατούμενους όπως τον Martin Shkreli («Pharma Bro»), τον πρώην δήμαρχο του Ντιτρόιτ Kwame Kilpatrick και τον διακινητή ναρκωτικών George Jung, τον οποίο ενσάρκωσε ο Johnny Depp στην ταινία «Blow».

Οι εισαγγελικές αρχές είχαν ζητήσει ποινή έντεκα ετών, ωστόσο η υπεράσπιση υποστήριξε ότι δεν έπρεπε να ξεπεράσει τους δεκατέσσερις μήνες, επικαλούμενη τη συνεργασία του κατηγορούμενου και την έλλειψη προηγούμενων αδικημάτων. Τελικά, το δικαστήριο αποφάσισε ποινή 50 μηνών, με τον Sean Combs να λαμβάνει πίστωση για τον χρόνο που έχει ήδη εκτίσει στο MDC. Εφόσον επιδείξει καλή διαγωγή, ενδέχεται να αποφυλακιστεί νωρίτερα από την προβλεπόμενη λήξη της ποινής του.

