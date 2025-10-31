MadWalk 2025 by Τhree Cents
Το ραντεβού αλλάζει: Οι νέες μέρες προβολής της σειράς «HOTΕΛ ΕΛVIRA» στο Mega

ΗΟΤΕΛ ΕΛVIRA
Η ανακοίνωση του σταθμού για την κωμική σειρά
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το HOTΕΛ ΕΛVIRA ήρθε και πλημμύρισε τη μικρή οθόνη με την ανάλαφρη καλοκαιρινή του αύρα, μόνο στο MEGA. Τον Νοέμβριο το ραντεβού αλλάζει: κάνουμε check-in στον πιο hot τουριστικό προορισμό της ελληνικής τηλεόρασης κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.

Ο έρωτας του Χάρι και της Ελβίρας ανθίζει, όμως οι αποκαλύψεις για τη μυστική αποστολή του στο νησί θα φέρουν εμπόδια ανάμεσά τους. Θα καταφέρει να την πείσει πως έχει μετανιώσει;

Hotel Ελβίρα: Οι ηθοποιοί που θα κάνουν guest εμφανίσεις στη νέα σειρά του Mega

Διάβασε επίσης: «Το σόι σου» ξανακάθεται στο κυριακάτικο τραπέζι! Τι θα δούμε στο 1ο διπλό επεισόδιο

Από την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00, το HOTΕΛ ΕΛVIRA θα συνεχίσει να υποδέχεται λαμπερούς γκεστ στα δωμάτιά του, όσο ο πιο «γλυκός» κακός της κωμικής σειράς, ο Παντελής, βάζει τα δυνατά του ώστε να σαμποτάρει την προσπάθεια της Ελβίρας.

Hotel Ελβίρα: Οι ηθοποιοί που θα κάνουν guest εμφανίσεις στη νέα σειρά του Mega

Η κωμωδία του MEGA που έφερε πίσω το χαμόγελο στην ελληνική τηλεόραση, το HOTΕΛ ΕΛVIRA, συνεχίζεται σε νέο ραντεβού από τον Νοέμβριο: Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Διάβασε επίσης: Συνταρακτικές εξελίξεις! Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, Grand Hotel

