Empty Frame γιορτάζουν 2 δεκαετίες μουσικής παρέα με παλιούς και νέους φίλους

Οι Empty Frame γιορτάζουν 20 χρόνια μουσικής με συναυλία στο Death Disco, παρουσιάζοντας κομμάτια από όλη τη δισκογραφία τους και σκηνικές εκπλήξεις

Οι Empty Frame, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και σταθερά ελληνικά συγκροτήματα, συμπληρώνουν 20 χρόνια μουσικής παρουσίας στην εγχώρια σκηνή και το γιορτάζουν στο Death Disco την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου με μια μοναδική συναυλία που θα φέρει κοντά παλιούς και νέους φίλους. Δύο δεκαετίες γεμάτες συγκινήσεις, προκλήσεις και δημιουργικότητα, όπου η μουσική υπήρξε πάντα η κύρια πρωταγωνίστρια.

Με τον χαρακτηριστικό τους ήχο που ισορροπεί ανάμεσα στην ατμοσφαιρικότητα και τα έντονα heavy ξεσπάσματα, οι Empty Frame έχουν εμφανιστεί σε όλα τα σημαντικά stages της Αθήνας, έχουν περιοδεύσει σε πολλές ελληνικές πόλεις και έχουν ανοίξει συναυλίες για σπουδαία ονόματα όπως οι Woven Hand και Sivert Hoyem.

Η επετειακή εμφάνιση θα περιλαμβάνει κομμάτια από όλη τη δισκογραφία τους, αλλά και μερικές εκπλήξεις. Ο λυρισμός και η μελωδία θα συνυπάρχουν με σκούρες, ηλεκτρικές εκρήξεις και δυναμική σκηνική παρουσία, προσφέροντας μια βραδιά που αναμένεται εντυπωσιακή για το κοινό.

Οι επιρροές τους, όπως καταγράφηκαν στην έκδοση «Πρωτοπόροι του Ελληνικού Rock» των εκδόσεων Ogdoo Music Group, ξεκινούν από θρυλικούς ξένους δίσκους όπως το Beatles-White Album, το Pink Floyd-Dark Side Of The Moon, το Queens Of The Stone Age-Songs For The Deaf και το Clash-London Calling, ενώ από την εγχώρια σκηνή αναφέρονται στους Last Drive, Blues Wire και φυσικά τους Earthbound.

Μέλη της μπάντας

Παναγιώτης Φέτσης – Bass, Vocals

Χρήστος Καλλιμάνης – Guitars

Μπάμπης Βασιλειάδης – Drums, Percussion

Νίκος Σολωμός – Violin

Καίτη Πάντζαρη – Cello, Vocals

Πληροφορίες

Παρασκευή 31 Οκτωβρίου

Death Disco (Ωγύγου 16, Αθήνα)

Είσοδος: 10€

Πόρτες: 21:00

Έναρξη: 21:30

