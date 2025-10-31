MadWalk 2025 by Τhree Cents
Μουσικά Νέα 31.10.2025

Η Billie Eilish τα «χώνει» στους δισεκατομμυριούχους, αποκαλώντας τους «τσιγκούνηδες»

Billie Eilish
Η δήλωσή της έγινε viral, με τους θαυμαστές να την αποθεώνουν για το θάρρος της να «την πει» στους πιο πλούσιους του πλανήτη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Billie Eilish, τιμώμενη με το Music Innovator Award στα WSJ Magazine Innovator Awards που έλαβαν χώρα στο Museum of Modern Art της Νέας Υόρκης την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου, χρησιμοποίησε τη σκηνή για να εκφράσει με ειλικρίνεια μία επείγουσα κοινωνική έκκληση.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, τόνισε πως «βρισκόμαστε σε μια εποχή κατά την οποία ο κόσμος είναι πολύ, πολύ κακός και πολύ σκοτεινός» και πρόσθεσε πως όσοι διαθέτουν σημαντικά ποσά θα έπρεπε να τα αξιοποιούν για καλό σκοπό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Paris Hilton ως Britney Spears είναι το απόλυτο throwback που δεν ξέραμε ότι χρειαζόμασταν

Μεταξύ άλλων, η 23χρονη τραγουδίστρια-τραγουδοποιός, απευθυνόμενη σε ένα κοινό όπου ήταν και ο ιδρυτής του Facebook και CEO της Meta, Mark Zuckerberg, είπε: «Σας αγαπάω όλους, αλλά κάποιοι εδώ μέσα έχουν πολύ περισσότερα χρήματα από εμένα. Αν είστε δισεκατομμυριούχοι, γιατί είστε δισεκατομμυριούχοι; Δεν έχω κάτι εναντίον σας, αλλά δωρίστε τα χρήματά σας, τσιγκούνηδες. Βρισκόμαστε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι πραγματικά άσχημος και σκοτεινός και οι άνθρωποι χρειαζόμαστε ενσυναίσθηση και βοήθεια περισσότερο από ποτέ, ιδιαίτερα στη χώρα μας. Αν έχετε χρήματα, είναι σημαντικό να τα χρησιμοποιήσετε για καλό σκοπό, ίσως να τα δώσετε σε ανθρώπους που τα χρειάζονται».

MTV VMA 2025: Το μεγαλύτερο πάρτι της μουσικής επιστρέφει με all-star line-up
https://www.instagram.com/billieeilish/

Παράλληλα, κατά την παρουσίασή της, ο παρουσιαστής Stephen Colbert αποκάλυψε ότι η Billie Eilish θα δωρίσει το ποσό των 11,5 εκατομμυρίων δολαρίων από την περιοδεία της Hit Me Hard and Soft Tour σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε ζητήματα διατροφικής δικαιοσύνης, κλιματικής δικαιοσύνης και μείωσης της ρύπανσης από άνθρακα.

Η κίνησή της αυτή και η δημόσια τοποθέτησή της εν μέσω του κύκλου των πολύ πλούσιων καλεσμένων δεν πέρασε απαρατήρητη, καθώς αναδεικνύει τη διευρυνόμενη κοινωνική πίεση για διάθεση πλούτου προς συλλογικούς σκοπούς.

https://www.instagram.com/billieeilish/

Διάβασε επίσης: Η Sydney Sweeney έκλεψε την παράσταση στο Λος Άντζελες χωρίς σουτιέν

Δες κι αυτό…

Billie Eilish
