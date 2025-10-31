Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τι θα γίνει με τις κόρες του

Μία από τις πιο δραστικές αποφάσεις στη σύγχρονη ιστορία της βρετανικής μοναρχίας, με στόχο την προστασία του θεσμού μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρίγκιπα Άντριου με τον Jeffrey Epstein

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε όλους τους τίτλους του μικρότερου αδελφού του, του πρίγκιπα Άντριου, και τον απομάκρυνε από την πολυτελή κατοικία του Royal Lodge στο Κτήμα του Ουίνδσορ, όπως ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Η κίνηση αυτή, που χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο αποφασιστικές στη σύγχρονη ιστορία της βασιλικής οικογένειας, αποσκοπεί στη διασφάλιση της αξιοπιστίας του Στέμματος, μετά τη συνεχιζόμενη δυσφήμιση που προκαλούν οι δεσμοί του πρίγκιπα Άντριου με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο 65χρονος πρίγκιπας, που πλέον θα είναι γνωστός ως Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, έλαβε επίσημη ειδοποίηση να παραδώσει την κατοικία, στο δυτικό Λονδίνο, και να μετακομίσει σε ιδιωτική κατοικία στο Σάντριγχαμ, στην ανατολική Αγγλία.

Ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος συνεχίζει τη θεραπεία του για καρκίνο, προχώρησε προσωπικά στην απόφαση αυτή, έχοντας την πλήρη στήριξη της βασιλικής οικογένειας και ιδίως του διαδόχου του θρόνου, του πρίγκιπα Ουίλιαμ. Η ανακοίνωση του παλατιού υπογράμμισε ότι «οι ποινές αυτές κρίνονται αναγκαίες, παρά το γεγονός ότι ο Άντριου συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εις βάρος του». Το παλάτι πρόσθεσε: «Οι Αυτού Μεγαλειότητες επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η βαθύτατη συμπάθειά τους βρίσκονται και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Ο πρίγκιπας Άντριου, άλλοτε δημοφιλής αξιωματικός του Βρετανικού Ναυτικού και βετεράνος του Πολέμου των Φόκλαντ, είχε απομακρυνθεί από τον ρόλο του εμπορικού πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου ήδη από το 2011. Το 2019, παραιτήθηκε από κάθε επίσημο βασιλικό καθήκον, ενώ το 2022 του αφαιρέθηκαν οι στρατιωτικές διακρίσεις και οι βασιλικές του πατρωνίες, ύστερα από τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, τις οποίες έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Σε εξωδικαστικό διακανονισμό με τη Virginia Giuffre

Την ίδια χρονιά, ο πρίγκιπας Άντριου προχώρησε σε εξωδικαστικό διακανονισμό με τη Virginia Giuffre, η οποία είχε καταθέσει αγωγή ισχυριζόμενη ότι ο Άντριου την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη. Αν και ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο πρόσφατα, με τη δημοσίευση της αυτοβιογραφίας της Virginia Giuffre, όπου τον περιγράφει ως «άνθρωπο που θεωρούσε ότι είχε το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει λόγω της καταγωγής του».

Η υπόθεση του πρίγκιπα Άντριου είχε προκαλέσει ήδη πολιτικές αντιδράσεις, με κοινοβουλευτική επιτροπή να διερευνά πρόσφατα το κατά πόσο ήταν θεμιτό να συνεχίζει να διαμένει στη Βασιλική Έπαυλη.

Οι δύο ενήλικες κόρες του Άντριου, οι πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους, ενώ ο ίδιος παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου.

Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, πρόκειται να αποχωρήσει από το Κτήμα του Ουίνδσορ και να μεριμνήσει για δική της ιδιωτική κατοικία. Μέχρι και αυτόν τον μήνα, διατηρούσε τον τίτλο της «Δούκισσας του Γιορκ», ωστόσο επανήλθε στο πατρικό της όνομα, Φέργκιουσον, μετά την απόφαση του Άντριου να παραιτηθεί οικειοθελώς από τη χρήση του τίτλου «Δούκας του Γιορκ».

Η απόφαση του βασιλιά Καρόλου επιβεβαιώνει τη στρατηγική του να επαναφέρει την αξιοπιστία και τη διαφάνεια στον θεσμό, δίνοντας το μήνυμα ότι καμία θέση μέσα στη βασιλική οικογένεια δεν είναι υπεράνω λογοδοσίας.

