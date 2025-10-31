MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Celeb News 31.10.2025

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε τους τίτλους του πρίγκιπα Άντριου – Τι θα γίνει με τις κόρες του

Μία από τις πιο δραστικές αποφάσεις στη σύγχρονη ιστορία της βρετανικής μοναρχίας, με στόχο την προστασία του θεσμού μετά τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του πρίγκιπα Άντριου με τον Jeffrey Epstein
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο βασιλιάς Κάρολος αφαίρεσε όλους τους τίτλους του μικρότερου αδελφού του, του πρίγκιπα Άντριου, και τον απομάκρυνε από την πολυτελή κατοικία του Royal Lodge στο Κτήμα του Ουίνδσορ, όπως ανακοίνωσε το παλάτι του Μπάκιγχαμ. Η κίνηση αυτή, που χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο αποφασιστικές στη σύγχρονη ιστορία της βασιλικής οικογένειας, αποσκοπεί στη διασφάλιση της αξιοπιστίας του Στέμματος, μετά τη συνεχιζόμενη δυσφήμιση που προκαλούν οι δεσμοί του πρίγκιπα Άντριου με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Jeffrey Epstein.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Το τέλος του Δούκα του York: Ο Πρίγκιπας Andrew παραδίδει τους τίτλους του

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ο 65χρονος πρίγκιπας, που πλέον θα είναι γνωστός ως Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ, έλαβε επίσημη ειδοποίηση να παραδώσει την κατοικία, στο δυτικό Λονδίνο, και να μετακομίσει σε ιδιωτική κατοικία στο Σάντριγχαμ, στην ανατολική Αγγλία.
Ο βασιλιάς Κάρολος, ο οποίος συνεχίζει τη θεραπεία του για καρκίνο, προχώρησε προσωπικά στην απόφαση αυτή, έχοντας την πλήρη στήριξη της βασιλικής οικογένειας και ιδίως του διαδόχου του θρόνου, του πρίγκιπα Ουίλιαμ. Η ανακοίνωση του παλατιού υπογράμμισε ότι «οι ποινές αυτές κρίνονται αναγκαίες, παρά το γεγονός ότι ο Άντριου συνεχίζει να αρνείται τις κατηγορίες εις βάρος του». Το παλάτι πρόσθεσε: «Οι Αυτού Μεγαλειότητες επιθυμούν να καταστήσουν σαφές ότι οι σκέψεις και η βαθύτατη συμπάθειά τους βρίσκονται και θα παραμείνουν με τα θύματα και τους επιζώντες κάθε μορφής κακοποίησης».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο πρίγκιπας Άντριου, άλλοτε δημοφιλής αξιωματικός του Βρετανικού Ναυτικού και βετεράνος του Πολέμου των Φόκλαντ, είχε απομακρυνθεί από τον ρόλο του εμπορικού πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου ήδη από το 2011. Το 2019, παραιτήθηκε από κάθε επίσημο βασιλικό καθήκον, ενώ το 2022 του αφαιρέθηκαν οι στρατιωτικές διακρίσεις και οι βασιλικές του πατρωνίες, ύστερα από τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση, τις οποίες έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Σε εξωδικαστικό διακανονισμό με τη Virginia Giuffre

Την ίδια χρονιά, ο πρίγκιπας Άντριου προχώρησε σε εξωδικαστικό διακανονισμό με τη Virginia Giuffre, η οποία είχε καταθέσει αγωγή ισχυριζόμενη ότι ο Άντριου την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν έφηβη. Αν και ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες, η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο πρόσφατα, με τη δημοσίευση της αυτοβιογραφίας της Virginia Giuffre, όπου τον περιγράφει ως «άνθρωπο που θεωρούσε ότι είχε το δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει λόγω της καταγωγής του».
Η υπόθεση του πρίγκιπα Άντριου είχε προκαλέσει ήδη πολιτικές αντιδράσεις, με κοινοβουλευτική επιτροπή να διερευνά πρόσφατα το κατά πόσο ήταν θεμιτό να συνεχίζει να διαμένει στη Βασιλική Έπαυλη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Οι δύο ενήλικες κόρες του Άντριου, οι πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη, θα διατηρήσουν τους τίτλους τους, ενώ ο ίδιος παραμένει όγδοος στη σειρά διαδοχής του βρετανικού θρόνου.
Η πρώην σύζυγός του, Σάρα Φέργκιουσον, πρόκειται να αποχωρήσει από το Κτήμα του Ουίνδσορ και να μεριμνήσει για δική της ιδιωτική κατοικία. Μέχρι και αυτόν τον μήνα, διατηρούσε τον τίτλο της «Δούκισσας του Γιορκ», ωστόσο επανήλθε στο πατρικό της όνομα, Φέργκιουσον, μετά την απόφαση του Άντριου να παραιτηθεί οικειοθελώς από τη χρήση του τίτλου «Δούκας του Γιορκ».

Η απόφαση του βασιλιά Καρόλου επιβεβαιώνει τη στρατηγική του να επαναφέρει την αξιοπιστία και τη διαφάνεια στον θεσμό, δίνοντας το μήνυμα ότι καμία θέση μέσα στη βασιλική οικογένεια δεν είναι υπεράνω λογοδοσίας.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Διάβασε επίσης: Κυκλοφόρησαν τα απομνημονεύματα της Virginia Giuffre και η μοναρχία κλονίζεται

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Jeffrey Epstein Virginia Giuffre Βασιλιάς Κάρολος Μπάκιγχαμ πρίγκιπας Άντριου
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Jesse Eisenberg πρόκειται να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο

Ο Jesse Eisenberg πρόκειται να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο

31.10.2025
Επόμενο
Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ – Οι λόγοι που επέλεξε το Fort Dix

Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ – Οι λόγοι που επέλεξε το Fort Dix

31.10.2025

Δες επίσης

Δικαιώθηκε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τις παπαρατσικές φωτογραφίες του Paris Match
Celeb News

Δικαιώθηκε ο πρίγκιπας Ουίλιαμ για τις παπαρατσικές φωτογραφίες του Paris Match

31.10.2025
Η συνάντηση της Σίλιας Κριθαριώτη με την Anna Wintour
Celeb News

Η συνάντηση της Σίλιας Κριθαριώτη με την Anna Wintour

31.10.2025
5 ακόμα συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού τού Robert De Niro
Celeb News

5 ακόμα συλλήψεις για τον θάνατο του εγγονού τού Robert De Niro

31.10.2025
Φουλ ερωτευμένη η Μαρία Αντωνά! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για τον Γιώργο Λιάγκα
Celeb News

Φουλ ερωτευμένη η Μαρία Αντωνά! Η δημόσια ερωτική εξομολόγηση για τον Γιώργο Λιάγκα

31.10.2025
Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ – Οι λόγοι που επέλεξε το Fort Dix
Celeb News

Ο Sean «Diddy» Combs μεταφέρθηκε σε φυλακή του Νιου Τζέρσεϊ – Οι λόγοι που επέλεξε το Fort Dix

31.10.2025
Ο Jesse Eisenberg πρόκειται να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο
Celeb News

Ο Jesse Eisenberg πρόκειται να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο

31.10.2025
Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα! Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μιλά για τον γάμο της με τον Χρήστο Μάστορα
Celeb News

Έτοιμοι για το μεγάλο βήμα! Η Γαρυφαλλιά Καληφώνη μιλά για τον γάμο της με τον Χρήστο Μάστορα

31.10.2025
Η Paris Hilton ως Britney Spears είναι το απόλυτο throwback που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν
Celeb News

Η Paris Hilton ως Britney Spears είναι το απόλυτο throwback που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

31.10.2025
Η Δέσποινα Βανδή λανσάρει τα δικά της καλλυντικά
Celeb News

Η Δέσποινα Βανδή λανσάρει τα δικά της καλλυντικά

31.10.2025
Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

Νομίζεις πως η ζάχαρη καταστρέφει τα δόντια σου; Αυτές οι 5 «αθώες» τροφές είναι το ίδιο επικίνδυνες

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

7 φορές που το adidas Superstar απέδειξε ότι είναι το πιο πρακτικό sneaker της ζωής σου

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

To MadWalk 2025 by Three Cents επιστρέφει την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου στο TAE KWON DO- Αγόρασε το εισιτήριο σου ΤΩΡΑ

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Από hula hoop μέχρι pole! Τα 7 πιο ασυνήθιστα workouts που πραγματικά καίνε λίπος

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Μην κολλάς σε ένα χρώμα! Οι πιο στιλάτοι χρωματικοί συνδυασμοί για το σπίτι

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Αυτά είναι τα ζώδια που λένε «5 λεπτά και έρχομαι» αλλά δεν φτάνουν ποτέ

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Νέα διεθνής συμπαραγωγή ΕΡΤ και ITV! Έρχεται η νέα σειρά «Harmonia» σε σκηνοθεσία Λευτέρη Χαρίτου

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Συνάντηση Google – ΕΝΕΔ για τα πνευματικά δικαιώματα

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Βλέπουν «Voice» και «Άγιο έρωτα»

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

Ανοιχτά μέτωπα για Ανδρουλάκη

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

«Εύρυτος»: Το σχέδιο ασπίδα της Αττικής απέναντι στη λειψυδρία – Σε τρεις φάσεις

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!

Κάντε κάτι με την ευλογιά γιατί… χανόμαστε!